Певец Лаурис Рейникс чудом спасся из океанских волн

Суббота 19 января стало для популярного латвийского музыканта Лауриса Рейникса вторым днем рождения, пишет Latvijas Avīze со ссылкой на Instagram певца.

Во время своего отпуска в Индонезии он чуть не потерял жизнь в океанских волнах. Об этом он сам поведал в социальной сети, снабдив свой рассказ фото с больничной койки и эмоциональными комментариями.

«Огромные океанские волны почти меня поглотили целиком и только один-единственный человек заметил, что что-то там вдали не в порядке и послал недоверчивого спасателя... Кричи сколько хочешь Help… Невозможно услышать. Но спасибо Богу и всем кто меня бережет, хотя чувство было ужасным и половину не помню... Расскажу мораль — береги себя и бог тебя сбережет. Нечего во время больших волн лезть в океан купаться. Они рвут и тащат внутрь беспощадно».

В настоящий момент пост удален со странички певца в Instagram, сообщает газета.

Напомним, что на прошлой неделе двое граждан Латвии, спасая своего товарища, погибли во время шторма на Тенерифе.