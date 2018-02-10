План Путина: авось им надоест и санкции снимут(27)

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Владимир Бучельников
19:12 09.02.2018
Экономика / Макроэкономика

Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, президент России Владимир Путин отметил, что из-за нарастания в мире конкуренции церемониться ни с кем не станут. Об этом информирует РИА Новости.

«Нам нужно говорить и о том, что новая технологическая волна серьёзно меняет ландшафт мировой экономики, вот что самое главное. Если так можно сказать, сегодня карты сдаются по новой. Будут формироваться принципиально новые рынки товаров и услуг, появятся новые лидеры, и естественно, что конкуренция сейчас будет обостряться», — сказал Путин.

 

Глава государства предупредил, что в глобальной бизнес-среде в ход могут пойти любые формы давления. Путин подчеркнул, что антироссийские санкции, очевидно, носят не конъюнктурный характер и сохранятся на какую-то перспективу.

 

«Но, повторяю, всё-таки надеюсь, что здравый смысл возьмёт верх, и в интересах всей мировой экономики мы будем двигаться вместе со всеми нашими партнёрами в нужном направлении», — сказал Путин.

 

Он рассказал о прошедшей недавно встрече с представителями крупного французского бизнеса и телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президент отметил, что его собеседник согласился с тезисом, что ограничения международных деловых отношений являются тупиковым путем развития. Он приводит к упущенной выгоде и прямым убыткам.

 

Путин предположил, что странам Запада надоест политика введения санкций, и отношения с РФ нормализуются.

РИА Новости / Фото
Комментарии (27)
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Latviešu patriots 19:28 09:02:2018

Kamēr Krievija turpinās savu pašreizējo politiku, sankcijas turpināsies! Tā lūk Putin loh!

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Европа так долго не протянет 19:36 09:02:2018

Европа уже включает мозги и начинает соображать, как было до санкций ( а Европе тогда было очень хорошо) и что стало теперь ( а стало очень хреново Европе).
!50 ярдов убытков в год для Европы - это уже очень много с учётом того, что у Германии и Франции (Великобритания спрыгнула) на шее сидят сателиты: Польша, Прибалтика и восточные страны..

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dlz77 03:39 10:02:2018

Да, в России про санкции просто забыли. Сначала было тяжеловато, но все поправилось.
Европа из России просто ушла. Навсегда.
В магазинах вообще нет европейских товаров, российские туристы перестали ездить в европейские страны с большим количеством мигрантов. Олигархи стаями возвращаются из Лондона. Вон сколько новых особняков с парками строят в Подмосковье.

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Европа так долго не протянет 19:35 09:02:2018

Европа уже включает мозги и начинает соображать, как было до санкций ( а Европе тогда было очень хорошо) и что стало теперь ( а стало очень хреново Европе).
!50 ярдов убытков в год для Европы - это уже очень много с учётом того, что у Германии и Франции (Великобритания спрыгнула) на шее сидят сателиты: Польша, Прибалтика и восточные страны.

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ИвАн 20:38 09:02:2018

Но, повторяю, всё-таки надеюсь... Надежда- утишение дураков.

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ваня 19:38 09:02:2018

Вот у хйо авось обломилось..петух недомерок...

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хитёр лукавый бес 20:07 09:02:2018

Чувствует, что с переходом на виртуальные деньги, у него с пособниками просто обнулят или заморозят счета с награбленными нефтедолларами. Какие такие партнёры? Украина отвернулась. Белорусь? Гусь свинье не товарищ. Сравните Минск с Москвой и поймёте почему. Там народ никто так не грабит, как в РФ. Газ и нефть да, ради этого в союз и вступали наравне с остальными. Пасынки, а не партнёры, ждущие халявы. Китай может? Перекрой им углеводороды и с порошком сотрут. Да и партнёры как крысы в чужой амбар без спроса не лезут, а Дальний Восток уже жёлтый и в Москве в каждом подвале по выводку. Как и таджики с узбеками. Эти даже налоги не платят. Другой менталитет, им все должны. Вован с его бандой олигархов помазавших его на царство напоминают уличного гопника, который поит на чужие деньги дворовую шпану. Да, пока выпивка есть его слушают и кивают гривами, а когда напьётся воткнут нож в спину. Как путинойдам не понять, что с жульём никто не хочет иметь никаких дел и никакого уважения они не заслуживают. Если бы СССР не украл у американцев ядерные тохнологии, то сейчас бы дружно в землю втоптали бы.

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ээээ 21:15 09:02:2018

я так понял что Путин жулик. а кто хороший? в землю втаптали еслиб не ядерное оружие? хорошо. втаптали бы. и думаешь дали бы тебе кусочек добра с российских ресурсов? ты и вправду считаешь что с тобои поделились бы? сколько помню топтателеи было много. все хотели землю русскую. и ядерного оружия не было. но как то не получилось им втоптать. русские самих втоптали и ушли. а надо было не уходить. побил Гитлера и назвал Германию автономным округом России. побил французов и автономный округ. побил оляков и округ, побил шведов и округ... гляди и была бы одна большая держава от тихого до атлантического океана.

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ване: 20:08 09:02:2018

Самокритично!

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Мнение
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Абик Элкин
08.02.2018

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