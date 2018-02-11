Первое золото Олимпиады взяли шведы

Шведская лыжница Шарлотт Калла выиграла золотую медаль в скиатлоне на дистанции 15 км (7,5 км классическим стилем + 7,5 км свободным стилем) на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Калла показала результат 40 минут 44,9 секунды.

30-летняя Шарлотт стала трехкратной олимпийской чемпионкой. Шведка побеждала на Играх в Ванкувере в 2010 году (10 км) и в Сочи в 2014 году (эстафета).

Серебро субботнего старта досталось норвежке Марит Бьёрген (+7,8), бронза у финки Кристы Пармакоски (+10,1). Россиянка Наталья Непряева (+33,0 секунды) заняла восьмое место.

«Какая-то часть дистанции мне бежалась легче, какая-то тяжелее, — сказала Наталья после финиша. — Разочарования восьмым местом у меня нет, это удовлетворительный результат, но я считаю, что могу быть выше».

Добавим, что после этой гонки Бьёрген вышла на первое место по числу завоеванных медалей на зимних Олимпиадах среди женщин. В активе норвежки стало 11 наград (6 золотых, 4 серебряные и одна бронзовая).

Тридцатисемилетняя норвежка обошла Раису Сметанину (СССР/Объединенная команда; 4, 5, 1) и итальянку Стефанию Бельмондо (2, 3, 5).