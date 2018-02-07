Прежде чем стать победителем “Евровидения” Мария пела в ресторане в Юрмале, где ее увидел Раймонд Паулс. Сотрудничество с композитором сделала Наумову звездой сначала в Латвии, а затем и в Европе.
«Там, конечно, было много вопросов — как я, Мария Наумова (в то время национальный вопрос в Латвии был довольно актуален) пойду и... Конечно, очень волнующим был момент выхода на сцену, но когда маэстро вышел и сказал: Marija Naumova! — у меня отпали все сомнения. Я поняла, что никогда в жизни не стану менять свою фамилию и что вообще всё у меня получится», — сказала Наумова в интервью программе “Без обид” на телеканале LTV7.
Певица также рассказала, что ее страхи по поводу национальности были несколько преувеличены.
«У меня вообще нет национального вопроса, во мне он не существует. Но просто люди вокруг много говорят, и, когда ты начинаешь какой-то путь, ты не знаешь, что и как, ты всему учишься, и очень много советчиков вокруг возникает. И эти советчики все в страхе (конечно, у меня советчиков больше было с русской стороны). А пела я на русском и до, и после встречи с Паулсом! В ресторане я пела на всех языках мира. Я и теперь пою на всех языках. Русский — мой родной. Считаю себя человеком мира, Земли», — сказала певица.
Маша классная деваха, но мне как то кажится, что своей её больше воспринимают как раз латыши.« ответить
tak ona po russki boitsa v latvii dazhe govoritj a mozhet stesnjaetsa -tak cto tam russkogo ostalosj -da i v latvii k latisham vigonee priljnutj za svoju sojdet a tam i zhiznj sovsem drugaja da i kstati nikakomu nemcu angliku amerikosu i v golovu ne pridet vipjachivatj svoju nacionaljnostj bez boljshoj nadobnosti potomu kak nacii samodostatochie a nishebrodam toljko nado i jaziki znatj chtobi kak to v ljudi vijti« ответить
не думал, что у Марии настолько ограниченное мышление-----на Земле живут миллионы Марий от Мексики и до Австралии, и никто никогда ЭТО имя не ассоциирует только с русскими.« ответить
И фамилия Наумова в Латвии совершенно не ассоциируется с русскими. Нормальная латышская фамилия, у меня тоже похожая фамилия: Митрофан Балалайкин, истайс латвиетис.« ответить
Комплекс неполноценности« ответить
Правильно сомневалась - популярности как не было , так и нет.« ответить