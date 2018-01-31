Журналистка и открытая лесбиянка Маша Гессен отмечена одной из главных литературных наград США за книгу «Будущее — это история. Как тоталитаризм снова завоевал Россию» — The Future is History: How Totalitarianism Reclaimed Russia.

Маша Гессен стала лучшей в категории «Нон-фикшн» национальной книжной премии (National Book Award) — одной из самых престижных литературных наград в США, которая вручается с 1936 года. Гессен пишет в своей книге о том, как современная Россия постепенно приобретала черты тоталитарного государства.

Как пишет «КП», журналист и писатель Маша Гессен какое-то время назад заявила в интервью австралийскому изданию, что готова бороться за то, чтобы понятия «семья» не существовало вовсе.

— «Ежику понятно, — откровенничает Гессен, цитирует КП — что гомосексуалисты имеют право на создание брачных союзов, однако я так же считаю не менее очевидным и то, что институт брака вообще не должен существовать… Борьбу за право геев вступать в супружеские отношения обычно сопровождает ложь о наших планах относительно института брака как такового уже после того, как мы достигнем цели. Институт брака ожидают перемены, и он должен измениться. И, повторюсь еще раз, он [институт брака] должен перестать существовать.»

Напомним, что Маша Гессен, наряду с Хиллари Клинтон, Ангелой Меркель и экс-президентом Кыргызстана Розой Отунбаевавой, ранее вошла в список 150-и самых влиятельных женщин мира по версии издания Newsweek Daily Beast.

Маша Гессен также является автором книги о Путине под названием «Человек без лица», которую написала на английском языке и выпустила в США. Книга получила множество положительных рецензий американских и европейских критиков.