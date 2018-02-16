Источники издания утверждают, что запись разговоров оказалась короткой.
Сначала пилоты читают контрольную карту, проверяя работу различных приборов. В карте записано включение обогрева приемников полного давления (ППД), но этого почему-то не сделали. После взлета пилоты обращают внимание на различные и критически низкие показания приборов и начинают ругаться, одновременно пытаясь увеличить скорость и наклонить самолет к земле.
Столкновение с землей происходит под нечленораздельные крики пилотов.
Напомним, жертвами крушения самолета стали 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
Редакция коммерсанта в кабине сидела?« ответить
_пытаясь увеличить скорость и наклонить самолет к земле_« ответить
Быстрее бы эти выборы прошли...
Закрылки бля?« ответить