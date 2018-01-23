Plus-size модель сфотографировалась обнаженной в знак протеста(3)

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Люблю!
10:50 23.01.2018
Люблю! / Люди

Муж 32-летней Тесс Холлидей опубликовал в Instagram ее откровенную фотографию в знак солидарности с участницами «Женских маршей», прошедших в США в минувший уикенд. Plus-size модель тоже привлекла внимание своих фолловеров в соцсети этим кадром, сделанным, по словам автора, без использования ретуши.

«Женщины заслуживают уважения вне зависимости от того, полностью они обнажены или одеты с ног до головы», — подписал фото Ник Холлидей.

 

20 января во многих крупных американских городах прошли «Женские марши» против гендерной дискриминации. В Лос-Анджелесе к толпе протестующих присоединились Натали Портман, Скарлетт Йоханссон, Адель, Дженнифер Лоуренс, Кэмерон Диаз и другие звезды.

 

Тесс и раньше громко выражала свою позицию по проблеме неравноправия. Например, призывала бойкотировать интернет-проект, обрабатывающий в фотошопе снимки моделей с формами, а также обвиняла Facebook в дискриминации полных людей.

 

 

 

 

 

Spletnik / Фото
Комментарии (3)
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Ты суслика видишь? 11:00 23:01:2018

Явные дегенераты! :)
Пчёлы против мёда, голые против секса и голодные против еды! :)

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KOZA 11:20 23:01:2018

Такая баба даже ж о п у свою нормально вытереть не может,не говоря уже о сексе или продолжении рода.Тьфу!

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кеп 12:31 23:01:2018

Парад тупости

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Люблю!
23.01.2018

Тихо, идет зима! 