Первое золото Олимпиады взяли шведы

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Владимир Бучельников
08:40 11.02.2018
Спорт / Спортсмены

Шведская лыжница Шарлотт Калла выиграла золотую медаль в скиатлоне на дистанции 15 км (7,5 км классическим стилем + 7,5 км свободным стилем) на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Калла показала результат 40 минут 44,9 секунды.

30-летняя Шарлотт стала трехкратной олимпийской чемпионкой. Шведка побеждала на Играх в Ванкувере в 2010 году (10 км) и в Сочи в 2014 году (эстафета).

 

Серебро субботнего старта досталось норвежке Марит Бьёрген (+7,8), бронза у финки Кристы Пармакоски (+10,1). Россиянка Наталья Непряева (+33,0 секунды) заняла восьмое место.

 

«Какая-то часть дистанции мне бежалась легче, какая-то тяжелее, — сказала Наталья после финиша. — Разочарования восьмым местом у меня нет, это удовлетворительный результат, но я считаю, что могу быть выше».

 

Добавим, что после этой гонки Бьёрген вышла на первое место по числу завоеванных медалей на зимних Олимпиадах среди женщин. В активе норвежки стало 11 наград (6 золотых, 4 серебряные и одна бронзовая).

 

Тридцатисемилетняя норвежка обошла Раису Сметанину (СССР/Объединенная команда; 4, 5, 1) и итальянку Стефанию Бельмондо (2, 3, 5).

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