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Пхенчхан-2018: российский сноубордист сломал ногу(8)

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Анатолий Тарасов
14:07 15.02.2018
Спорт / Олимпиада

Француз Пьер Вольтье стал обладателем золотой медали Олимпиады-2018 в соревновании сноубордистов в кроссе. Вторым стал француз Джаррид Хьюз, третьим – австралиец Рехино Эрнандес.

Россиянин Николай Олюнин дошел до полуфинала, где получил травму и финишировать не смог. Как сообщает «Спорт-Экспресс», у серебряного призера Игр-2014 в Сочи диагностирован перелом ноги.

 

Его соотечественник Даниил Дильман выбыл на ранней стадии.

 

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia («Олимпийский спортсмен из России», логотип OAR).

 

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Интерфакс / Фото
Комментарии (8)
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Саня 14:16 15:02:2018

"самострел"?
На что русские только не идут, лишь бы мочу не сдавать, уже членовредительством стали заниматься :(

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Але оп! 14:22 15:02:2018

И Саня открывает парад уродцев ! Вести, почему мой первый комент не пропустили?там как раз было предисловие к будущим комментариям Сани&Со.

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Latviešu patriots 14:25 15:02:2018

Tas ir Dieva sods par dopinga lietošanu! Dieva dzirnas maļ lēni, bet labi!

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Может расскажешь 14:50 15:02:2018

За что Диевс вчера уложил 17 американцев в школе?

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Latviešu patriots 14:58 15:02:2018

Jūtu līdzi ASV skolniekiem, un priecājos par Krievu neveiksmēm!

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Психотэрапэфт 15:19 15:02:2018

Ну, об этом мог бы и не писать. Твой диагноз лезет из всех твоих коментов.)))

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Latviešu patriots 15:35 15:02:2018

Tavs okupantu viedoklis mani neinteresē!

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Диагноз 15:38 15:02:2018

Латыши перевели Камасутру. Получилось все равно про оккупацию.

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Мнение
1-shvedov-col15
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12.02.2018

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