Звонок о ребенке в сугробе у дома в Плявниеки был получен от случайных людей, обративших внимание на тревожную картину. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции и медики, которые доставили 3-летнего мальчика в больницу.
Согласно информации полиции, ребенок выпал из окна третьего этажа в момент, когда обоих родителей не было дома. Прохожие заметили мальчика лежащим на снегу в домашней одежде.
Люди завернули мальчика в одеяло, чтобы тот не замерз, ожидая медиков. Через мгновенье на месте появились и родители. Мать с отцом заявили, что оставили ребенка на несколько минут, чтобы сходить в магазин. При этом, на место происшествия они пришли с разных сторон.
Отец ребенка – мужчина 1990 года рождения ранее уже попадал в поле зрение полиции, а мать – 1991 года рождения была ранее оштрафована за то, что оставляла ребенка без присмотра.
В связи с инцидентом начат уголовный процесс, что может вылиться для родителей в тюремный срок до двух лет. Мать и отец на данный момент находятся в изоляторе. Полиция же продолжает выяснять обстоятельства.
Ребенок по-прежнему находится в больнице.
Кого-то лишают родительских прав за шлепок по попе.« ответить