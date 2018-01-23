Певец Лаурис Рейникс чудом спасся из океанских волн

Во время своего отпуска в Индонезии он чуть не потерял жизнь в океанских волнах. Об этом он сам поведал в социальной сети, снабдив свой рассказ фото с больничной койки и эмоциональными комментариями.
«Огромные океанские волны почти меня поглотили целиком и только один-единственный человек заметил, что что-то там вдали не в порядке и послал недоверчивого спасателя... Кричи сколько хочешь Help… Невозможно услышать. Но спасибо Богу и всем кто меня бережет, хотя чувство было ужасным и половину не помню... Расскажу мораль — береги себя и бог тебя сбережет. Нечего во время больших волн лезть в океан купаться. Они рвут и тащат внутрь беспощадно».
В настоящий момент пост удален со странички певца в Instagram, сообщает газета.
Напомним, что на прошлой неделе двое граждан Латвии, спасая своего товарища, погибли во время шторма на Тенерифе.
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