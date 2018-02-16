Вот и подошел к концу год Красного Петуха. Стихию огня заменит стихия мира, покоя и гармонии, которую символизирует Желтая Земляная Собака. Последователи китайского лунного календаря говорят, что это кардинально изменит жизни не только отдельных людей, но и всю мировую политическую ситуацию, — пишет газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

В мудрости китайцам, конечно, не откажешь, но на чудеса уповать не стоит — их можно только творить самим или довериться надежным и умным политикам.

Очевидно, что политики, открыто культивирующие Петуха, не могут ни наладить хорошие отношения с соседними странами, ни добиться гармонии общества в своей собственной стране, а своим кукареканьем только подливают масла в огонь. Знак же Собаки подчиняется стихии земли: главная ее сила в преданности и благосклонности к тому, кто сеет мир и заслуживает уважения и доверия.

От Фидо до Фала–имитатора

Собаки были почти у всех президентов США. Джордж Вашингтон серьезно занимался разведением американских фоксхаундов. У Авраама Линкольна была гончая по кличке Фидо.

26–й президент США Теодор Рузвельт держал пять собак, включая питбультерьера Пита. Пит на одном из приемов в Белом доме порвал штаны французскому послу, но не понес наказания — под покровительством своего хозяина просто был выведен из зала, а президент добродушно извинился за своего питомца. Международного скандала не произошло.

Эрдельтерьеру 29–го президента США Уоррена Гардинга полагалось собственное кресло ручной работы, в котором он восседал даже на встречах высшего уровня, а ее день рождения отмечался специальной «собачьей вечеринкой» с тортом и развлечениями в Белом доме.

У 30–го президента США Калвина Кулиджа было двенадцать собак различных пород, у 31–го Герберта Гувера — девять.

Скотчтерьер, ставший неотъемлемой частью имиджа президента Франко Делано Рузвельта, был подарен ему на Рождество 1940 года и назван в честь шотландского предка Рузвельта, жившего в XV веке, Мюррея Разбойника из Фалахилла. Такое длинное имя быстро превратилось в короткое — Фала, а президент так привязался к своему четвероногому другу, что брал его в поездки на всех видах транспорта: машинах, поездах, самолетах и даже кораблях. Фала спал в специальной собачьей кроватке, а на кожаном ошейнике у него красовался серебряный медальон с надписью «Фала, Белый дом».

Охрана президента называла его «Фала–информатор» — ведь его нужно было постоянно выгуливать, и держать присутствие президента в секрете практически не представлялось возможным. Фала был обучен нескольким трюкам и развлекал гостей Рузвельта вставанием на задние лапы, прыжками, переворотами и даже улыбкой с выпячиванием губы. Президент запрещал кому–либо кормить Фалу и всегда делал это сам. Почетным гостям иногда приходилось подождать, пока Рузвельт накормит своего питомца, и только после него приниматься за трапезу.

Он стал не менее знаменитым, чем сам Рузвельт, и в 1942 году о нем был снят фильм. Тысячи детей писали ему письма, и для ответов была создана специальная должность собачьего пресс–секретаря. Однажды Фала был случайно забыт на Алеутских островах, и Рузвельт тут же послал за ним эскадренный миноносец. Этот эпизод был использован республиканцами, обвинившими президента–демократа в растранжиривании средств.

Рузвельт не дал любимого пса в обиду и выступил со знаменитым «Фала–спичем»: «Республиканские вожди не удовлетворяются нападками на меня, на мою жену и моих сыновей. Им недостаточно этого, и теперь они избрали новую мишень, мою маленькую собаку Фала. Я, разумеется, не протестую против нападок, как и вся моя семья, но Фала протестует, — заявил Рузвельт и продолжал: — Вам известно, что Фала — шотландский терьер, и когда он узнал, что сочинители из Республиканской партии в конгрессе и вне выдумали историю о том, что я забыл своего питомца на одном из Алеутских островов и послал миноносец, чтобы найти, что обошлось налогоплательщикам то ли в два или три, то ли в восемь или двадцать миллионов долларов, его шотландская душа возмутилась. Он до сих пор не пришел в себя!»

После смерти Рузвельта в апреле 1945 года Фала присутствовал на его похоронах, а затем жил с Элеонорой Рузвельт, но уже, поговаривают, не был таким веселым и жизнерадостным — тосковал по своему хозяину. Скончался Фала в 1952 году и был похоронен рядом с Рузвельтом в Гайд–парке в Нью–Йорке. А в мемориале Рузвельта в Вашингтоне рядом со статуей президента установили скульптуру его верного пса: Фала сидит у ног хозяина так, как это было при их жизни…

Слава беспородным!

У президента Джона Кеннеди было несколько собак, которых выводили встречать президентский вертолет. Одну из них звали Пушинка, это был подарок Никиты Хрущева. Матерью Пушинки была знаменитая Стрелка — одна из первых двух собак–космонавтов.

По воспоминаниям дочери четы Кеннеди Кэролайн, ее мать Жаклин Кеннеди однажды сидела рядом с Хрущевым во время торжественного приема в Вене: «В какой–то момент у нее иссякли темы для разговора, и тогда она поинтересовалась судьбой Стрелки, собаки, которую русские отправили в космос. А через несколько месяцев нам привезли щенка. Пушинка была милой и пушистой и вполне соответствовала своей русской кличке».

В официальном сертификате регистрации Пушинка была названа беспородной, попросту дворняжкой. Однако это не помешало ей и президентскому вельштерьеру Чарли завести четырех щенков, которых Джон Кеннеди в шутку называл «пупниками», скрестив слова pup (щенок) и «спутник».

36–й президент Линдон Джонсон вдобавок к двум борзым с назамысловатыми кличками Он и Она привел в Белый дом беспородного пса Юки, найденного на автозаправочной станции.

Когда Ричард Никсон был обвинен в нелегальном получении денег для своей избирательной кампании, он заявил, что единственным подарком, который он получил, был маленький черно–белый щенок кокер–спаниеля по кличке Чекерс, и эта его речь вошла в учебники истории и политологии как «Чекерс–спич».

Королевский спаниель Рэкс Рональда Рейгана обладал привычкой слишком сильно дергать за поводок и утаскивать хозяина с пресс–конференций, вцепившись зубами в штанину.

Жена Джорджа Буша–старшего описала жизнь в Белом доме глазами спрингер–спаниеля Милли, да еще и указала Милли в качестве соавтора книги, а себя — лишь переводчицей с собачьего языка. Книга заняла первое место в списке бестселлеров.

У президента Клинтона жили кот по имени Сокс и золотисто–шоколадный лабрадор Бадди, которые постоянно ревновали хозяев друг к другу и частенько устраивали потасовки. Не отставали от них и члены фан–клубов животных в интернете, которые вели между собой настоящие словесные баталии и виртуальные сражения.

У президента Буша–младшего был скотчтерьер Барни со своей персональной веб–страничкой, рассказывающей о его жизни и достижениях.

На выбор собаки для семьи Барака Обамы повлияла аллергия дочери Малии, из–за которой пришлось выбирать собаку гипоаллергенных пород, и сенатор Кеннеди подарил им португальскую водяную собаку, которой дали кличку Бо, возможно, по инициалам Барака Обамы.

Заиметь друга в Вашингтоне

Как заметил однажды Гарри Трумэн: «Если хочешь заиметь друга в Вашингтоне, заведи себе собаку!» Действительно, во всем мире к животным, принадлежащим главам государств, относятся с определенной симпатией. К тому же их наличие подчеркивает, что ничто человеческое и президентам тоже не чуждо. Почти половина американских семей держат собак, и наличие собаки у президента может быть немаловажным фактором при голосовании.

Президент в США без собаки — явление почти исключительное, тем не менее в ряд таких исключений попадает нынешний президент Дональд Трамп. Его первая жена Ивана пишет в своих мемуарах: «Дональд никогда не был почитателем собак. Когда я привела домой пуделя Чаппи, Дональд возражал. Но я сказала: либо мы вместе с Чаппи, либо никого! Он в конечном счете смирился, но не было похоже, чтобы он питал нежные чувства к пуделю. Чаппи тоже на него полаивал, когда Дональд приближался к моему шкафу».

Многие американцы интересуются, собирается ли президентская чета заводить собаку. «Пока что таких планов нет», — отвечает пресс–секретарь Белого дома.

А вот многие американские семьи держат не одну, а даже несколько собак, тем более что условия для этого самые благоприятные. При наличии определенного дохода, естественно. Ведь даже для того чтобы купить собаку от заводчика, нужны не только деньги — тут потребуется заполнить анкету с указанием жилья, работы, дохода, семейного положения, добавить несколько рекомендательных писем. Продавец будет очень серьезно проверять информацию, возьмет расписку о вашей полной ответственности за собачку, а также о том, что если по каким–либо причинам вы не захотите ее оставлять, то обязаны вернуть заводчику. То же самое происходит и в приютах — только стоят там животные символическую сумму или вообще даются бесплатно.

Надо заметить, что многие сердобольные американцы предпочитают брать животных именно из приютов, тем самым спасая две жизни: одному предоставляя новый семейный очаг, а другому бедолаге — освободившееся место в приюте. Главный вопрос — сможете ли вы кормить, а главное, лечить своего питомца? Иногда лечение может доходить и до нескольких тысяч долларов, но, так же как и у людей, если собака застрахована, то страховка покроет большую часть расходов. Обязательно надо посещать ветеринара — он сделает необходимые прививки и чипирует при желании. Главная прививка — от бешенства, после чего вешается жетончик, с которым открыт путь в собачьи салоны красоты, а без него никто не возьмется привести в звездный вид и так ухоженного питомца.

Бродячих животных в Америке просто нет. Бездомные люди есть, и немало: в одном только Вашингтоне официально их десятки тысяч. Некоторые живут на улицах в палатках под мостами вместе со своими собаками — собака под присмотром хоть и бездомного владельца не считается бродячей. В теплых штатах типа Калифорнии бездомные люди живут на улицах целыми кварталами — зрелище жуткое, прямо скажем. Но бездомные собаки не рыскают стаями, а кошки не ютятся по подвалам даже там. Парадокс страны контрастов!

Для счастливой жизни домашних собак — а цепных я в Америке никогда не видел — созданы все условия: в специализированных магазинах можно не только приобрести все необходимое для четвероногого члена семьи, но и помыть–постричь–причесать с помощью профессионала или самому; множество парков для выгула собак, где они бегают и играют друг с другом в совершенно бесконфликтной обстановке; везде бесплатные мешочки для собачьих экскрементов. А если поленились убрать за своим любимчиком, то приготовьтесь заплатить штраф до 2000 долларов — вы несете ответственность не только за чистоту питомца, но и за чистоту улиц города!

Сейчас дог–парки делают на крышах новых домов — и вид красивый, и выходить на улицу из дома необязательно, а в таких домах, как правило, и поселяются собачники. Обычно за домашнее животное идет дополнительная оплата за жилье, но ведь оно того стоит.

Блюз бродячих собак

Дженнифер работает в госдепартаменте, в настоящий момент она находится в командировке в Гондурасе и рассказала нам, как там живется песикам:

«Собакам в Гондурасе, как и во многих развивающихся странах, приходится довольно нелегко. В основном все хотят иметь чистопородных собак типа бульдогов и шнауцеров, но даже и тогда держат их на улице и не относятся к ним как к членам семьи. А у уличных дворняжек вообще очень мал шанс на адоптирование.

Когда мы прибыли в Гондурас, у нас уже были две адоптированные собаки, но когда я увидела Чарли Рохо во время отдыха в Роатане, то поняла, что найдется место и для третьей. Он был слаб и очень болен: чесотка, эрлихиоз и другие недуги. Но все, что ему было нужно, — это антибиотики, хорошая еда и нежный уход, и он превратился в чудесного домашнего пса. Хотелось бы, чтобы больше уличных собак в Гондурасе имели такой шанс для счастливой жизни.

А вот история Майи. «Я помогала организовать спасение бродячих собак в Тегукигалпе и доставку их в приюты США через организацию «Счастливый пес». Она была подобрана на улице и жила со мной пару недель — я обучала ее жизни внутри дома. Мы сделали все документы, я купила ей билет в Вашингтон… За день до отъезда обратно в Гондурас я отвезла ее в дом в одном из лучших районов Арлингтона, а через пятнадцать минут они позвонили мне и сказали, что Майа перепрыгнула через забор и убежала… Я вернулась и ходила по району в 9 часов вечера, громко зовя ее по имени. Ко мне подошел один мужчина и сказал, что видел собаку в парке. Я побежала туда — Майа была далеко, но, как только услышала мой голос, бросилась ко мне, запрыгнула ко мне на руки и начала облизывать лицо, сбив на землю мои очки. Я взяла ее обратно в Гондурас и мы обе очень счастливы. Наверное, это судьба…»

Собаки — как и люди: ценят любовь и готовы дарить ее обратно. Готовы они и помогать. В Вашингтоне есть еще один памятник служебной пожарной собаке — он посвящен всем собакам, вынюхивающим источник пожара или поджога. Скульптора вдохновила пожарная собака по кличке Эрин из штата Колорадо. Она умерла в 2010 году от рака, но ее напарник агент колорадского бюро расследования Джерри Минс захотел увековечить безустанный вклад таких собак в расследование пожаров. Собака преданно смотрит на пожарного, готовая выполнить любую его команду…

Остается надеяться, что в год Земляной Желтой Собаки таких команд будет поступать не так много. «Где петух — там и деревня, где собака — там и дом!» — гласит финская пословица. Гуд–бай, Огненный Петух! Здравствуй, добрая Желтая Собака!

Олег МЕРКУЛОВ,

собкор газеты «СЕГОДНЯ Неделя»

в Вашингтоне.