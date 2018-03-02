Самый известный латвийский политический осужденный Ансис Берзиньш в феврале был жестоко избит в чешской тюрьме во время свидания со своей матерью Еленой Стабуровой. Она написала письмо в Facebook, в котором рассказала, что происходило на ее глазах.

«Уважаемые друзья!

31 марта 2017 года мой сын Ансис Атаолс Берзиньш, проходивший научную стажировку в Техническом университете города Либерец (Чехия), по запросу Латвии был арестован для депортации в Латвию. За участие в выступлениях протеста в Риге в 2009 году.

Мой сын хорошо образованный человек – математик, программист, знает 10 языков, инициатор и исполнитель разнообразных проектов в области латышской культуры, языка, фольклора, музыкант, известный в Латвии как продолжатель народной музыкальной традиции, в результате политического заказа и ошибок латвийских юристов, а в некоторых случаях пренебрежения ими законами, был осуждён в Латвии как особо опасный криминальный преступник.

Будучи категорически не согласным с вынесенным ему в Латвии приговором, понимая, что его осудили за принципиальную политическую позицию, а не за криминал, он решил искать справедливости в Чешской Республике.

Вот уже 11 месяцев он находится в полной зависимости от юридического сообщества края Усти над Лабем. от судей Владимира Краля, Лукаса Корпаса, прокуроров, начальников тюрем в городах Литомержице и Либерец. Судьи и прокуроры все эти месяцы были заняты тем, чтобы выдворить Ансиса из Чехии. Поэтому все их решения были направлены против Ансиса, даже если они плохо согласовывались с конституцией Чехии.

Ему было отказано в политическом убежище; в выпуске на волю под подписку о невыезде и под залог в 30000 евро (больше занять мне не удалось); хотя чешские законы это предполагают, его не выпускают из тюрьмы после проведённого там половины срока, на который он осуждён в Латвии.

В тюрьмах в Литомержице и Либереце ему не только создавались невыносимые условия, но с помощью судьи Лукаса Корпаса было открыто новое уголовное дело. Издевательства над ним приобрели особые масштабы после того, как Ансис пожаловался министру Пеликану на начальника тюрьмы в Либереце. С поддержки судьи Лукаса Корпаса Ансиса вернули в тюрьму Литомержице, где переодели в тюремную одежлу; по тюрьме за пределами камеры стали водить в кандалах; поместили в камеру, куда практически не попадал дневной свет; туалетная зона была открыта для визуального наблюдения надзирателей. Тем не менее, физическое воздействие к нему не применялось.

19 февраля 2018 года в 9:15 после окончания двухчасового свидания с сыном, когда охранник надел на него кандалы и сказал ему какие-то слова (не зная чешского языка, я их не поняла и не запомнила, но уловила одно слово „мрха“), у меня на глазах, на расстоянии 1-2 метров от меня, несколько охранников набросились на стоявшего сына, ударами свалили его на пол и в течении нескольких минут садистски избивали его кулаками, а один из нападавших схватил его голову и левой стороной лица бил ею об пол. Потом его уволокли прочь. Я кричала. Я кричала изо всех сил всё время, пока я видела эту экзекуцию. Дверь, через которую меня впускали в комнату для свиданий, к началу экзекуции оказалась открытой, и мой страшный крик был слышен в разных концах тюрьмы. Но ни один дежурный начальник не вмешался в ситуацию. Когда я, шатаясь, выходила из тюрьмы, я думала, что моего сына забили на смерть.

В 10:00 я написала адвокату. В 15:00 она встретилась с Ансисом и выяснила, что это было только начало.

После первой экзекуции вскоре последовала вторая. Двое надзирателей вывели из лифта находящегося там служащего, затолкали Ансиса в наручниках в лифт, стены которого обиты железными листами. Открыли решётку, призванную отделять заключённого от надзирателей. Били без свидетелей, били кулаками, дубинками, ногами. Перебили ему оба колена. (Прогресс налицо: 25 веков тому назад в Китае вырезали коленные чашечки.)

Из жалобы адвоката прокурору края Усти над Лабем (оригинал – на чешском): „На его лице ссадины – на лбу, как на правой, так и на левой стороне. На левой стороне большая рана, согласно сказанному клиентом он её получил тогда, когда один из сотрудников бил его головой о пол, на правой стороне содрана кожа вдоль глаза вниз ото лба. На правой стороне до брови тянется рана, покрытая коростой, видимо на этом месте разорвана кожа (сказать наверняка невозможно из-за запёкшейся крови). Кровь текла вниз по правой щеке, она засохла, тёмная. Ещё была содрана кожа на подбородке с правой стороны и на носу (снаружи и справа). Ещё у клиента были сразу же бросавшиеся в глаза раны на обеих руках — стёртая кандалами кожа, на правой стёрта кожа на верхних фалангах и вокруг ногтей у двух пальцев – среднем и безымянном. На обеих руках много синяков, на левом предплечье синяк 4 х 6 см., на правой стороне видны длинные продольные синяки (как от удара тонким, длинным предметом), особенно отчётливо они проявляются над локтём, но также заметны на предплечье. Поранены колени обеих ног, он немного хромал и объяснил, что у него такое чувство, что нога клонится на бок. Поранена вся правая сторона спины, от плеча до бока видны синяки продолговатой формы – светло красные, а по бокам фиолетовые, на боку их размер приблизительно 15 х 20 см. Множество синяков видны на левой стороне спины, в верхней части».

В таком виде его бросили в карцер, откуда выпустили через сутки.

На данный момент времени тюрьма открывает криминальное дело против Ансиса за «нападение на охранников» и «порчу стен в лифте».

Была удовлетворена просьба адвоката и Ансиса перевели в другую тюрьму в городе Теплице (об этом адвокат просила, начиная с весны 2017 года). Дурная слава, которая тянется за тюрьмой в городе Литомержице, не распространяется на тюрьму в Теплице.

Врач ему выписал костыли, однако лечение не начинается на том основании, что у него НЕТ МЕДИЦИНСКОЙ СТРАХОВКИ (!).

Официальная Латвия, присвоив Ансису статус особо опасного криминального преступника, приравняла его к серийному убийце; открыла на него сафари; отняла всё, что ему дорого – семью, возможность работать; довела фактически до состояния банкротства. Чешские власть имущие, демонстрируя «европейскую солидарность», почти год пытались сломать его психически, а теперь перешли к физическому уничтожению.

Призываю каждого написать письмо Президенту Латвии с просьбой помиловать Ансиса. Но не менее важно добиться отмены приговоров всем, кто по делу 2009 года был осуждён на основе закона о коллективной ответственности.

С уважением!

Елена Стабурова,

Хаб.доктор ист.наук

[email protected]

Латвия,

Рига».