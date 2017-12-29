В Риге по проекту «Культурная линия» побывал один из лучших спортивных фотографов мира, победитель самого авторитетного международного фотоконкурса World Press Photo 2016, спецкор МИА «Россия Сегодня» Владимир Песня, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ».

Приз называют «Оскаром» в мире фотоискусства — в прошлом году наш гость обошел более 5000 коллег из 128 стран.

Доброе имя

Рижская встреча на тему «Россия и современный мир в объективе фотокамеры» собрала столько желающих увидеться с Песней, что за несколько дней до приезда знаменитости регистрация на посещение была закрыта.

Необычная фамилия нашего гостя вызывала интерес зала, и на вопрос о ней он ответил:

— В этом не моя заслуга, а моих родителей. Но я в любом случае им благодарен, потому что она мне помогает устанавливать контакты с людьми, сразу же располагая к себе моего визави или собеседника, вызывая добрый интерес.

В 12 лет папа подарил ему на день рождения фотоаппарат. Правда, одно время Песня хорошо писал и всерьез выбирал между журналистикой и фото. Мир фотографии он для себя открыл еще и благодаря легендарному латвийскому фотографу Гунару Бинде, чьи снимки подростком впервые увидел в журнале «Советское кино» и творческим общением с которым очень дорожит до сих пор. Мастеру на днях исполнится 85 лет, и Владимир передал ему свои теплые поздравления.

За прошедшие годы профессиональные связи со странами Балтии у Владимира сложились обширные. Не случайно на встречу с ним в клуб «Культурная линия» пришли представители латвийского фотофестиваля Amber Breeze.

— Регулярно приезжаю в Латвию на этот фестиваль как член жюри. Он не для профессионалов, а для людей, увлеченных фотографией. На фестивале царит удивительная атмосфера, где малознакомые друг с другом люди настолько увлечены общим делом, что чувствуют себя, как одна семья. Это дорогого стоит, это очень приятно. Как финалист участвовал и в одном литовском фотофестивале, который занимается созданием и фиксацией нового визуального языка. Там собираются фотографы из самых разных стран, презентуют свои работы, ведут дискуссии, причем достаточно жаркие и на самые разные темы, в том числе, к примеру, на тему европейской миграции.

Сними меня, фотограф…

А в чем различие между профессиональным фотографом и любителем?

— Профессионал получает за это деньги, а любитель — удовольствие. Конечно, и у любителя может получиться гениальный снимок на фоне сотен средненьких, но профессионал должен каждый день выдавать уровень и качество, работать ровно.

Все эти годы слышу, что профессия фотографа умирает — вон, мол, сколько развелось всяких блогов, каждый снимает на телефон, выкладывают видео в интернет и тому подобное. Это абсолютно не так — она просто меняется. Технический прогресс здесь вносит свою лепту — снимки перестали быть уделом избранных.

Мы сегодня потребляем информации в десятки раз больше, чем лет 20–30 назад. Не думаю, что вся она нужна, но через нашу голову проходит. Потоки эти будут расти и дальше. И я бы разделил то, что происходит сегодня в моем деле, на фотодокументалистику и ту, что обеспечивает потребности самых разных СМИ и повседневные запросы людей. Идет поиск нового визуального языка.

Допинг из Древней Греции

Самой острой темой стала предстоящая зимняя Олимпиада в Корее. Мнение Песни как профессионала и журналиста, аккредитованного на эти Игры, таково:

— Спорт и допинг неразрывно связаны на протяжении всей истории Игр. Еще в Древней Греции накануне соревнований борцы обмазывались маслом, чтобы им было легче выскальзывать из захвата соперников. Это запрещалось, но все этим пользовалась. Спортсмены–бегуны, чтобы взбодриться, жевали кунжутные семена.

Первый грандиозный олимпийский скандал произошел, когда итальянский бегун Дорандо Пьетри, добежав до финиша, потерял ориентацию и повернул обратно.

Судьи его развернули и направили в сторону финиша. Он прибежал первым, ему вручили золотую медаль, а потом сразу отобрали — вторым пришел американец, и американская команда подала жалобу на то, что итальянец получил помощь от посторонних. Врачом на этих соревнованиях работал небезызвестный сэр Артур Конан Дойль, и именно он впоследствии призвал все–таки присудить этому спортсмену специальный приз за волю к победе.

Таких историй на самом деле на каждой Олимпиаде случается множество.

После драки…

— Но отношение к сборной России явно демонстрирует двойной стандарт. Представьте, что в футболе судья неправильно назначил пенальти, команда его пробила и выиграла. Потом все посмотрели повтор и поняли, что судья был не прав. Его могут за это дисквалифицировать, поругать, пожурить, оштрафовать. Но результат матча никто оспаривать не будет. Потому что матч закончился. А в данном случае антидопинговый комитет начал махать кулаками уже после драки, чем, по сути, расписался в своей плохой работе. Они никого не поймали непосредственно в момент нарушения правил.

Конечно, если есть за что, человека можно и нужно отлучать от спорта и дисквалифицировать. Но, на мой взгляд, недопустимо переигрывать результаты прошедших соревнований. И совершенно недопустимо делать это по национальному признаку и под одну гребенку причесывать всех, в том числе и тех, кто выступает в тех видах спорта, где вообще не нужен допинг. Как в фигурном катании, например.

Вместе с тем Песня отметил, что итоговое решение МОК — это все–таки еще мягкий вариант для сборной России. И в первую очередь в этом заслуга председателя МОК Томаса Баха, который, принимая решение, балансировал между собственным понятием о справедливости и данными антидопингового комитета WADA. В свое время Бах был сам отлучен от Олимпиады, когда в 80–м году, будучи лучшим фехтовальщиком в мире, не поехал в Москву, где мог выиграть золото, потому что ФРГ бойкотировала те игры.

Футболисты и коньяк

— WADA, по сути, тайная полиция, которая, как любая тайная полиция, заинтересована в своем существовании и поиске постоянных врагов. Когда–то они боролись с финскими лыжниками, было время, когда преследовали американских легкоатлетов. Им важно показывать значимость и важность своей организации. А решение, которое было в итоге принято Бахом, все–таки позволит нашим спортсменам участвовать в Олимпиаде как олимпийским атлетам из России. Нам разрешили участвовать также в хоккее, фигурном катании, лыжных и биатлонных эстафетах. И если в течение всех игр не будет никаких скандалов, связанных с допингом, наши спортсмены смогут принять участие в церемонии закрытия Игр.

С другой стороны, некоторые люди продолжают копать под Россию. Есть сведения, что уже готовы списки из спортсменов в летних видах спорта. И в этом списке 600 человек. Это очень смешно, потому что там есть футболисты, которые если и принимают допинг, то только в виде коньяка и сигарет.

На самом деле здесь речь идет о переделе сфер влияния, и мы достаточно сильно пока в этой истории проигрываем. Я лично считаю, что большая часть вины за это лежит на наших спортивных чиновниках, которые вовремя не сделали никаких шагов именно по защите спортсменов. Надо было сразу обращаться в суды. Потому что доказательств нет. Я, например, читал мотивировочное заключение по одному из лыжников, где говорится, что он отстранен потому, что теоретически его проба могла быть подменена! И такое сплошь и рядом. Ужасно то, что проблему перенесли с конкретных личностей на целую сборную и на целую страну.

Россия, которой гордимся

Владимир Песня признался, что счастлив показать миру Россию такой, какую он любит.

— В России есть масса вещей, которыми можно и нужно гордиться, но печально, что немногие об этом знают, даже внутри страны.

Он показал нам несколько десятков фотографий, созданных для уникального проекта «Россия — территория настоящего».

— Мы с коллегами из крупнейшего российского информационного агентства, которое раньше называлось РИА “Новости”, а сейчас «Россия Сегодня», придумали этот проект, чтобы показать те настоящие вещи, которые представляют наши ценности. Я снял для этого проекта большую историю про оренбургский пуховый платок, для чего целую неделю в январе прожил в деревне под Оренбургом. Общался с этими бабушками, преимущественно татарками, которые трепетно передают свое искусство внучкам, бывал на фабрике платков. У местных жителей можно купить их изделия в поселке по весьма доступной цене, но потом, у перекупщиков, привозящих их в обе столицы, цены порой доходят до 500 евро. Но это уже речь идет о настоящих произведениях искусства.

Вторая моя фотоистория «России — территории настоящего» посвящена массандровским винам. Другие мои коллеги ездили снимать уникальные красоты — не Кремль и не Санкт–Петербург, а например, незамерзающие озера Алтая. На сайте РИА “Новости” регулярно появляются новые работы в рамках этого проекта. Думаю, что мы будем и дальше снимать и показывать неожиданную для многих Россию, которой можно гордиться. К примеру, история о том, как «Роза хутор» стал первоклассным горнолыжным курортом.

Возьмите ребенка!

Среди фотографий, которые Владимир успел нам показать, было несколько пронзительных детских портретов. Гостя спросили о его участии в замечательном российском проекте — волонтерском движении под названием «Поезд надежды».

— Эту программу придумали журналисты радио «Россия». Главная идея — донести до общества, что усыновление не является подвигом и чем–то из ряда вон выходящим, что это совершенно нормальное человеческое проявление. Каждый год участвую в этом проекте как фотограф–волонтер. Снимаем портреты детей, чтобы они были красивыми, чтобы их точно захотели забрать. Ведь какую информацию обычно видят усыновители о ребенке? Несколько сухих строчек с меддиагнозом и фотокарточку. Если она красивая — это 70%, что они хотя бы поедут с ним познакомиться…

Владимир рассказал историю о том, как в одном селе Брянской области из–за нехватки детей хотели закрыть местную школу. И тогда учителя отправились все вместе в ближайший детский дом, где каждый усыновил по ребенку и, разумеется, определил этого ребенка в свою школу. Другие жители села, посмотрев на учителей, последовали их примеру и тоже усыновили по ребенку. В результате школа работает по сей день, дети обрели семьи. Герои этой истории все запечатлены Песней уже по следам счастливых событий.

Снимал ли Владимир события киевского Майдана, спросили из зала.

— На Украине был в последний раз в 2013 году на чемпионате по художественной гимнастике. Я все–таки фотограф светлой стороны жизни…

Наталья ЛЕБЕДЕВА.