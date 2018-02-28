«Они предоставили всю необходимую информацию», — цитирует Пескова РБК.
Речь идет о почти 400 кг кокаина, которые завхоз посольства Али Абьянов завез в дипмиссию РФ в Аргентине. По мнению следствия, он намеревался переправить наркотик в Москву, где партию должны были принять Владимир Калмыков и Игтимир Худжамов. Все они в настоящее время арестованы.
Посол России в Аргентине Виктор Коронелли заявил РИА Новости, что вывезти кокаин дипломатической почтой «абсолютно невозможно».
«Я полностью отметаю версию о том, что предполагалось провезти наркотик под видом дипломатической почты, которая мелькает на страницах ряда СМИ. Это чушь полная, это абсолютно невозможно, потому что технические сотрудники наши к формированию и подготовке к отправке диппочты не имеют и никогда не имели ни малейшего отношения. Поэтому это глупость полная, и спекуляции на эту тему я считаю абсолютно безосновательными», — заявил посол.
По информации Виктора Коронелли, наркотики предназначались для европейских рынков.
"это прерогатива МИД России"?« ответить
Так это Машка посылку получила из Буэнос-Айреса, когда отплясывала? То-то у меня закралось подозрение, что это выглядит как-то ненормально.
Кстати, пресс-конференции у неё тоже после дегустации товара проходят, судя по всему.
Скоро и послов начнут банить, как спортсменов.
Проблема России , в то: что этой страной управляли и управляют все кроме русских . Завхозы с чистой русской фамилией ! Сталин , Коганович ,Микоян , Пуго итд . Издевательство всю историю . Выдумывают идеи и терпеливый русский народ их воплощает ценой своей свободы и жизни . В советское время , не все там было плохо , отнюдь , но национальная политика строилась неправильно , нам рассказывали басни про дружбу народов . Мы же не знали какие упыри рядом живут . Когда мы отсюда уедем , уберется , как нам кричат ? Тогда когда появится в России национальный лидер , тогда мы и уедем , как немцы отсюда в 1938 , п потом вернёмся сюда , что бы забрать свое !« ответить