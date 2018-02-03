Глава команды разработчиков Зак Лаверинг сообщил об успешном первом полете беспилотного воздушного такси Vahana концерна Airbus.

Испытание первого прототипа состоялись 31 января на аэродроме в Пендлтоне, штат Орегон. Первый раз аппарат поднялся в воздух на 53 секунды на высоту пять метров, а затем успешно приземлился. Затем состоялся второй полет.

Летательный аппарат в длину составляет 5,7 метра, в ширину — 6,2 метра, в высоту — 2,8 метра. Максимальная взлетная масса аппарата составляет 745 килограммов.

Издание «N+1» сообщает, что аналогичные испытания проводят немецкая Volocopter и китайская Ehang. В 2017 году к разработке модели беспилотного аэротакси приступили в Сколково.