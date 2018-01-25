Ожидается, что паромная линия свяжет пассажирский порт Санкт-Петербург, порты Хельсинки, Стокгольма и Таллинна. В перспективе к ним добавится морской порт Пионерский (Калининградская область), где к концу следующего года планируется построить международный морской терминал.
Оператором может стать компания, учредителями которой выступят Санкт-Петербург и Калининградская область. «Это один из вариантов. Но если он не будет реализован, то мы готовы сами запустить линию», — уточнил Панфилов.
По словам губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, власти «ведут переговоры с бизнесом, есть несколько интересантов».
В рамках реализации проекта планируется приобрести паромное пассажирское судно ледового класса для круглогодичной навигации.
Как пояснил Панфилов, «Морской фасад» готов вложить в покупку судна, способного перевозить частный и коммерческий транспорт, 600 млн рублей собственных средств. «Судно будет с большой долей вероятности иностранное, не старше 5 лет», — добавил он.
Председатель городского комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев сообщил на пресс-конференции, что в дальнейшем число судов, работающих на линии, предполагается увеличить до пяти. «Стоимость одного судна составит около 150-180 млн евро»,— сказал он.
В настоящее время регулярные круизы по маршрутам «Санкт-Петербург — Хельсинки — Таллинн — Стокгольм — Хельсинки — Санкт-Петербург» и «Санкт-Петербург — Хельсинки — Санкт-Петербург» осуществляет международный паромный оператор Moby SPL, созданный осенью 2016 года путем слияния компании St.Peter Line и итальянского паромного оператора Moby S.p.A.
Kad atņems rašai Kēnigsbergu, kuras valsts pārvaldībā tā nonāks un kur liks tās pēckara ievestos iemītniekus?« ответить
Visticamāk Vācijai, tās vēsturiski bija vācu teritorijas, iemītniekus ar prāmi uz Rašu.« ответить