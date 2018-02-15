Француз Пьер Вольтье стал обладателем золотой медали Олимпиады-2018 в соревновании сноубордистов в кроссе. Вторым стал француз Джаррид Хьюз, третьим – австралиец Рехино Эрнандес.

Россиянин Николай Олюнин дошел до полуфинала, где получил травму и финишировать не смог. Как сообщает «Спорт-Экспресс», у серебряного призера Игр-2014 в Сочи диагностирован перелом ноги.

Его соотечественник Даниил Дильман выбыл на ранней стадии.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia («Олимпийский спортсмен из России», логотип OAR).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.