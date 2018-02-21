«Это не тема Кремля и не тема для президента России. Наверное, скорее всего, это вопрос таких внутриполитических дел наших латвийских товарищей, мы не хотели бы в эти дела вмешиваться», — сказал Песков.
Напомним, как ранее писал Mixnews, в связи с событиями последних дней в банковском секторе, а также задержанием президента Банка Латвии Илмара Римшевича, Министерство обороны обращает внимание на вероятность организованной против Латвии широкомасштабной информационной операции.
Ведомство отмечает, что по структуре и исполнению кампания идентична тем, которые можно было наблюдать в предвыборный период в США, Франции и Германии.
ЗВИЗДЕЦ КАКОЙ-ТО....,« ответить
ЛАТЫШИ УБИЛИ ЭКОНОМИКУ ЛАТВИИ.ЛАТЫШИ УБИЛИ БАНКИНГ ЛАТВИИ,
ЛАТЫШИ РАЗВОРОВАЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ ЛАТВИИ....
НО,МЛЯ,ВСЁ-РАВНО ВИНОВАТА МОСКВА!!!!!
РИМШЕВИЧ,ПЕДЕРАСТ-РИНКЕВИЧ - ЭТО МЕШКОВЫЕ АЕНТЫ КГБ...НЕ?!
Ведомство отмечает, что по структуре и исполнению кампания идентична тем, которые можно было наблюдать в предвыборный период в США, Франции и Германии.« ответить
Латвия то каким боком, они на мировой арене 0
Пускай сами и раз....ся« ответить
«Это не тема Кремля и не тема для президента России. ===========Это лаптия любит совать свой ,,нос,, и коментировать свою точку зрения......которую не спрашивают« ответить
Нужно послать главарю повестку в суд и там уже конкретно спросить перед расстрелом, замешан ли он в данной ситуации или нет.« ответить
На фотке« ответить
Дима: - Вова, туда смотри, вылетет птичка, куку, слюни подбери!
это он говорит, Вован смотри у Пороха печень отвалилась« ответить