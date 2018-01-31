Эксперт: институт брака должен рухнуть! Мы достигнем этой цели(18)

Лента новостей
В Латвию спешит вице-генсек НАТО из США. Владеет русским языком Эксперт: институт брака должен рухнуть! Мы достигнем этой цели Вакансии в Англии: страна ищет людей со знанием латышского, обещая 22000 в год! Таланты Поднебесной Сванидзе и Шевченко подрались в прямом эфире из-за Сталина (видео) Кино на троих Тимоти Шаламе записал рэп про уроки статистики (видео) Новые штрафы от налоговой Торговцы: государство грабит бизнес! Сколько можно? Как столько заработать?
Eще в разделе
Тимоти Шаламе записал рэп про уроки статистики (видео) Путин — интернет-анонимам: «Чего прячетесь? Сейчас не 1937 год!» Bild раскрыл, как латыши ходят в баню Машков — Путину: Вы украли фильм, где сыграл я? У Табакова ухудшилось состояние и начались судороги
Герман Бергер
22:59 30.01.2018
Lifenews / Люди

Журналистка и открытая лесбиянка Маша Гессен отмечена одной из главных литературных наград США за книгу «Будущее — это история. Как тоталитаризм снова завоевал Россию» — The Future is History: How Totalitarianism Reclaimed Russia.

Маша Гессен стала лучшей в категории «Нон-фикшн» национальной книжной премии (National Book Award) — одной из самых престижных литературных наград в США, которая вручается с 1936 года. Гессен пишет в своей книге о том, как современная Россия постепенно приобретала черты тоталитарного государства.

 

Как пишет «КП», журналист и писатель Маша Гессен какое-то время назад заявила в интервью австралийскому изданию, что готова бороться за то, чтобы понятия «семья» не существовало вовсе.

 

— «Ежику понятно, — откровенничает Гессен, цитирует КП — что гомосексуалисты имеют право на создание брачных союзов, однако я так же считаю не менее очевидным и то, что институт брака вообще не должен существоватьБорьбу за право геев вступать в супружеские отношения обычно сопровождает ложь о наших планах относительно института брака как такового уже после того, как мы достигнем цели. Институт брака ожидают перемены, и он должен измениться. И, повторюсь еще раз, он [институт брака] должен перестать существовать

 

Напомним, что Маша Гессен, наряду с Хиллари Клинтон, Ангелой Меркель и экс-президентом Кыргызстана Розой Отунбаевавой, ранее вошла в список 150-и самых влиятельных женщин мира по версии издания Newsweek Daily Beast. 

 

Маша Гессен также является автором книги о Путине под названием «Человек без лица», которую написала на английском языке и выпустила в США. Книга получила множество положительных рецензий американских и европейских критиков.

ДНИ.РУ / Фото
Комментарии (18)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
narod 22:01 30:01:2018

piderasti okruzhajut

« ответить
Profile_default
Не нравится?! 22:06 30:01:2018

Ты провинциал и путинист! ))))))))

« ответить
Profile_default
уке 23:47 30:01:2018

Отродье это сгорит в печи надеюсь на этот раз точно.

« ответить
Profile_default
Да какая разница где и как. 22:13 30:01:2018

Имя Мария - значение и происхождение: происходит от древнееврейского имени Мариам, что по одной версии идет от корня, означающего "отвергнутая", по другой — от слова "печальная".
Печально что подрывает основы воспроизводство своего и так многострадального народа.

« ответить
Profile_default
Лана 00:39 31:01:2018

нету брака, нету мамы и папы, нету детей ? Зачем ты живёшь? Есть , работать и спать ? ТЕБЯ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ !
Нету детей, нету народа, нету языка, нету государства...конец света придёт благодаря таким как ТЫ.
Как может женщина не хотеть детей от любимого мужчины и наоборот ? Это нарушение природы ! МНЕ ТАКИХ ЖАЛЬ !

« ответить
Profile_default
НОД 22:18 30:01:2018

Для Содома и Гоммора брак это лишнее, по мнению западников зачем обременять себя какими то узами? Лучше заниматься этим со всемии вся вокруг, не важно какой пол, возраст, чистый содом и гоммора.

Вот и ее устремления нацелены именно на это.

А между прочим брак дан самим Богом!! Ибо семья это прообразмЦеркви. Отец - священник. Мать - диакон. Дети = народ. Отец и Мать помогает детям (народу) придти к Богу. Конечно это в изначальном,идеальном и правильном вариание, как и была задумана семья Богом. Да и сама Троица это тоже как семья. Бог, Отец и Святой Дух.

Цель западников - уничтожети это. Чтобы навязать вснм анти-Божьи коды от сатаны.
Но глупцам не удастся, Россия победит и свернет их глобальный проект.

« ответить
Profile_default
Ужас 22:42 30:01:2018

На ночь глядя на ее фото смотреть нельзя, кошмары будут сниться.

« ответить
Profile_default
berocca 23:05 30:01:2018

molodec zen4ina

« ответить
Profile_default
Саня 00:11 31:01:2018

Одир раз не эээ... молодец

« ответить
Profile_default
МАН>berocca 02:59 31:01:2018

Вы в этом убожище увидели женщину??? У Вас извращённое восприятие окружающего!!! Срочно обратитись к глазному и психиатру!

« ответить
123

Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (46)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV