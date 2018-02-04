Канал опубликовал фото автоматического пистолета Стечкина, являющегося личным оружием пилотов российской авиагруппировки в Сирии. В подписи к фотографии указано, что одна обойма была израсходована полностью, еще две пусты более чем наполовину. При этом штатно в магазин вмещаются 20 патронов.
О гибели российского летчика в зоне деэскалации сирийской провинции Идлиб стало известно ранее 3 февраля. По заявлению Минобороны, пилот успел сообщить, что его машина сбита, и катапультировался.
За пилотом не прилетели вертолеты для эвакуации. Минобороны РФ не комментирует этот вопрос. Отметим, что только по официальным сообщениям российской стороны, было несколько эпизодов, когда в тылу боевиков оказывались российские военные, которые не успевали эвакуировать и они погибали.
так что,все ваши потуги безнадежны,вы слабы духовно,вследствии чего вороваты« ответить
— Путин вывел войска из Сирии« ответить
— Ай красава, ИГИЛ уничтожил, пиндосы 3 года не могли, теперь едут домой!
— А нет, Путин на.бал и не вывел
— Правильно! Сирия — форпост наших геополитических интересов на Ближнем востоке!
— Нет, все-таки вывел
— Ну да, они там хорошо потренировались, а скоро бури пещаные, что там делать
— Ой, говорят нет, не вывел, врет
— А ты думеешь мы Асада сольем? Будем в Сирии до конца как в Крыму!
— Нет, знаешь, таки вывел
— Это правильно. Мы хотели показать миру свою армию, мы ее показали, теперь домой!
slusj umnik .... granici gosudarsv menjalisj 1000 let , nastjot rossii ona otabjot svojojo vsegda tak bilo ....kak bi vi osiju ne nasivali -rosija orda -da kstati orda dovolno rasvitaja struktura bila po tem vremwneam -v otlicie ot srednevekovih evropejskih gosudarstv...- i ja vam skasu na sapadde gavno ja tutu sivu 15 let takj sto ne nado ljudjam raskasivatj skaski pro be3sabotnjuju sisnj v eu i statah hotja u nas problem polno i vise krisi...no esli mi budem gonjatsja sa nimi mi propadjom ...eto faCT ...« ответить
skoro rajon zachistjat ot proomerikanskix terroristov« ответить
Только Путин еврей как и все его хозяева-олигархи, а у этого народа всё по-расчёту. Вертолёт стоит миллионы, а солдатик... плевать на него... 3 миллиона рубликов семье и медальку жене... Нет больше СССР! Уничтожили и разгабили эти еврейчики поставившие сначала Бориса, а потом Вована на царство, когда Боря спился окончательно. Это теперь колония Израиля.« ответить
Кто помнит того лётчика, про которого вопили "низабудимнипрастим", трескают теперь в Анталии "все включено" за обе щеки все эти "патриоты".« ответить
Достойная смерть. Земля пухом!« ответить
Как могут два магазина быть "использованы наполовину", глупости, скорее всего в них столько патронов и было. В России ведь никто не может просто так погибнуть, только "героически, в неравном бою".« ответить
Yess! Nāvi krievu okupantiem Sīrijā! Prozīt! Priekā!« ответить
дать в зад« ответить