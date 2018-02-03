Первое испытание беспилотного аэротакси Airbus(3)

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Владимир Бучельников
18:15 02.02.2018
Техно / Технологии

Глава команды разработчиков Зак Лаверинг сообщил об успешном первом полете беспилотного воздушного такси Vahana концерна Airbus.

Испытание первого прототипа состоялись 31 января на аэродроме в Пендлтоне, штат Орегон. Первый раз аппарат поднялся в воздух на 53 секунды на высоту пять метров, а затем успешно приземлился. Затем состоялся второй полет.

 

Летательный аппарат в длину составляет 5,7 метра, в ширину — 6,2 метра, в высоту — 2,8 метра. Максимальная взлетная масса аппарата составляет 745 килограммов.

 

Издание «N+1» сообщает, что аналогичные испытания проводят немецкая Volocopter и китайская Ehang. В 2017 году к разработке модели беспилотного аэротакси приступили в Сколково. 

Polit.ru / Фото
Комментарии (3)
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Latviešu patriots 18:26 02:02:2018

ASV kā vienmēr malači! Tā turpināt!

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narod 19:18 02:02:2018

ЛАТЫШАМ ЧТОБ ХОТь БОЛТИК СДЕЛАТь 300 ЛЕТ эволюции надо

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теперь терористы-смертники будут себя взрывать в воздухе 00:30 03:02:2018

Да и наши пьяные морды такой быстро разобъют и перевернут.

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (4)

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