Россиянин Николай Олюнин дошел до полуфинала, где получил травму и финишировать не смог. Как сообщает «Спорт-Экспресс», у серебряного призера Игр-2014 в Сочи диагностирован перелом ноги.
Его соотечественник Даниил Дильман выбыл на ранней стадии.
Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia («Олимпийский спортсмен из России», логотип OAR).
XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
"самострел"?« ответить
На что русские только не идут, лишь бы мочу не сдавать, уже членовредительством стали заниматься :(
И Саня открывает парад уродцев ! Вести, почему мой первый комент не пропустили?там как раз было предисловие к будущим комментариям Сани&Со.« ответить
Tas ir Dieva sods par dopinga lietošanu! Dieva dzirnas maļ lēni, bet labi!« ответить
За что Диевс вчера уложил 17 американцев в школе?« ответить
Jūtu līdzi ASV skolniekiem, un priecājos par Krievu neveiksmēm!« ответить
Ну, об этом мог бы и не писать. Твой диагноз лезет из всех твоих коментов.)))« ответить
Tavs okupantu viedoklis mani neinteresē!« ответить
Латыши перевели Камасутру. Получилось все равно про оккупацию.« ответить