Певицу Лану Дель Рей обвинили в плагиате

«Про иск – это правда. Хотя я знаю, что моя песня не была вдохновлена песней Creep, группа Radiohead считает, что была, и они хотят получить 100% от публикации — я предложила до 40% за последние несколько месяцев, но они примут только сто. Их адвокаты были неумолимы, так что будем разбираться с этим в суде», — написала певица в Twitter.
Ранее издание The Sun сообщило, что группа обвиняет Лану Дель Рей в плагиате, так как ее песня Get Free схожа с их композицией Creep. По словам источника издания, группа намерена «или получить компенсацию, или добиться внесения себя в число соавторов песни для получения авторских отчислений».
Песня британской группы вышла в 1992 году. Самих Radiohead обвиняли в частичном заимствовании музыки из песни The Air That I Breathe группы The Hollies, написанной в 1972 году.
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