В понедельник, 22 января, в 13:00 юрист Елена Бачинская подала в парламент петицию о сохранении билингвального образования, под которой подписались более четырнадцати тысяч человек.

Правозащитница Елена Бачинская передала петицию в защиту русскоязычного образования на рассмотрение комиссии Сейма по мандатам и этике в понедельник, 22 января, в 13:00.

Под петицией на портале Manabalss.lv удалось собрать более четырнадцати тысяч подписей.

«Мы не можем отменить реформу, но можем потребовать улучшения качества образования. Мы будем требовать остановки любых изменений в системе образования без качественной оценки результатов «реформы-2004», а также качества образования в целом», — заявляла Бачинская ранее.

Правозащитница указывала, что родители требуют проведения объективного, профессионального, основанного на научных заключениях исследования и анализа качества образования.

Как сообщалось, автор петиции за сохранение билингвального образования Денис Бартецкий решил передать свою инициативу из-за возможного скорого переезда в другую страну. Он сообщал, что единственный человек, которому он бы хотел передать свою инициативу, — это мэр Риги Нил Ушаков. К нему Бартецкий уже обращался. Однако градоначальник отказался перенять инициативу за сохранение билингвального образования.

Позже стало известно, что инициативой будет заниматься юрист Елена Бачинская.