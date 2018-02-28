Песков: Кремль не следит за наркоторговлей в российских посольствах(2)

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Владимир Бучельников
03:18 28.02.2018
В мире / Россия

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что за «кокаиновым делом» в правительстве не следят, это прерогатива МИД России.

«Они предоставили всю необходимую информацию», — цитирует Пескова РБК.

 

Речь идет о почти 400 кг кокаина, которые завхоз посольства Али Абьянов завез в дипмиссию РФ в Аргентине. По мнению следствия, он намеревался переправить наркотик в Москву, где партию должны были принять Владимир Калмыков и Игтимир Худжамов. Все они в настоящее время арестованы.

 

Посол России в Аргентине Виктор Коронелли заявил РИА Новости, что вывезти кокаин дипломатической почтой «абсолютно невозможно».

 

«Я полностью отметаю версию о том, что предполагалось провезти наркотик под видом дипломатической почты, которая мелькает на страницах ряда СМИ. Это чушь полная, это абсолютно невозможно, потому что технические сотрудники наши к формированию и подготовке к отправке диппочты не имеют и никогда не имели ни малейшего отношения. Поэтому это глупость полная, и спекуляции на эту тему я считаю абсолютно безосновательными», — заявил посол.

 

По информации Виктора Коронелли, наркотики предназначались для европейских рынков.

РБК / Фото
Комментарии (2)
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Саня 07:50 28:02:2018

"это прерогатива МИД России"?

Так это Машка посылку получила из Буэнос-Айреса, когда отплясывала? То-то у меня закралось подозрение, что это выглядит как-то ненормально.
Кстати, пресс-конференции у неё тоже после дегустации товара проходят, судя по всему.
Скоро и послов начнут банить, как спортсменов.

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Иса 08:41 28:02:2018

Проблема России , в то: что этой страной управляли и управляют все кроме русских . Завхозы с чистой русской фамилией ! Сталин , Коганович ,Микоян , Пуго итд . Издевательство всю историю . Выдумывают идеи и терпеливый русский народ их воплощает ценой своей свободы и жизни . В советское время , не все там было плохо , отнюдь , но национальная политика строилась неправильно , нам рассказывали басни про дружбу народов . Мы же не знали какие упыри рядом живут . Когда мы отсюда уедем , уберется , как нам кричат ? Тогда когда появится в России национальный лидер , тогда мы и уедем , как немцы отсюда в 1938 , п потом вернёмся сюда , что бы забрать свое !

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (7)