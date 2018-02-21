Песков прокомментировал скандал вокруг Римшевича(12)

Лента новостей
Кто самые богатые люди в Латвии? Банкиры! Илмарс Римшевич раскрыл заговор банков Спецслужбы: фото с Римшевичем — настоящее! Инвалида каждый обидеть может? США снова пригрозили России 6 правил свидания... с собой «Это провокация против государства!» США запретили Украине строить ракеты Рига и Вильнюс делят нефть
Eще в разделе
Ринкевич на встрече с албанскими «уголовниками» опять услышал про Путина Банкир: Римшевич сам атаковал Латвию! Вейонис: вмешательство в расследование событий в финансовом секторе недопустимо На заседание совета ЕЦБ поехала заместитель президента Банка Латвии Размуса Латковскис: в деле Римшевича, вероятно, появятся новые лица и эпизоды
Герман Бергер
17:40 21.02.2018
Политика / Политики

Задержание главы Банка Латвии Илмара Римшевича является внутренним делом Латвии, Россия не хотела бы вмешиваться, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это не тема Кремля и не тема для президента России. Наверное, скорее всего, это вопрос таких внутриполитических дел наших латвийских товарищей, мы не хотели бы в эти дела вмешиваться», — сказал Песков.

 

Напомним, как ранее писал Mixnews, в связи с событиями последних дней в банковском секторе, а также задержанием президента Банка Латвии Илмара Римшевича, Министерство обороны обращает внимание на вероятность организованной против Латвии широкомасштабной информационной операции.

 

Ведомство отмечает, что по структуре и исполнению кампания идентична тем, которые можно было наблюдать в предвыборный период в США, Франции и Германии.

РИА Новости / Фото
Комментарии (12)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
латышской петушне И их союзникам... 17:51 21:02:2018

ЗВИЗДЕЦ КАКОЙ-ТО....,
ЛАТЫШИ УБИЛИ ЭКОНОМИКУ ЛАТВИИ.ЛАТЫШИ УБИЛИ БАНКИНГ ЛАТВИИ,
ЛАТЫШИ РАЗВОРОВАЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ ЛАТВИИ....
НО,МЛЯ,ВСЁ-РАВНО ВИНОВАТА МОСКВА!!!!!
РИМШЕВИЧ,ПЕДЕРАСТ-РИНКЕВИЧ - ЭТО МЕШКОВЫЕ АЕНТЫ КГБ...НЕ?!

« ответить
Profile_default
Саня™ 18:01 21:02:2018

Ведомство отмечает, что по структуре и исполнению кампания идентична тем, которые можно было наблюдать в предвыборный период в США, Франции и Германии.

Латвия то каким боком, они на мировой арене 0

« ответить
Profile_default
Молодцом 17:59 21:02:2018

Пускай сами и раз....ся

« ответить
Profile_default
шери 18:07 21:02:2018

«Это не тема Кремля и не тема для президента России. ===========Это лаптия любит совать свой ,,нос,, и коментировать свою точку зрения......которую не спрашивают

« ответить
Profile_default
Саня 18:16 21:02:2018

Нужно послать главарю повестку в суд и там уже конкретно спросить перед расстрелом, замешан ли он в данной ситуации или нет.

« ответить
Profile_default
П у т и н 18:18 21:02:2018

На фотке
Дима: - Вова, туда смотри, вылетет птичка, куку, слюни подбери!

« ответить
Profile_default
Саня™ 18:28 21:02:2018

это он говорит, Вован смотри у Пороха печень отвалилась

« ответить
12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (18)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV