Маша Гессен стала лучшей в категории «Нон-фикшн» национальной книжной премии (National Book Award) — одной из самых престижных литературных наград в США, которая вручается с 1936 года. Гессен пишет в своей книге о том, как современная Россия постепенно приобретала черты тоталитарного государства.
Как пишет «КП», журналист и писатель Маша Гессен какое-то время назад заявила в интервью австралийскому изданию, что готова бороться за то, чтобы понятия «семья» не существовало вовсе.
— «Ежику понятно, — откровенничает Гессен, цитирует КП — что гомосексуалисты имеют право на создание брачных союзов, однако я так же считаю не менее очевидным и то, что институт брака вообще не должен существовать… Борьбу за право геев вступать в супружеские отношения обычно сопровождает ложь о наших планах относительно института брака как такового уже после того, как мы достигнем цели. Институт брака ожидают перемены, и он должен измениться. И, повторюсь еще раз, он [институт брака] должен перестать существовать.»
Напомним, что Маша Гессен, наряду с Хиллари Клинтон, Ангелой Меркель и экс-президентом Кыргызстана Розой Отунбаевавой, ранее вошла в список 150-и самых влиятельных женщин мира по версии издания Newsweek Daily Beast.
Маша Гессен также является автором книги о Путине под названием «Человек без лица», которую написала на английском языке и выпустила в США. Книга получила множество положительных рецензий американских и европейских критиков.
piderasti okruzhajut« ответить
Ты провинциал и путинист! ))))))))« ответить
Отродье это сгорит в печи надеюсь на этот раз точно.« ответить
Имя Мария - значение и происхождение: происходит от древнееврейского имени Мариам, что по одной версии идет от корня, означающего "отвергнутая", по другой — от слова "печальная".« ответить
Печально что подрывает основы воспроизводство своего и так многострадального народа.
нету брака, нету мамы и папы, нету детей ? Зачем ты живёшь? Есть , работать и спать ? ТЕБЯ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ !« ответить
Нету детей, нету народа, нету языка, нету государства...конец света придёт благодаря таким как ТЫ.
Как может женщина не хотеть детей от любимого мужчины и наоборот ? Это нарушение природы ! МНЕ ТАКИХ ЖАЛЬ !
Для Содома и Гоммора брак это лишнее, по мнению западников зачем обременять себя какими то узами? Лучше заниматься этим со всемии вся вокруг, не важно какой пол, возраст, чистый содом и гоммора.« ответить
Вот и ее устремления нацелены именно на это.
А между прочим брак дан самим Богом!! Ибо семья это прообразмЦеркви. Отец - священник. Мать - диакон. Дети = народ. Отец и Мать помогает детям (народу) придти к Богу. Конечно это в изначальном,идеальном и правильном вариание, как и была задумана семья Богом. Да и сама Троица это тоже как семья. Бог, Отец и Святой Дух.
Цель западников - уничтожети это. Чтобы навязать вснм анти-Божьи коды от сатаны.
Но глупцам не удастся, Россия победит и свернет их глобальный проект.
На ночь глядя на ее фото смотреть нельзя, кошмары будут сниться.« ответить
molodec zen4ina« ответить
Одир раз не эээ... молодец« ответить
Вы в этом убожище увидели женщину??? У Вас извращённое восприятие окружающего!!! Срочно обратитись к глазному и психиатру!« ответить