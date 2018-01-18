В латвийском сегменте социальных сетей распространяется очередной призыв о помощи. Семья ищет пропавшего без вести Анатолия Галинскиса.

Сообщается, что мужчина вышел из дома в прошлый понедельник и до сих пор не вернулся, не сообщая о своем местонахождении.

В комментариях под публикацией упоминалось, что на прошлой неделе мужчина был замечен в Лиепае, но данная информация не подтверждена.

Семья Анатолия отчаянно ищет мужчину, призывая людей помочь какой-либо информацией. Дома его ждет супруга и дети.