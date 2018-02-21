Задержание главы Банка Латвии Илмара Римшевича является внутренним делом Латвии, Россия не хотела бы вмешиваться, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это не тема Кремля и не тема для президента России. Наверное, скорее всего, это вопрос таких внутриполитических дел наших латвийских товарищей, мы не хотели бы в эти дела вмешиваться», — сказал Песков.

Напомним, как ранее писал Mixnews, в связи с событиями последних дней в банковском секторе, а также задержанием президента Банка Латвии Илмара Римшевича, Министерство обороны обращает внимание на вероятность организованной против Латвии широкомасштабной информационной операции.

Ведомство отмечает, что по структуре и исполнению кампания идентична тем, которые можно было наблюдать в предвыборный период в США, Франции и Германии.