Первый день нового года Латвия встретит рекордным теплом

Лента новостей
Басков готовится к подлому удару от Лопыревой Розенвалдс: этнические вопросы больше волнуют политиков, чем общество Трамп: это мы победили ИГИЛ, а не Путин Прогноз на 2018 год: худший год со времен Второй мировой войны Экс-глава Каталонии рассмешил Мадрид нелепым требованием Telegram Дурова в Иране стал системой связи восставших Во вторую неделю января в Латвию может прийти зима Это Россия: опубликован «безумный» трейлер чемпионата мира по футболу Как знаки зодиака проводят главную ночь года
Eще в разделе
Во вторую неделю января в Латвию может прийти зима Ампутированые пальцы и ожоги: медики напоминают об ужасах Нового года Видеоэксперимент: трагедия пятилетнего Вани Берладина может повториться 31 декабря и 1 января рижский общественный транспорт будет бесплатным Парень спас от рук “хозяина”, замученного практически до смерти пса
Виталий Вавилкин
11:57 31.12.2017
Наша Латвия

В полночь с 31 декабря на 1 января снег и дождь ожидаются в основном в Курземе, на остальной территории страны осадков будет мало.

Сегодня днем и вечером ожидается небольшой снег, температура составит -2..+2 градуса, дороги будут скользкими.

 

1 января будет дуть южный ветер, температура повысится до +3..+7 градусов, снег сменится дождем.

 

В Риге в первые часы нового года ожидается мокрый снег, который сменится дождем, 1 января потеплеет до +6..+7 градусов.

LETA / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (10)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV