Песков заявил о безразличии Кремля к российским наемникам в Сирии

«Я не могу вам какую-то позицию озвучить, Кремль не инициировал подобный законопроект, поэтому и мне неизвестно о том, что какие-то законопроекты сейчас существуют», — сказал Песков.
В течение месяца в Госдуму РФ должен быть внесен законопроект о легализации частных военных компаний (ЧВК). Это позволит ввести ЧВК в правовое поле, что принесет пользу в проведении контртеррористических операций за рубежом.
Незадолго до этого с призывом легализовать ЧВК выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Напомним, что в сирийской войне активное участие принимают российские ЧВК. По данным ряда СМИ их потери составляют сотни погибших и раненых. По словам Пескова, Кремлю все равно в каком правовом поле воюют российские граждане в составе этих ЧВК.
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