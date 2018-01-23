Правозащитница Елена Бачинская передала петицию в защиту русскоязычного образования на рассмотрение комиссии Сейма по мандатам и этике в понедельник, 22 января, в 13:00.
Под петицией на портале Manabalss.lv удалось собрать более четырнадцати тысяч подписей.
«Мы не можем отменить реформу, но можем потребовать улучшения качества образования. Мы будем требовать остановки любых изменений в системе образования без качественной оценки результатов «реформы-2004», а также качества образования в целом», — заявляла Бачинская ранее.
Правозащитница указывала, что родители требуют проведения объективного, профессионального, основанного на научных заключениях исследования и анализа качества образования.
Как сообщалось, автор петиции за сохранение билингвального образования Денис Бартецкий решил передать свою инициативу из-за возможного скорого переезда в другую страну. Он сообщал, что единственный человек, которому он бы хотел передать свою инициативу, — это мэр Риги Нил Ушаков. К нему Бартецкий уже обращался. Однако градоначальник отказался перенять инициативу за сохранение билингвального образования.
Позже стало известно, что инициативой будет заниматься юрист Елена Бачинская.
Ha, nekas nemainīsie. Saeimai nav jāizdabā krievvalodīgajiem. Tas tā nenotiks! Ha ha ha« ответить
Ну при таком раскладе скажу так!Латышский язык,как впрочем и Латвия скоро вся вымрет!Останутся тут нац озабоченные вроде тебя,и твоего корефана быдла Вани,да пенсионеры,которым деваться просто не куда!Думаешь иммигранты тут будут у вас за кусок хлеба горбатится?Не смеши!Если вы такими методами действительно хотите завоевать у кого либо хорошее отношение к латышскому языку,спешу тебя огорчить,этого не будет не когда!Ибо на сильно мил не будешь!И не когда не говори некогда!Если ваш хозяин предложит,все будет!Достаточно вспомнить историю,когда Петр 1 купил Прибалтику у Шведов!И сумму которую он за нее заплатил им!Так что такие как ты,продажные проститутки,вы и страну свою при первой же возможности продадите,если вам интересующеюся вам сумму предложат!Вот такие вот вы лживые патриоты!Так что сиди на своем твиттере,и не тявкай клоун!Так что взаимно ХА ХА!« ответить
_подписались более четырнадцати тысяч человек_« ответить
14 000 человек хотят донбас на территории Латвии. Даже куртка у юристки чёрная. Вестних смерти и горе.
По моему, те, кто задумал перевод школ, хотят "Донбасс".« ответить
Посмейся пару лет ещё,потом Ваш мерзотный народец просто вымрет как мамонты и про Вас история просто забудет.« ответить
Это как раз вы русофобы хотите в Латвии второго Домбаса!Где связь домбас,и получать образование на родном языке?В 90 годах большинство русскоязычных в Латвии получало образование на родном языке!И как видишь,до сих пор Домбаса тут не устроило!Это такие русофобы как ты Домбаса хотите !Все понять не можете,что мы не приезжие!Мы родились на этой земле!И нас тут 45% населения!И у нас должны быть такие же права как и у вас!На какое говно вы бы не исходили,вам изгнать нас не удастся!Так что хватит стрелки переводить!« ответить
ne trolli?« ответить
Для смены власти хватит 5000 штыков!« ответить
А кого интересует то что быдло хочет???на русском хотите?валите в россию..« ответить
ваня прекрати троллить из Ольгино« ответить
История говорит об обратном - любую реформу ущемляющую право человека на достойную жизнь можно отменить, виновных в криминальной состовляющей такого рода "реформ" жестко наказать, латыши знают чего делают прикрываясь идиотизмом включая дурочку, но латыши должны знать - пощады не будет, сопли нищебродов-попрошаек нацистов латышских серъёзных людей невпечатляют.« ответить
Если здесь будет какая-нибудь заварушка ( не дай Бог), то ни русские за латышей не вступятся, ни латыши -за русских, а будет противостояние. Ну и можно представить финал этой заварушки. Кому это нужно? Ищите,кому это выгодно.« ответить
Шадурский.. САЙМА.. ЦГЯ успеют сбежать..« ответить
Я так думаю...
Если только Свои их не здадут-задержать успеют..
ну чтобы прогнуться..
Все будут учится на гос языке..мусорня тоже..« ответить
Nedrīkst dzīvot Latvijā, un nezināt Latviešu valodu! Tikai okupanti domā savādāk. Nav un nebūs PSRS okupantu laiki, kad Latvijā dominēja krievu valoda, kad masveidā tika ievesti krievi, lai rusificētu Latviju! Latvijai ir jābūt Latviskai, un tāda tā būs! Nacionāla valsts. Lai lielkrievu šovinisti, tādi kā Smeršs, Ivans, Susļiku vērotājs utt aizveras. Neviens viņus šeit ar varu netur..« ответить
Над Образованием изголяется чокнутый профессор,самый образованный из латышей?!« ответить
Чем меньше народ-тем он мстительней!?