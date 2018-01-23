Певец Лаурис Рейникс чудом спасся из океанских волн

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Тимур Пушкарев
16:09 22.01.2018
Lifenews / Люди

Суббота 19 января стало для популярного латвийского музыканта Лауриса Рейникса вторым днем рождения, пишет Latvijas Avīze со ссылкой на Instagram певца.

Во время своего отпуска в Индонезии он чуть не потерял жизнь в океанских волнах. Об этом он сам поведал в социальной сети, снабдив свой рассказ фото с больничной койки и эмоциональными комментариями.

 

«Огромные океанские волны почти меня поглотили целиком и только один-единственный человек заметил, что что-то там вдали не в порядке и послал недоверчивого спасателя... Кричи сколько хочешь Help… Невозможно услышать. Но спасибо Богу и всем кто меня бережет, хотя чувство было ужасным и половину не помню... Расскажу мораль — береги себя и бог тебя сбережет. Нечего во время больших волн лезть в океан купаться. Они рвут и тащат внутрь беспощадно».

 

В настоящий момент пост удален со странички певца в Instagram, сообщает газета.

 

Напомним, что на прошлой неделе двое граждан Латвии, спасая своего товарища, погибли во время шторма на Тенерифе.

Latvijas Avīze / Фото Instagram
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Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (3)

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