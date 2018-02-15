Pietiek: Ашераденс за деньги налогоплательщиков купил себе шикарный телефон(8)

Лента новостей
Одноразовый пинцет превращается в… многоразовый СМИ: в Сирии в результате взрыва на оружейном складе погибли 15 граждан РФ Российских военных лишат смартфонов «Дело олигархов»: дубль пятый ВИДЕО: пассажиры рижского троллейбуса силой выгнали обнаглевших дебоширов Как не разочаровываться в мужчинах В США сказали — надо. KNAB ответил — есть! Рига — Минск: поезд привез надежду Выход новой части «Игры престолов» вновь отложен
Eще в разделе
В США сказали — надо. KNAB ответил — есть! Бергманис: 2% от ВВП на оборону – это минимум, платить можно и больше Общество больниц: медиков увольняют за незнание госязыка Кучинскис: мы не подумали, что счета за электричество возрастут так резко Латвия противится критике зверств Волынской резни
Виталий Вавилкин
17:10 15.02.2018
Политика / Политики

Руководитель партии “Единство” Аврвилс Ашераденс приобрел себе дорогостоящий аксессуар — iPhone7, который был куплен за деньги налогоплательщиков, сообщает портал pietiek.com.

Согласно декларации политика от 2016 года, Ашераденс является весьма обеспеченным человеком. И хотя на банковском счету политика имеется лишь 20 тысяч евро, государственными облигациями он имеет еще 210,5 тысяч евро, а прочие его облигации и ценные бумаги расцениваются еще в 360 тысяч. Кроме того, Ашераднс владеет пятию объектами недвижимости в Риге, Ройе и Лиезере.

 

На зарплату главе “Единства” тоже грех жаловаться. В 2016 году в госканцелярии он получил 51 679 евро, в министерстве финансов – 6414 евро и еще 10 500 долларов из госкассы.

 

Несмотря на это, министр экономики не смог удержаться от покупки нового телефона за счет налогоплательщиков, потратив 15 ноября прошлого года 852 евро “народных денег” на новенький iPhone7.

 

Это был самый роскошный телефон, который приобрели в министерстве в прошлом году. Еще один iPhone, только модели 6S Gold, был куплен за 633 евро для нужд неназванного заместителя госсекретаря.

 

Отметим, что нормативные акты предполагают, что чиновники могут приобретать для своих нужд средства мобильной связи, но обычно, будучи обеспеченными людьми, высшие чиновники отказываются от таких закупок. Ашераденс в этом смысле стал редким исключением.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (8)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
60 17:17 15:02:2018

вор должен сидеть в тюрьме !

« ответить
Profile_default
Ну какой же это вор? 17:23 15:02:2018

Так, щипанул по мелочи. :)

« ответить
Profile_default
воры в законе 17:21 15:02:2018

Так этого вора не только гнать с поста, но и под суд отдать пора.
Надо показательный суд с конфискацией устроить, чтоб другие боялись.
Хотя о чём это я, когда там все одной верёвочкой повязаны?

« ответить
Profile_default
Сергей 17:21 15:02:2018

Удавка на шее народа , а баксы получает от госдепа. Они даже не стесняются что госканцелярия выплачивает им баксами эти чиновники работают на америку , поэтому и грабят народ латвии

« ответить
Profile_default
eti mordi 17:22 15:02:2018

i sozdali latviju toljko dlja sebja -strana i narod v zadnice zato u etih harj vse a azhure kogo ne vozjmi

« ответить
Profile_default
ин-на 17:45 15:02:2018

жирная жадная свинья, не долго тебе осталось жировать

« ответить
12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (9)