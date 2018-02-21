«Поговорка о государственной власти, которая напоминает прибитую к стене скользкую слизь, не вчера была придумана, и, конечно, не мною. Однако я не могу найти более точной аналогии тому, что демонстрирует латвийское государство с субботы, пишет Лато Лапса о финансовом кризисе в Латвии.

Неточность состоит только в том, что наша слизь, очевидно, потеряла и единственную точку опоры, и, по-видимому, сумела соскользнуть со вбитого в стену гвоздя, — цитирует Press.

Тех, кто в последнее время смотрели новости, видели и слышали, что говорит плеяда наших власть имущих, я хочу спросить — что вы видели в этих лицах? Удалось ли вам увидеть в них хоть толику реальной ответственности за государство? Решимости? Убежденности? Просто воли? Парадоксально, о среди них всех был только один человек, который действительно наглядно демонстрировал убежденность, решительность и своеобразную храбрость. К сожалению, этот человек не президент и не глава правительства, не министр. Это бывший президент Банка Латвии Илмар Римшевич.

Печально, но на фоне прочих Римшевич действительно выделяется: этот человек, явно имеет как мотивацию и решимость, так и отчаянное желание и готовность постоять за дело, делать все то, на что уважающий себя мужчина не способен: лгать, увиливать, что-то придумывать, умалчивать, впадать в противоречия, а затем снова врать. Вот только у всего этого желания остаться в должности, решимости, убежденности и наглости абсолютно ничего общего с ответственностью за страну, которую вроде бы можно было ожидать от человека, которому в год государство платило зарплату в размере 150 тысяч. С потерей должности ему придется делать то, чего этот человек никогда не делал — где-то работать. Но главное состоит в том, что все события последних дней четко показывают — демонстрируемое Римшевичем желание остаться в должности любой ценой, к сожалению, является единственным мотивом, который может подтолкнуть «государственных мужей» Латвии к решительным и энергичным действиям. Без этих действий мы и будем наблюдать то, что видим сейчас в исполнении кучинскисов, вейонисов и прочих. Хаос, или скрытая паника, но главным образом — неспособность действовать решительно и ответственно.

Способность действовать с ответственностью за страну — это по отношению к представителям власти означает: во-первых, не допускать глупых ошибок, во-вторых, с учетом того то, что такие всегда могут произойти, своевременно оценить риски и разработать эффективные планы действий, в-третьих, понимания, что вместо планов действий, в нашей стране получается только очередной «Национальный план по развитию чиновников», надо быть готовыми к столь же смелым и решительным действиям, как те, которые демонстрирует проворовавшийся Римшевич.

Беда в том, что власть в Латвии на высшем и других уровней показала, что к идиотские ошибки она всегда готова сделать, а реалистичного кризисного плана действий у нее нет, а все ее представители трусливы и нерешительны. Непостижимо идиотской ошибкой является то, что борцы с коррупцией не могут объяснить, почему президента Банка и член совета ЕЦБ необходимо было задержать и на два дня посадить за решетку. Если бы его просто вызвали на допрос и применили бы к нему какую-то меру безопасности (как обычно и бывает), то это не подорвало бы имидж Латвии в мире так сильно. За это ответственен KNAB, его глава.

Представители власти часто говорят нам, что деньги налогоплательщиков разумно тратятся на предупреждение и анализ рисков, оценку угроз и планирование, планирование на все случаи жизни. Теперь же мы наглядно видим, что все это — пустая болтовня. Наши деньги снова потрачены впустую. Планов нет — либо они были настолько бесполезны, что даже сейф не стоило открывать. Либо некому их читать. А анализ был такой, какой вчера продемонстрировали эксперты Министерства обороны (Минобороны!!!), которые откровенно удивлялись — как же так? Только после публикации соответствующей фотографии в СМИ она была размещена в публичных базах данных. И что эффективность работы институтов «госбезопасности» наглядно демонстрирует медлительное Бюро по защите Конституции, которое только вчера решилось начать проверку информации в связи с Римшевичем и т. д.

Конечно, осваивание денег на чиновников и планы — давняя латвийская традиция. Латвии бы повезло, если бы было хоть несколько людей, которые бы не только считались, но и были государственными мужами. Но их нет. Насколько я понимаю, доказательства против Римшевича весьма наглядны — есть даже в аудиовизуальной форме. Если государственная власть не может продемонстрировать их общественности на законном основании, то пусть Потапова-Стрике расскажет, что нужно делать, чтобы их правильно слить. Слив, огласка, и от смердящего Римщевича не осталось и следа.

Во-вторых, у государства достаточно инструментов, чтобы жестко обойтись не только по отношению к отдельному человеку, но и нескольким традиционно проблемным банкам, отмывающим деньги. Означает ли это, что все плохо и безнадежно? Что скользкая слизь продолжит существование даже после падения со стены? Может, да, а может, нет — потому что давно известно, что и плохое может быть к добру. Мы живем в стране, которая медленно и, казалось бы, неизбежно скользит к пропасти последние десять лет. Реальный кризис может ускорить скольжение. А может не только дать понять, что что-то в этой стране должно основательно поменяться, но и изменить ее.»