«Женщины заслуживают уважения вне зависимости от того, полностью они обнажены или одеты с ног до головы», — подписал фото Ник Холлидей.
20 января во многих крупных американских городах прошли «Женские марши» против гендерной дискриминации. В Лос-Анджелесе к толпе протестующих присоединились Натали Портман, Скарлетт Йоханссон, Адель, Дженнифер Лоуренс, Кэмерон Диаз и другие звезды.
Тесс и раньше громко выражала свою позицию по проблеме неравноправия. Например, призывала бойкотировать интернет-проект, обрабатывающий в фотошопе снимки моделей с формами, а также обвиняла Facebook в дискриминации полных людей.
Явные дегенераты! :)« ответить
Пчёлы против мёда, голые против секса и голодные против еды! :)
Такая баба даже ж о п у свою нормально вытереть не может,не говоря уже о сексе или продолжении рода.Тьфу!« ответить
Парад тупости« ответить