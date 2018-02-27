Плаун вечнозеленый и многоликий

Конечно, поскользнулся и навзничь рухнул в сугроб. Было больно, но если бы не это приключение, не увидел бы в снегу перед своим лицом крошечные зеленые елочки. Впрочем, это оказались вовсе и не елочки, а еще одно — кроме ели, сосны и можжевельника — вечнозеленое растение под именем плаун.
Многим это растение больше знакомо под другими названиями: дереза, зепка, куриная лапка, зеленица, розвильник, пилочник, деряба, зеленуха, колотунник, земляной (или змеиный) мох, ползучка.
Чем еще примечателен плаун, кроме того, что круглый год остается зеленым? Да тем, что он используется в народной медицине и некоторых иных сферах жизни человека. Например, споры плауна, именуемые ликоподием, применяют как присыпку для детей. Ликоподий раньше широко использовали для фейерверков, бенгальских огней и прочих световых эффектов. На заре развития фотографии подожженными спорами плауна обеспечивали подсветку объектов (то, что сейчас делают с помощью фотовспышки).
Как это ни покажется странным, но ликоподий до сих пор применяют в металлургической промышленности: при фасонном литье мелких деталей им опудривают формы, чтобы отливка не «прикипала» и хорошо отделялась от формы.
Кроме того, плаун помогает при лечении многих заболеваний. С его помощью обрабатывают пролежни, устраняют опрелости у детей, избавляют от мокнущей экземы, снимают кожный зуд.
Трава плауна булавовидного оказывает противосудорожное, болеутоляющее, мочегонное действие. Применяется плаун и при заболеваниях органов дыхания, пищеварительной системы (холецистит, гепатит). Настойку на плауне можно применять для избавления от хронического алкоголизма.
Препараты плауна входят в состав многих гомеопатических препаратов, применяемых при спазмах мочевого пузыря, коликах, ревматизме, бронхите, геморрое, увеличении печени, сосудистых спазмах, нервных расстройствах, лихорадке. Однако следует помнить, что плаун имеет противопоказания: превышение дозировок может привести к отравлению.
Все это вспомнил, пока лежал в снегу и разглядывал веточки плауна. В высоту они всего с зажигалку, но остаются вечнозелеными при любом морозе. И это свойство растение обрело за многие тысячи лет существования в различных климатических условиях.
Валерий САМОХВАЛОВ.
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