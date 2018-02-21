Неточность состоит только в том, что наша слизь, очевидно, потеряла и единственную точку опоры, и, по-видимому, сумела соскользнуть со вбитого в стену гвоздя, — цитирует Press.
Тех, кто в последнее время смотрели новости, видели и слышали, что говорит плеяда наших власть имущих, я хочу спросить — что вы видели в этих лицах? Удалось ли вам увидеть в них хоть толику реальной ответственности за государство? Решимости? Убежденности? Просто воли? Парадоксально, о среди них всех был только один человек, который действительно наглядно демонстрировал убежденность, решительность и своеобразную храбрость. К сожалению, этот человек не президент и не глава правительства, не министр. Это бывший президент Банка Латвии Илмар Римшевич.
Печально, но на фоне прочих Римшевич действительно выделяется: этот человек, явно имеет как мотивацию и решимость, так и отчаянное желание и готовность постоять за дело, делать все то, на что уважающий себя мужчина не способен: лгать, увиливать, что-то придумывать, умалчивать, впадать в противоречия, а затем снова врать. Вот только у всего этого желания остаться в должности, решимости, убежденности и наглости абсолютно ничего общего с ответственностью за страну, которую вроде бы можно было ожидать от человека, которому в год государство платило зарплату в размере 150 тысяч. С потерей должности ему придется делать то, чего этот человек никогда не делал — где-то работать. Но главное состоит в том, что все события последних дней четко показывают — демонстрируемое Римшевичем желание остаться в должности любой ценой, к сожалению, является единственным мотивом, который может подтолкнуть «государственных мужей» Латвии к решительным и энергичным действиям. Без этих действий мы и будем наблюдать то, что видим сейчас в исполнении кучинскисов, вейонисов и прочих. Хаос, или скрытая паника, но главным образом — неспособность действовать решительно и ответственно.
Способность действовать с ответственностью за страну — это по отношению к представителям власти означает: во-первых, не допускать глупых ошибок, во-вторых, с учетом того то, что такие всегда могут произойти, своевременно оценить риски и разработать эффективные планы действий, в-третьих, понимания, что вместо планов действий, в нашей стране получается только очередной «Национальный план по развитию чиновников», надо быть готовыми к столь же смелым и решительным действиям, как те, которые демонстрирует проворовавшийся Римшевич.
Беда в том, что власть в Латвии на высшем и других уровней показала, что к идиотские ошибки она всегда готова сделать, а реалистичного кризисного плана действий у нее нет, а все ее представители трусливы и нерешительны. Непостижимо идиотской ошибкой является то, что борцы с коррупцией не могут объяснить, почему президента Банка и член совета ЕЦБ необходимо было задержать и на два дня посадить за решетку. Если бы его просто вызвали на допрос и применили бы к нему какую-то меру безопасности (как обычно и бывает), то это не подорвало бы имидж Латвии в мире так сильно. За это ответственен KNAB, его глава.
Представители власти часто говорят нам, что деньги налогоплательщиков разумно тратятся на предупреждение и анализ рисков, оценку угроз и планирование, планирование на все случаи жизни. Теперь же мы наглядно видим, что все это — пустая болтовня. Наши деньги снова потрачены впустую. Планов нет — либо они были настолько бесполезны, что даже сейф не стоило открывать. Либо некому их читать. А анализ был такой, какой вчера продемонстрировали эксперты Министерства обороны (Минобороны!!!), которые откровенно удивлялись — как же так? Только после публикации соответствующей фотографии в СМИ она была размещена в публичных базах данных. И что эффективность работы институтов «госбезопасности» наглядно демонстрирует медлительное Бюро по защите Конституции, которое только вчера решилось начать проверку информации в связи с Римшевичем и т. д.
Конечно, осваивание денег на чиновников и планы — давняя латвийская традиция. Латвии бы повезло, если бы было хоть несколько людей, которые бы не только считались, но и были государственными мужами. Но их нет. Насколько я понимаю, доказательства против Римшевича весьма наглядны — есть даже в аудиовизуальной форме. Если государственная власть не может продемонстрировать их общественности на законном основании, то пусть Потапова-Стрике расскажет, что нужно делать, чтобы их правильно слить. Слив, огласка, и от смердящего Римщевича не осталось и следа.
Во-вторых, у государства достаточно инструментов, чтобы жестко обойтись не только по отношению к отдельному человеку, но и нескольким традиционно проблемным банкам, отмывающим деньги. Означает ли это, что все плохо и безнадежно? Что скользкая слизь продолжит существование даже после падения со стены? Может, да, а может, нет — потому что давно известно, что и плохое может быть к добру. Мы живем в стране, которая медленно и, казалось бы, неизбежно скользит к пропасти последние десять лет. Реальный кризис может ускорить скольжение. А может не только дать понять, что что-то в этой стране должно основательно поменяться, но и изменить ее.»
О как!Уже вылечили?« ответить
Этому "честнейшему" человеку государство платит 12.500 евро в месяц за то, что он его кошмарит.« ответить
Мне, это же государство платит за все мои годы работы на него с самого начала 60- прошлого века - омерзительно нищенскую пенсию в 200 евро в месяц.
У меня нет дома в Лангстини и я не "Президент банка", у меня нет дорогой машины и счетов в банках.
Но у меня есть совесть и она мне подсказывает, что я должен быть бесконечно БЛАГОДАРЕН СВОЕЙ РОДИНЕ - ЛАТВИИ ЗА СВОЮ СЧАСТЛИВУЮ СТАРОСТЬ!
P.S.
Гы-ыыыыы!
ай, какой защитник у римшевича! только какого куя ты с американской головы на русскую все перекладываешь, защитничек?« ответить
ЛАПСАТОГО ВЧЕРАШНИЙ ПРИХОД ОТПУСТИЛ....ЛАПСАТЫЙ СЁННЯ ХОЧИТ« ответить
ОТТОПЫРИТЬСЯ -
БИШКИНЬ ДУСТА ар БАЛЗАМУ ун МЕЛНУ КАФИЮ ар ИСТУ БАЛТУ КОКСИНЮ
ДЕГУНТЫНЕЙ НОШЛЮКОТ...
Сегодня другой источник статью оплатил, не иначе! :)« ответить
Хозяевам надоело, что какие-то третьесортные колониальные пиказчики, на свою руку тут что-то мутят и обкрадывают хозяина, возомнив себя элитой! Вот и ставят на место - в хлев, откуда они и родом!
Латвийское Бюро по борьбе с коррупцией – структура, некогда созданная именно при патронаже американцев. Ведь борьба с коррупцией – это излюбленный ими метод контроля за элитами стран-сателлитов, точнее, контроля за денежными потоками. США не устраивает, что местный финансовый сектор осуществляет какую-то деятельность без их разрешения. В эту схему укладывается и назначение Расмуссена в руководство Norvik, и что банк Norvik подал в международный арбитражный суд иск против Латвии «из-за несправедливого, неверно мотивированного и необоснованного подхода со стороны регулирующих банков, противоречащего международному праву».
Вроде вчера была другая точка зрения« ответить
Вчера была его ( или не его) точка зрения, кто все это "заказал". А сегодня уже точно ЕГО точка зрения, как себя ведут в сложившейся, и не только, ситуации наши слизняки, ой, простите, наши госмужи.« ответить
ты его зенки в прошлой статьи видел?вот ,в этом вся и фишка....что вкололи, такую пургу и будет нести« ответить
Финанасирование 100-дневного гeй парада посвящённого "столетию" лaптии под угрозой срыва!!!Шаyсмикс!!!Пaлига!!!Кpиеву гибpид атaка!!!« ответить
ну, вот в этот раз более-менее разумный взгляд, а то Россия, Россия...« ответить
В Латвии нет политиков, и нет ответственных людей, как и нет ответственности за тот бардак, что происходит как в законадательстве, так и в жизни. Есть чиновники, часто назначенные не в Латвии, а они слепо следуют указаниям сверху, причем, верха два - ЕС и США. И откуда громче крик, то решение и принимается. Поэтому и такая реакция, в смысле - ее нет. Римшевича только задержали, а Мурниеце уже пожелалае его отставки. А как же суд? Крысюки начали наскакивать на своих товарок, пытаясь доказать, что они то другие, они - ХАРОШИЕ. Обычное быдло выравшееся , отпихивает других в попытке усидеть у кормушки. ВЫ ВЕДЬ ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ УМЕЕТЕ
Лапса вчера же был кремль виноват, ты писал совершенно в обратном контексте« ответить