Госдоходы любой ценой — таков девиз латвийских властей, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

На прошедшей рабочей неделе цены на горючее в Таллине и Вильнюсе снизились, а в Риге не изменились, сообщает информационное агентство LETA. При этом цены на бензин у нас одни из самых высоких в Европе.

Таллин впереди

Самые дорогие в странах Балтии бензин 95–й марки и дизельное топливо были в Таллине, на втором месте по его стоимости — Рига, на третьем — Вильнюс.

В Риге на автозаправках Circle K цены 95–го бензина и дизтоплива не изменились и составляли соответственно 1,272 евро и 1,192 евро за литр. Цена бензина в Риге остается стабильной уже пятую неделю подряд.

В Вильнюсе на автозаправках Circle K цены на горючее снижаются уже третью неделю подряд. На минувшей неделе 95–й бензин и дизтопливо подешевели на 0,2% — соответственно до 1,203 евро и 1,132 евро за литр.

В Таллине 95–й бензин и дизтопливо подешевели на 0,6% — до 1,329 евро и 1,299 евро за литр соответственно. Что, конечно, все равно дороговато.

Цены на автогаз на прошедшей неделе в Риге и Таллине не изменились и составляли соответственно 0,565 евро и 0,649 евро за литр. В Вильнюсе автогаз подешевел на 0,2% — до 0,558 евро за литр.

Сомнительная радость

Подобная ценовая «стабильность» вряд ли радует жителей Латвии, которые до Нового года платили за топливо значительно меньше. Так, в марте 2017 года 95–й бензин в Латвии стоил 1,194 евро. Спасибо родному правительству, затеявшему налоговую реформу и решившему за счет роста акциза на горючее пополнить госказну. Впрочем, и без всяких реформ власти страны давно полюбили этот простейший способ увеличения госдоходов.

После же последнего повышения акцизов стоимость бензина в Латвии уверенно приблизилась к самым богатым странам Европы. Теперь 95–й бензин дороже, чем в Латвии, лишь в небольшом числе государств. Кроме Эстонии это Бельгия (1,45 евро), Хорватия (1,32), Дания (1,44), Финляндия (1,45), Франция (1,51), Германия (1,39), Великобритания (1,36), Греция (1,55), Ирландия (1,40) Италия (1,57), Нидерланды (1,70).

Заметим, что за редким исключением это все богатые страны, где доходы населения в разы больше латвийских.

Григорий АНТОНОВ.