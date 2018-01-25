Петербургский «Морской фасад» планирует открыть круизную линию по Балтике (2)

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Виталий Вавилкин
19:20 24.01.2018
Экономика / Компании

АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» намерено запустить паромную линию, которая соединит основные порты Балтийского моря, сообщил коммерческий директор компании Алексей Панфилов журналистам в среду. «Линия будет запущена в первом полугодии 2019 года», — сказал он, сообщает Интерфакс.

Ожидается, что паромная линия свяжет пассажирский порт Санкт-Петербург, порты Хельсинки, Стокгольма и Таллинна. В перспективе к ним добавится морской порт Пионерский (Калининградская область), где к концу следующего года планируется построить международный морской терминал.

 

Оператором может стать компания, учредителями которой выступят Санкт-Петербург и Калининградская область. «Это один из вариантов. Но если он не будет реализован, то мы готовы сами запустить линию», — уточнил Панфилов.

 

По словам губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, власти «ведут переговоры с бизнесом, есть несколько интересантов».

 

В рамках реализации проекта планируется приобрести паромное пассажирское судно ледового класса для круглогодичной навигации.

 

Как пояснил Панфилов, «Морской фасад» готов вложить в покупку судна, способного перевозить частный и коммерческий транспорт, 600 млн рублей собственных средств. «Судно будет с большой долей вероятности иностранное, не старше 5 лет», — добавил он.

 

Председатель городского комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев сообщил на пресс-конференции, что в дальнейшем число судов, работающих на линии, предполагается увеличить до пяти. «Стоимость одного судна составит около 150-180 млн евро»,— сказал он.

 

В настоящее время регулярные круизы по маршрутам «Санкт-Петербург — Хельсинки — Таллинн — Стокгольм — Хельсинки — Санкт-Петербург» и «Санкт-Петербург — Хельсинки — Санкт-Петербург» осуществляет международный паромный оператор Moby SPL, созданный осенью 2016 года путем слияния компании St.Peter Line и итальянского паромного оператора Moby S.p.A.

 

 

BNS / Фото
Комментарии (2)
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Jautājums 19:40 24:01:2018

Kad atņems rašai Kēnigsbergu, kuras valsts pārvaldībā tā nonāks un kur liks tās pēckara ievestos iemītniekus?

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Latviešu patriots 19:54 24:01:2018

Visticamāk Vācijai, tās vēsturiski bija vācu teritorijas, iemītniekus ar prāmi uz Rašu.

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1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (10)

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