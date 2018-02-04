Пилот российского штурмовика Су-25, сбитого в Сирии, отстреливался из личного оружия. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности террористов.

Канал опубликовал фото автоматического пистолета Стечкина, являющегося личным оружием пилотов российской авиагруппировки в Сирии. В подписи к фотографии указано, что одна обойма была израсходована полностью, еще две пусты более чем наполовину. При этом штатно в магазин вмещаются 20 патронов.

О гибели российского летчика в зоне деэскалации сирийской провинции Идлиб стало известно ранее 3 февраля. По заявлению Минобороны, пилот успел сообщить, что его машина сбита, и катапультировался.

За пилотом не прилетели вертолеты для эвакуации. Минобороны РФ не комментирует этот вопрос. Отметим, что только по официальным сообщениям российской стороны, было несколько эпизодов, когда в тылу боевиков оказывались российские военные, которые не успевали эвакуировать и они погибали.