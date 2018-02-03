Песков извинился за агитацию в пользу Путина(1)

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Владимир Бучельников
16:32 02.02.2018
В мире / Россия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков принес извинения за агитационные высказывания в пользу главы государства Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сделала Пескову замечание из-за агитации за Путина.

 

«Сейчас действительно идет электоральный период, избирательная кампания, поэтому здесь, наверное, неважно, что считаю я, здесь важно, как это воспринимает ЦИК, которая является ведущим органом по организации президентских выборов. Я поэтому принимаю это к сведению. Я приношу свои извинения за высказывания, которые могли трактоваться как агитационные», — сказал Песков.

 

Пресс-секретарь главы государства пообещал впредь быть аккуратным в своих высказываниях в ходе избирательной кампании.

 

«Но, вместе с тем, конечно, я исхожу из того, что это не относится к неосвещению деятельности президента Путина как действующего президента и главы государства», — добавил Песков.

 

В понедельник, 29 января, Песков заявил, что президент Владимир Путин является «абсолютным лидером политического Олимпа». Тогда пресс-секретарь отметил, что с Путиным на данном этапе «вряд ли кто-то сможет серьезно конкурировать».

РИА Новости / Фото
Комментарии (1)
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Саня 17:39 02:02:2018

За нарушением следует дисквалификация кандидата.

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (4)

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