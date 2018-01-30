Певица Юлия Самойлова сможет выступить на «Евровидении» в 2018 году и представить на нём Россию. Эту информацию РИА «Новости» подтвердили в дирекции общественных связей Первого канала.
В прошлом году СБУ запретила Юлии Самойловой въезд на территорию Украины, из-за чего она не смогла принять участие в песенном конкурсе 2017 года. После этого в СМИ прошла информация, что исполнительнице будет предоставлена возможность представлять Россию на главном вокальном конкурсе Европы, но уже на следующий год.
— Как Первый канал сообщал в марте прошлого года, когда Юлии Самойловой ещё не отказали в участии в конкурсе, она в любом случае станет участницей «Евровидения», если не в 2017-м, то в 2018 году. Мы подтверждаем, что так и произойдёт, — добавил собеседник РИА «Новости».
Напомним, история с недопуском Самойловой на «Евровидение» завершилась для Украины штрафом.
ну, если конкурс проходит не у дебильной хохло-мрази, то могут все люди участвовать« ответить
tad jau paraolimpiskās spēles arī nevajag . Lai visi invalīdi startē parastajā olimpiādē.« ответить
Atkal kaut kāda galva uz kociņa, kā visa tā tauta. ...« ответить
Kaupēnam. Tev taisnība. Un uzvaru viņai neredzēt.« ответить
Хрюшки если через дверь выгнали то заползают через окно....желаю провала« ответить