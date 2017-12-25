Первый канал готовит бомбу: Джигарханян и Цымбалюк-Романовская всех обманули(4)

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Cosmopolitan
Тимур Пушкарев
15:26 25.12.2017
Lifenews / Шоу бизнес

Первый канал готовит настоящую бомбу на новогодние праздники. В эфире телеканала выйдет шоу, в котором Армен Джигарханян и его бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская снова сойдутся вместе. По крайней мере так утверждают в кулуарах «Останкино».

«Ходят слухи, что продюсеры готовят горячее шоу с примирением бывших супругов. Официальных комментариев на эту тему пока нет», – делится секретом сайт газеты «Аргументы недели».

 

Как подметили журналисты, информационная война, которую канал вел против Виталины Цымбалюк-Романовской, постепенно стихла, а через некоторое время и вовсе получила иной вектор. Теперь бывшую жену артиста представляют уже не как мошенницу, а как жертву обстоятельств.

 

Крайней же стала бывшая представительница Цымбалюк-Романовской Элина Мазур. Виталина якобы в силу своей доверчивости «попала в лапы» коварной женщины. Теперь бывшие подружки Виталина и Элина не общаются. Причем по инициативе последней.

 

Издание предполагает, что в предновогоднем эфире Первого канала Цымбалюк-Романовская предстанет благодетельницей. Виталина может, к примеру, пожертвовать крупную сумму денег в один из благотворительных фондов армянского народа. После этого бывшая жена протянет руку Джигарханяну. 

 

Однако, что бы не делала Цымбалюк-Романовская, она все равно рискует оказаться за решеткой. Уголовный процесс в ее отношении из-за сбора и распространения в СМИ информации о личной и семейной жизни Джигарханяна без его согласия продолжается.

АиФ / Фото
Комментарии (4)
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ИвАн 15:40 25:12:2017

Мёд для ватного быдла.

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ваня 15:42 25:12:2017

В стране уродов это нормально..гомосяк с фигуристкой тоже чем то похожим занимались..скот как умеет так и создает себе популизм..по хожу армен тоже до быдла опустился..

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ваня 15:42 ИвАн 15:40 16:16 25:12:2017

Два урода из ларца, одинаковых с лица...

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купил бы лучше тайку 16:39 25:12:2017

За пару тысяч баксов там отборную девственницу продадут в рабство.

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Мнение
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Павел Кириллов
25.12.2017

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