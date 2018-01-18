По дороге в Ригу пропал мужчина; семья в отчаянии – дома его ждут дети(12)

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Виталий Вавилкин
15:20 17.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

В латвийском сегменте социальных сетей распространяется очередной призыв о помощи. Семья ищет пропавшего без вести Анатолия Галинскиса.

Сообщается, что мужчина вышел из дома в прошлый понедельник и до сих пор не вернулся, не сообщая о своем местонахождении.

 

В комментариях под публикацией упоминалось, что на прошлой неделе мужчина был замечен в Лиепае, но данная информация не подтверждена.

 

Семья Анатолия отчаянно ищет мужчину, призывая людей помочь какой-либо информацией. Дома его ждет супруга и дети.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (12)
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Latviešu patriots 15:26 17:01:2018

Kas daļas par pazudušiem krieviem..

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Александр Шерстобитов 15:30 17:01:2018

латыши в латвии вообще есть? или все в англии за англиками толчки моют

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CCCP 15:37 17:01:2018

Глист латыша сназвал Россияниным?

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Latviešu patriots 15:39 17:01:2018

Pilna Rīga.

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ваня 15:39 17:01:2018

На ограны попилили.

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Мясник 15:52 17:01:2018

Тебя падлу давно на органы пора бы и никто даже не икал бы -подонок

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to-Latviešu patriots 15:39 17:01:2018 Pilna Rīga. 16:11 17:01:2018

Латвия это только Рига??

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Latviešu patriots 18:54 17:01:2018

Precizēju - pilna Latvija.

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Понаехавшая 16:43 17:01:2018

Добрый молодец! Найдись скорее. Тебя в добром и тёплом доме жду любимые жена и дети. Давай скорей позвони.

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ТТ 16:45 17:01:2018


1. Если на машине был, надо бы указать, какого цвета машина, гос.номер

2. Сейчас ведь вроде есть такие технологии (у спецслужб) - если у человека с собой мобильник (даже выключенный), можно точно определить его местоположение. Почему бы не применить эту методику для поиска человека.

как там ПБ - все "ушли на фронт" мифической борьбы за дрошибу, на реальную помощь ресурса уже нет?

Семье хочу выразить поддержку и искренне желаю, чтобы благополучно всё закончилось

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Latviešu patriots 18:56 17:01:2018

Drošības Policijai ir citi uzdevumi, kā visādu švaļu meklēšana.

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Latviešu patriots 20:06 17:01:2018

Man ne viens ne mekles, ta ka esmi debils un slims uz visu galvu idiots.

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (5)

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