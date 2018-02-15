Согласно декларации политика от 2016 года, Ашераденс является весьма обеспеченным человеком. И хотя на банковском счету политика имеется лишь 20 тысяч евро, государственными облигациями он имеет еще 210,5 тысяч евро, а прочие его облигации и ценные бумаги расцениваются еще в 360 тысяч. Кроме того, Ашераднс владеет пятию объектами недвижимости в Риге, Ройе и Лиезере.
На зарплату главе “Единства” тоже грех жаловаться. В 2016 году в госканцелярии он получил 51 679 евро, в министерстве финансов – 6414 евро и еще 10 500 долларов из госкассы.
Несмотря на это, министр экономики не смог удержаться от покупки нового телефона за счет налогоплательщиков, потратив 15 ноября прошлого года 852 евро “народных денег” на новенький iPhone7.
Это был самый роскошный телефон, который приобрели в министерстве в прошлом году. Еще один iPhone, только модели 6S Gold, был куплен за 633 евро для нужд неназванного заместителя госсекретаря.
Отметим, что нормативные акты предполагают, что чиновники могут приобретать для своих нужд средства мобильной связи, но обычно, будучи обеспеченными людьми, высшие чиновники отказываются от таких закупок. Ашераденс в этом смысле стал редким исключением.
вор должен сидеть в тюрьме !« ответить
Так, щипанул по мелочи. :)« ответить
Так этого вора не только гнать с поста, но и под суд отдать пора.« ответить
Надо показательный суд с конфискацией устроить, чтоб другие боялись.
Хотя о чём это я, когда там все одной верёвочкой повязаны?
Удавка на шее народа , а баксы получает от госдепа. Они даже не стесняются что госканцелярия выплачивает им баксами эти чиновники работают на америку , поэтому и грабят народ латвии« ответить
i sozdali latviju toljko dlja sebja -strana i narod v zadnice zato u etih harj vse a azhure kogo ne vozjmi« ответить
жирная жадная свинья, не долго тебе осталось жировать« ответить