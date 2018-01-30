Конкурс пройдёт в Лиссабоне с 8 по 12 мая. В нём примут участие представители 43 стран. А Россию представит исполнительница, которая в прошлом году не смогла выйти на сцену из-за политики официального Киева.

Певица Юлия Самойлова сможет выступить на «Евровидении» в 2018 году и представить на нём Россию. Эту информацию РИА «Новости» подтвердили в дирекции общественных связей Первого канала.

В прошлом году СБУ запретила Юлии Самойловой въезд на территорию Украины, из-за чего она не смогла принять участие в песенном конкурсе 2017 года. После этого в СМИ прошла информация, что исполнительнице будет предоставлена возможность представлять Россию на главном вокальном конкурсе Европы, но уже на следующий год.

— Как Первый канал сообщал в марте прошлого года, когда Юлии Самойловой ещё не отказали в участии в конкурсе, она в любом случае станет участницей «Евровидения», если не в 2017-м, то в 2018 году. Мы подтверждаем, что так и произойдёт, — добавил собеседник РИА «Новости».

Напомним, история с недопуском Самойловой на «Евровидение» завершилась для Украины штрафом.