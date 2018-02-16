Пилоты Ан-148 разругались во время крушения(3)

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Владимир Бучельников
09:00 16.02.2018
В мире / Россия

Официальный представитель СКР РФ Светлана Петренко сообщила, что данные параметрического и речевого самописцев самолета Ан-148, потерпевшего крушение в Московской области 11 февраля, приобщены к уголовному делу. Как сообщает «Коммерсантъ», Петренко отказалась обсуждать содержание записи речевого самописца, сославшись на тайну следствия.

Источники издания утверждают, что запись разговоров оказалась короткой.

 

Сначала пилоты читают контрольную карту, проверяя работу различных приборов. В карте записано включение обогрева приемников полного давления (ППД), но этого почему-то не сделали. После взлета пилоты обращают внимание на различные и критически низкие показания приборов и начинают ругаться, одновременно пытаясь увеличить скорость и наклонить самолет к земле. 

 

Столкновение с землей происходит под нечленораздельные крики пилотов.

 

Напомним, жертвами крушения самолета стали 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Коммерсант.ru / Фото
Комментарии (3)
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22 09:07 16:02:2018

Редакция коммерсанта в кабине сидела?

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Саня™ 09:09 16:02:2018

_пытаясь увеличить скорость и наклонить самолет к земле_
Быстрее бы эти выборы прошли...

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хуторянен 10:21 16:02:2018

Закрылки бля?

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Мнение
1-shvedov-col15
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12.02.2018

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