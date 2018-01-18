Песков заявил о безразличии Кремля к российским наемникам в Сирии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что вопрос регулирования частных военных компаний не является прерогативой Кремля.

«Я не могу вам какую-то позицию озвучить, Кремль не инициировал подобный законопроект, поэтому и мне неизвестно о том, что какие-то законопроекты сейчас существуют», — сказал Песков.

В течение месяца в Госдуму РФ должен быть внесен законопроект о легализации частных военных компаний (ЧВК). Это позволит ввести ЧВК в правовое поле, что принесет пользу в проведении контртеррористических операций за рубежом.

Незадолго до этого с призывом легализовать ЧВК выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Напомним, что в сирийской войне активное участие принимают российские ЧВК. По данным ряда СМИ их потери составляют сотни погибших и раненых. По словам Пескова, Кремлю все равно в каком правовом поле воюют российские граждане в составе этих ЧВК.