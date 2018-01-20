Плявниеки: прохожие нашли в снегу 3-летнего мальчика, выпавшего из окна дома(1)

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Виталий Вавилкин
16:30 19.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

Вчера, 18 января Госполиция получила сигнал от жителей о том, что во дворе одного из многоквартирных домов Риги обнаружен лежащий на земле плачущий мальчик. Звонившие сообщили, что ребенок выпал из окна третьего этажа.

Звонок о ребенке в сугробе у дома в Плявниеки был получен от случайных людей, обративших внимание на тревожную картину. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции и медики, которые доставили 3-летнего мальчика в больницу.

 

Согласно информации полиции, ребенок выпал из окна третьего этажа в момент, когда обоих родителей не было дома. Прохожие заметили мальчика лежащим на снегу в домашней одежде.

 

Люди завернули мальчика в одеяло, чтобы тот не замерз, ожидая медиков. Через мгновенье на месте появились и родители. Мать с отцом заявили, что оставили ребенка на несколько минут, чтобы сходить в магазин. При этом, на место происшествия они пришли с разных сторон.

 

Отец ребенка – мужчина 1990 года рождения ранее уже попадал в поле зрение полиции, а мать – 1991 года рождения была ранее оштрафована за то, что оставляла ребенка без присмотра.

 

В связи с инцидентом начат уголовный процесс, что может вылиться для родителей в тюремный срок до двух лет. Мать и отец на данный момент находятся в изоляторе. Полиция же продолжает выяснять обстоятельства.

 

Ребенок по-прежнему находится в больнице.

 

LETA / Фото
Комментарии (1)
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да уж, 18:43 19:01:2018

Кого-то лишают родительских прав за шлепок по попе.

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

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