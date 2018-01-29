«Внуки наши заставят планетку покаяться за гонения на отцов. И покается планета (ей то чо). И заживут наши внуки, как геи теперь. Или даже как трансгендеры», — считает один из самых тиражных российских писателей, телеведущий, главный редактор журнала Esquire и крупный бизнесмен-виноторговец Сергей Минаев.

«Смотря на то как уверенно шагает по планете тема харрасмента, хочется отметить вот что. Наши сыновья, к сожалению, вдоволь наедятся всего этого. Им придётся ответит за «грехи отцов», всех обиженных женщин, «тысячу лет унижений» и прочее metoo. Прогнозирую, что лет через 20 мужчины — натуралы превратятся в угнетенное меньшинство. Зато уж внуки наши заставят планетку покаяться за гонения на отцов. И покается планета (ей то чо). И заживут наши внуки, как геи теперь. Или даже как трансгендеры», — считает писатель Сергей Минаев.

«Вообще жить в современном мире становится все тяжелее. Каждое произнесённое тобой слово может быть воспринято как харрасмент, альфачизм, боди не позитив. Либо оскорбить чувства верующих, сталинистов, родителей, чернокожих, геев, цисгендеров, депутатов, сенаторов, силовиков, ветеранов, атеистов, анонимных алкоголиков и лесбиянок. Современный мир хочет, чтобы мы молчали. Так всем спокойнее», — подчеркнул Минаев.