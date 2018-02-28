Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что за «кокаиновым делом» в правительстве не следят, это прерогатива МИД России.

«Они предоставили всю необходимую информацию», — цитирует Пескова РБК.

Речь идет о почти 400 кг кокаина, которые завхоз посольства Али Абьянов завез в дипмиссию РФ в Аргентине. По мнению следствия, он намеревался переправить наркотик в Москву, где партию должны были принять Владимир Калмыков и Игтимир Худжамов. Все они в настоящее время арестованы.

Посол России в Аргентине Виктор Коронелли заявил РИА Новости, что вывезти кокаин дипломатической почтой «абсолютно невозможно».

«Я полностью отметаю версию о том, что предполагалось провезти наркотик под видом дипломатической почты, которая мелькает на страницах ряда СМИ. Это чушь полная, это абсолютно невозможно, потому что технические сотрудники наши к формированию и подготовке к отправке диппочты не имеют и никогда не имели ни малейшего отношения. Поэтому это глупость полная, и спекуляции на эту тему я считаю абсолютно безосновательными», — заявил посол.

По информации Виктора Коронелли, наркотики предназначались для европейских рынков.