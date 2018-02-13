Плач у бензоколонки(6)

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газета Сегодня
19:05 12.02.2018
газета Сегодня / Топливо

Госдоходы любой ценой — таков девиз латвийских властей, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

На прошедшей рабочей неделе цены на горючее в Таллине и Вильнюсе снизились, а в Риге не изменились, сообщает информационное агентство LETA. При этом цены на бензин у нас одни из самых высоких в Европе.

 

Таллин впереди

 

Самые дорогие в странах Балтии бензин 95–й марки и дизельное топливо были в Таллине, на втором месте по его стоимости — Рига, на третьем — Вильнюс.

 

В Риге на автозаправках Circle K цены 95–го бензина и дизтоплива не изменились и составляли соответственно 1,272 евро и 1,192 евро за литр. Цена бензина в Риге остается стабильной уже пятую неделю подряд.

 

В Вильнюсе на автозаправках Circle K цены на горючее снижаются уже третью неделю подряд. На минувшей неделе 95–й бензин и дизтопливо подешевели на 0,2% — соответственно до 1,203 евро и 1,132 евро за литр.

 

В Таллине 95–й бензин и дизтопливо подешевели на 0,6% — до 1,329 евро и 1,299 евро за литр соответственно. Что, конечно, все равно дороговато.

 

Цены на автогаз на прошедшей неделе в Риге и Таллине не изменились и составляли соответственно 0,565 евро и 0,649 евро за литр. В Вильнюсе автогаз подешевел на 0,2% — до 0,558 евро за литр.

 

Сомнительная радость

 

Подобная ценовая «стабильность» вряд ли радует жителей Латвии, которые до Нового года платили за топливо значительно меньше. Так, в марте 2017 года 95–й бензин в Латвии стоил 1,194 евро. Спасибо родному правительству, затеявшему налоговую реформу и решившему за счет роста акциза на горючее пополнить госказну. Впрочем, и без всяких реформ власти страны давно полюбили этот простейший способ увеличения госдоходов.

 

После же последнего повышения акцизов стоимость бензина в Латвии уверенно приблизилась к самым богатым странам Европы. Теперь 95–й бензин дороже, чем в Латвии, лишь в небольшом числе государств. Кроме Эстонии это Бельгия (1,45 евро), Хорватия (1,32), Дания (1,44), Финляндия (1,45), Франция (1,51), Германия (1,39), Великобритания (1,36), Греция (1,55), Ирландия (1,40) Италия (1,57), Нидерланды (1,70).

 

Заметим, что за редким исключением это все богатые страны, где доходы населения в разы больше латвийских.

 

Григорий АНТОНОВ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (6)
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фыв 19:16 12:02:2018

ну так фигли.
надо ведь на какие-то деньги покупать б/у пушки и солдат беззубым солдатам что-то платить

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СМЕРШ 19:16 12:02:2018

История успеха ЛАТЫШофф! #Д.Б.!

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Жизнь 19:35 12:02:2018

Домбровскис без ума от бурной экономики Латвии

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а че, чем больше долг - тем больше успех! 19:50 12:02:2018

поем и танцуем, ударим 100- дневной гей и лесби оргией по вате!!! уррряяяяя!!!!

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Latviešu patriots 20:29 12:02:2018

Sīkumi! Varu atļauties!

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федя 20:50 12:02:2018

За неделю до нового года заправлял полный бак на "Цирцле-К" по 1,14 эур за литр 95-го. Акциз подняли на 6 центов. 95-й бенз сегодня стоил 1,27 эуро. Тоесть подорожал на 13 центов вместо шести. Очень похоже на ценовой сговор! Где антимонопольная комиссия?

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (12)

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