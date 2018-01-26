«Я хочу, чтобы вы были проинформированы о детях с особыми потребностями. О том, что происходит, когда они достигают совершеннолетия! Это письмо адресуется также и Министерству благосостояния!» — написала Сармите из Смилтене.
«Скажите, пожалуйста, как выжить на 352 евро? Я мать двоих детей. Патрику 18, он инвалид с рождения, диагноз: глухота, слепота, тяжелое повреждение мозга, гидроцефалия, аутизм, умственная отсталость, целиакия, эпилепсия, деформация костной ткани и т. д. Второй ребенок учится в третьем классе.
Детей воспитываю одна, нет возможности дополнительно идти работать, так как Патриком надо смотреть 24 часа в сутки. Я честно выполняю свои материнские обязанности. Мой ребенок заслуживает того, чтобы жить в семье, где о нем заботятся.
Пишу это и плачу, потому что страна вышвырнула меня на дорогу, пособие больше не полагается. Вам кажется, что восемнадцатилетние больше не едят? Но вы же едите, ваши дети едят.
Я получаю: пособие по нетрудоспособности + пособие по уходу 352 евро + 56,90 евро пособие на ребенка. На коммунальные трачу 127 евро, 34,60 — на электричество, 10 — на газ, с июля будет аренда за муниципальную квартиру — примерно 60,69 евро. И интернет с телевидением.
Стыдно за государство, которое оставляет после 18-ти лет на «минималке», чтобы прикончить человека. Правительство, перестаньте воровать и начните работать на благо народа! Знаю, что этого не произойдет, но надеюсь и желаю всем тяжелобольным комфортной и достойной жизни», — пишет женщина.
Молодец, латышка! Наконец-то дошло до неё. А на других порталах комментарии запрещены: вот власть и показала свою гнусную ,вороватую сущность.« ответить
Дорогая Сармите, у меня брат инвалид 3.группы с рождения и пожизненно. Пенсия у брата 132евро. Социальный отдел не помогает, потому что нужно, чтобы было меньше 128 евро. От государства ничего тоже получаем-3.группы льгот не предусмотрено, хотя мой брат работать не может- полупаралезована левая часть тела.... Социальный отдел предложил бесплатно суповую кухню, но брат это есть не может. Проблема - хорошие продукты.« ответить
ВОПРОС К МИНИСТРУ - зачем дают 3.группу, ЕСЛИ НЕТУ НИ ЛЬГОТ НИ ПОМОЩИ ОТ ГОСУДАРСТВА, НЕТУ И ОТ СОЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛА?
КАК ПРОЖИТЬ БРАТУ НА 132 ЕВРО?
Ликвидируйте 3.группу.
ЕЩЁ ВОПРОСЫ :« ответить
1. почему для инвалидов с рождения и пожизненно для пенсии по старости нужен стаж с 2025 года как всем - 20 лет, а для пенсии 160 евро -41 год? НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ ПУБЛИЧНО ОБЬЯСНИТЬ ЭТУ НОРМУ.
2.почему индексация инвалидных пенсий с рождения и пожизнено ИНДЕКСИРУЮТСЯ ТАКЖЕ КАК ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ ?
Ведь у инвалидов с роэдения и пожизнено ЗАКОННО И ГУМАННО ТРЕБОВАТЬ ТАКОЙ СТАЖ ?
Да ср---------ть они хотели на весь народ. Мы им нужны до поры до времни. Пока европа на народ деньги дает. А потом они махнут за кардон в свои фазенды. Когда тебе появилась нужда в лечении то понимаеш что медикам устанолено предписание. Меньше лечите. больше должно отойти в мир иной.« ответить
Правительство, перестаньте воровать =================Это единственное, что они делают с успехом. Если не воровать, то что делать? Страна в ,,заднице,, никто не утруждается это исправить, все глубже загоняя ее ,,реформами,,« ответить
Дорогая Сармита. Я вам сочувствую от всей души. С миру по нитке, голому рубашка. Каждое высказывание очень важно. Может ваш крик о помощи услышит нужный человек. Сил вам, терпения и удачи.« ответить
К Домбраве с Дзинтарсом обратится, у них же профессия ЛАТЫШ, , голосуите за них дальше. И всех вам благ. Латыши не понимают , что запрещая русскии язык - уничтожают всю страну, т к весь ВВП в осномном шел от России. Деньги ЕС и МВФ дают под % . Которые нужно отдать , как отдать если вороватое правительство разбухло как пузырь и вот вот лопнет, и чтоб это скрыть они начали заниматся агрессиеи от России. Т е рука которая кормила вдруг стала агрессором. Кто в это верит, тот больнои на всю голову.« ответить