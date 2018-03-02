Plus-size модель ответила хейтерам, которые считают ее слишком худой

26-летняя австралийская plus-size модель Латисия Томас еще пару лет назад активно занималась спортом. Однако девушка устала постоянно контролировать свои формы и расслабилась. Ее вес увеличился на 30 килограммов, а сама Латисия стала счастливой и полюбила свое тело.

«Я помню, насколько была несчастна. Я испытывала отвращение к некоторым частям своего тела, особенно ненавидела ягодицы и бедра, потому что никак не могла уменьшить их объем. Я люблю свою сегодняшнюю форму, потому что психологическое здоровье так же важно, как и физическое», — рассказала девушка своим фолловерам в Instagram.

Однако многие из подписчиков модели уверены, что Латисия недостаточно полная, чтобы быть моделью plus-size. «Ты слишком стройная, чтобы носить звание толстой модели!», «У тебя совершенно не видно складок на животе или спине», «Не производишь впечатления полного человека. Посмотрите на ее лицо! Кажется, слишком худые щеки. Может, весь этот лишний вес благодаря фотошопу», — писали недоброжелатели.

Томас ответила критикам, опубликовав откровенный снимок в мокрой майке. «Мне пишут те, кто не знает, как это — быть plus-size! Вы говорите, что я слишком стройная? Люди, что с вами не так? Зачем вы постоянно создаете ярлыки для остальных? Почему женщины не могут быть счастливыми и чувствовать себя комфортно в любом теле? Я полная, у меня есть жир, и складки есть, когда я сажусь! Грустно от того, что вы не можете радоваться своей фигуре, какая бы она не была. А я буду жить своей лучшей жизнью и продолжу уверять вас, что все мы прекрасны, не зависимо от размера одежды!» — заявила Латисия.