Первый день нового года Латвия встретит рекордным теплом

Сегодня днем и вечером ожидается небольшой снег, температура составит -2..+2 градуса, дороги будут скользкими.
1 января будет дуть южный ветер, температура повысится до +3..+7 градусов, снег сменится дождем.
В Риге в первые часы нового года ожидается мокрый снег, который сменится дождем, 1 января потеплеет до +6..+7 градусов.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.