Испытание первого прототипа состоялись 31 января на аэродроме в Пендлтоне, штат Орегон. Первый раз аппарат поднялся в воздух на 53 секунды на высоту пять метров, а затем успешно приземлился. Затем состоялся второй полет.
Летательный аппарат в длину составляет 5,7 метра, в ширину — 6,2 метра, в высоту — 2,8 метра. Максимальная взлетная масса аппарата составляет 745 килограммов.
Издание «N+1» сообщает, что аналогичные испытания проводят немецкая Volocopter и китайская Ehang. В 2017 году к разработке модели беспилотного аэротакси приступили в Сколково.
ASV kā vienmēr malači! Tā turpināt!« ответить
ЛАТЫШАМ ЧТОБ ХОТь БОЛТИК СДЕЛАТь 300 ЛЕТ эволюции надо« ответить
Да и наши пьяные морды такой быстро разобъют и перевернут.« ответить