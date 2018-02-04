Пилот сбитого Су-25 принял бой на земле; эвакуация не состоялась(19)

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Владимир Бучельников
21:18 03.02.2018
В мире / Война

Пилот российского штурмовика Су-25, сбитого в Сирии, отстреливался из личного оружия. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности террористов.

Канал опубликовал фото автоматического пистолета Стечкина, являющегося личным оружием пилотов российской авиагруппировки в Сирии. В подписи к фотографии указано, что одна обойма была израсходована полностью, еще две пусты более чем наполовину. При этом штатно в магазин вмещаются 20 патронов.

 

О гибели российского летчика в зоне деэскалации сирийской провинции Идлиб стало известно ранее 3 февраля. По заявлению Минобороны, пилот успел сообщить, что его машина сбита, и катапультировался.

 

За пилотом не прилетели вертолеты для эвакуации. Минобороны РФ не комментирует этот вопрос. Отметим, что только по официальным сообщениям российской стороны, было несколько эпизодов, когда в тылу боевиков оказывались российские военные, которые не успевали эвакуировать и они погибали. 

Lenta.ru / Фото
Комментарии (19)
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кое каким патриотам стоит поучиться,а можно как ринька 22:01 03:02:2018

так что,все ваши потуги безнадежны,вы слабы духовно,вследствии чего вороваты

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О как! 00:29 04:02:2018

— Путин вывел войска из Сирии
— Ай красава, ИГИЛ уничтожил, пиндосы 3 года не могли, теперь едут домой!

— А нет, Путин на.бал и не вывел
— Правильно! Сирия — форпост наших геополитических интересов на Ближнем востоке!

— Нет, все-таки вывел
— Ну да, они там хорошо потренировались, а скоро бури пещаные, что там делать

— Ой, говорят нет, не вывел, врет
— А ты думеешь мы Асада сольем? Будем в Сирии до конца как в Крыму!

— Нет, знаешь, таки вывел
— Это правильно. Мы хотели показать миру свою армию, мы ее показали, теперь домой!

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alex 03:49 04:02:2018

slusj umnik .... granici gosudarsv menjalisj 1000 let , nastjot rossii ona otabjot svojojo vsegda tak bilo ....kak bi vi osiju ne nasivali -rosija orda -da kstati orda dovolno rasvitaja struktura bila po tem vremwneam -v otlicie ot srednevekovih evropejskih gosudarstv...- i ja vam skasu na sapadde gavno ja tutu sivu 15 let takj sto ne nado ljudjam raskasivatj skaski pro be3sabotnjuju sisnj v eu i statah hotja u nas problem polno i vise krisi...no esli mi budem gonjatsja sa nimi mi propadjom ...eto faCT ...

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narod 22:09 03:02:2018

skoro rajon zachistjat ot proomerikanskix terroristov

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русские своих не бросают и не здают 22:10 03:02:2018

Только Путин еврей как и все его хозяева-олигархи, а у этого народа всё по-расчёту. Вертолёт стоит миллионы, а солдатик... плевать на него... 3 миллиона рубликов семье и медальку жене... Нет больше СССР! Уничтожили и разгабили эти еврейчики поставившие сначала Бориса, а потом Вована на царство, когда Боря спился окончательно. Это теперь колония Израиля.

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Факт 00:00 04:02:2018

Кто помнит того лётчика, про которого вопили "низабудимнипрастим", трескают теперь в Анталии "все включено" за обе щеки все эти "патриоты".

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Апис 22:11 03:02:2018

Достойная смерть. Земля пухом!

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Станиславский 23:58 03:02:2018

Как могут два магазина быть "использованы наполовину", глупости, скорее всего в них столько патронов и было. В России ведь никто не может просто так погибнуть, только "героически, в неравном бою".

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Latviešu patriots 22:14 03:02:2018

Yess! Nāvi krievu okupantiem Sīrijā! Prozīt! Priekā!

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весь твой патриотизм 22:50 03:02:2018

дать в зад

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123

Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (13)