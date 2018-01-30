Певица Юлия Самойлова начала подготовку к «Евровидению-2018»(5)

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Виталий Вавилкин
19:20 29.01.2018
Lifenews / Шоу бизнес

Конкурс пройдёт в Лиссабоне с 8 по 12 мая. В нём примут участие представители 43 стран. А Россию представит исполнительница, которая в прошлом году не смогла выйти на сцену из-за политики официального Киева.

Певица Юлия Самойлова сможет выступить на «Евровидении» в 2018 году и представить на нём Россию. Эту информацию РИА «Новости» подтвердили в дирекции общественных связей Первого канала.

 

В прошлом году СБУ запретила Юлии Самойловой въезд на территорию Украины, из-за чего она не смогла принять участие в песенном конкурсе 2017 года. После этого в СМИ прошла информация, что исполнительнице будет предоставлена возможность представлять Россию на главном вокальном конкурсе Европы, но уже на следующий год.

 

— Как Первый канал сообщал в марте прошлого года, когда Юлии Самойловой ещё не отказали в участии в конкурсе, она в любом случае станет участницей «Евровидения», если не в 2017-м, то в 2018 году. Мы подтверждаем, что так и произойдёт, — добавил собеседник РИА «Новости».

 

Напомним, история с недопуском Самойловой на «Евровидение» завершилась для Украины штрафом.

 

Life.ru / Фото
Комментарии (5)
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ин-на 16:20 29:01:2018

ну, если конкурс проходит не у дебильной хохло-мрази, то могут все люди участвовать

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хуторянен 21:57 29:01:2018

tad jau paraolimpiskās spēles arī nevajag . Lai visi invalīdi startē parastajā olimpiādē.

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Kaupēns 19:27 29:01:2018

Atkal kaut kāda galva uz kociņa, kā visa tā tauta. ...

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Latviešu patriots 19:31 29:01:2018

Kaupēnam. Tev taisnība. Un uzvaru viņai neredzēt.

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ваня 19:31 29:01:2018

Хрюшки если через дверь выгнали то заползают через окно....желаю провала

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (14)

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