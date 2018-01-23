Муж 32-летней Тесс Холлидей опубликовал в Instagram ее откровенную фотографию в знак солидарности с участницами «Женских маршей», прошедших в США в минувший уикенд. Plus-size модель тоже привлекла внимание своих фолловеров в соцсети этим кадром, сделанным, по словам автора, без использования ретуши.

«Женщины заслуживают уважения вне зависимости от того, полностью они обнажены или одеты с ног до головы», — подписал фото Ник Холлидей.

20 января во многих крупных американских городах прошли «Женские марши» против гендерной дискриминации. В Лос-Анджелесе к толпе протестующих присоединились Натали Портман, Скарлетт Йоханссон, Адель, Дженнифер Лоуренс, Кэмерон Диаз и другие звезды.

Тесс и раньше громко выражала свою позицию по проблеме неравноправия. Например, призывала бойкотировать интернет-проект, обрабатывающий в фотошопе снимки моделей с формами, а также обвиняла Facebook в дискриминации полных людей.