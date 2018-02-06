Питьевая вода с Камчатки будет экспортироваться в Китай танкерами

Китайский инвестор планирует реализовать на Камчатке инвестиционный проект по организации экспорта питьевых подземных вод наливным способом в страны АТР, сообщает АиФ-Камчатка.

Перспективы организации данного бизнеса губернатор Камчатского края Владимир Илюхин обсудил с руководителями организаций, представляющих интересы китайских партнёров – генеральным директором АО «Управляющая компания Российско-Китайского инвестиционного Фонда регионального развитии» Рустамом Темиргалиевым и генеральным директором АО «Глобальная безопасность» Иваном Шкарбаном.

На рассмотрении находится инвестиционный проект «Разработка Быстринского месторождения питьевых подземных вод для организации экспорта питьевой воды в КНР». Он предусматривает строительство на месторождении водозабора и наливной станции. Предполагается, что высококачественные подземные воды Камчатки будут доставляться в Китай танкерами. Судовой переход до наиболее важных портов КНР составляет 7-10 дней. Дальнейшее распределение воды, по планам инвестора, будет осуществляться через сети и системы городских водопроводов.

«Проект масштабный. Его реализует одна из китайских провинций совместно с компанией «Глобальная безопасность» при участии банковского сектора. Это будет пилотный проект по транспортировке питьевой воды наливным способом. Пилотный — потому что нигде в мире ранее не использовался. Есть много технических нюансов, но, тем не менее, с китайской стороны получено подтверждение финансирования проекта», — сказал Рустам Темиргалиев.

«Мы заинтересованы в реализации подобного рода проектов, учитывающих взаимные интересы как региона, так и всех участников, что является фактором, гарантирующим их оперативную успешную реализацию. В настоящее время необходимо выстраивать логистику, чтобы 2018 год оказался определяющим в развитии проекта», – отметил Владимир Илюхин.

В правительстве считают, что реализация инвестиционного проекта на территории края будет способствовать эффективному освоению запасов питьевых подземных вод месторождения, созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в краевой бюджет.

В рамках встречи стороны обсудили перспективы реализации ещё одного масштабного проекта по поставкам камчатской питьевой воды. В настоящее время одна из крупнейших китайских компаний – «COFCO Coca-Cola Beverage Ltd» – изучает возможность строительства на Камчатке завода по выпуску бутилированной воды. В случае принятия решения об открытии в крае своей производственной линии, компания готова инвестировать в проект около 1,5 млрд рублей.