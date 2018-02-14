Пивной квартал в Риге ждет гостей(1)

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Люблю!
21:50 13.02.2018
Люблю! / Отдых

До 18 февраля продолжатся праздничные мероприятия в открывшемся на прошлой неделе Рижском пивном квартале. Все желающие приглашаются посетить девять баров и пивоварен, продегустировать несколько сортов крафтового пива, сваренного в Латвии или Балтии (всего их представлено как минимум 100) и познакомиться с древними традициями пивоварения.

День Св. Валентина бар Vest отметит мероприятием Lonely Hearts Love Beer. Посетители смогут познакомиться с местным пивом, а также попробовать напитки из соседних Литвы, Эстонии и Скандинавии.

 

В четверг, 15 февраля, пивной бар Taka ждет гостей на слепую дегустацию пива, а в субботу там же пройдет «Пивной праздник с теми, у кого все еще впереди».

 

 

Любители активного отдыха в субботу вечером приглашаются в бар Walters & Grapa, где в сопровождении сетов от DJ Nenotveramais Atriebējs можно будет смаковать пиво до самого рассвета.

 

Праздник открытия Рижского пивного квартала завершится в воскресенье, 18 февраля, в посольстве Valmiermuižas alus, где с 18.00 фолк-группа Skandi будет исполнять традиционные латышские песни, посвященные пиву, а хозяева познакомят с новыми сортами пива Valmiermuižas.

 

 

Рижский пивной квартал объединяет в себе нескольких небольших латвийских пивоварен и баров. В месте, где 100 лет назад действовали три крупные и знаменитые пивоварни — BierundPorterbrauereiundMalzfabrikC. Stritzky, C. L. Kymmelи BierbrauereiGust. Kuntzendorff– сегодня девять баров предлагают изготовленные в Латвии и Балтии сорта пива. У каждого из них свой характер. Это посольство пивоварни Valmiermuižasalus, пивоварни Labietis, Alķīmiķisи ZiemeļuEnkurs, а также бары Vest, Walters & Grapa, Taka, Zobensunlemessи Autentika.

 

Также в Пивном квартале по предварительной записи проводятся пивные туры. Экскурсии проходят на русском, латышском и английском языках. Записаться можно по электронной почте info@valmiermuiza.lv или по телефону 20264269.

 

Больше информации о Пивном квартале смотрите на домашней странице.

 

 

 

 

 

журнал "Люблю!" / Фото
Комментарии (1)
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Latviešu patriots 22:35 13:02:2018

Būs jāapmeklē, labs Latviešu alus tikai nāk par labu!

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Инна Авина
07.02.2018

Снова с Новым годом! 

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