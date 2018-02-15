Руководитель партии “Единство” Аврвилс Ашераденс приобрел себе дорогостоящий аксессуар — iPhone7, который был куплен за деньги налогоплательщиков, сообщает портал pietiek.com.

Согласно декларации политика от 2016 года, Ашераденс является весьма обеспеченным человеком. И хотя на банковском счету политика имеется лишь 20 тысяч евро, государственными облигациями он имеет еще 210,5 тысяч евро, а прочие его облигации и ценные бумаги расцениваются еще в 360 тысяч. Кроме того, Ашераднс владеет пятию объектами недвижимости в Риге, Ройе и Лиезере.

На зарплату главе “Единства” тоже грех жаловаться. В 2016 году в госканцелярии он получил 51 679 евро, в министерстве финансов – 6414 евро и еще 10 500 долларов из госкассы.

Несмотря на это, министр экономики не смог удержаться от покупки нового телефона за счет налогоплательщиков, потратив 15 ноября прошлого года 852 евро “народных денег” на новенький iPhone7.

Это был самый роскошный телефон, который приобрели в министерстве в прошлом году. Еще один iPhone, только модели 6S Gold, был куплен за 633 евро для нужд неназванного заместителя госсекретаря.

Отметим, что нормативные акты предполагают, что чиновники могут приобретать для своих нужд средства мобильной связи, но обычно, будучи обеспеченными людьми, высшие чиновники отказываются от таких закупок. Ашераденс в этом смысле стал редким исключением.