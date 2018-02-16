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Официальный представитель СКР РФ Светлана Петренко сообщила, что данные параметрического и речевого самописцев самолета Ан-148, потерпевшего крушение в Московской области 11 февраля, приобщены к уголовному делу. Как сообщает «Коммерсантъ», Петренко отказалась обсуждать содержание записи речевого самописца, сославшись на тайну следствия.