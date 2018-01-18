Сообщается, что мужчина вышел из дома в прошлый понедельник и до сих пор не вернулся, не сообщая о своем местонахождении.
В комментариях под публикацией упоминалось, что на прошлой неделе мужчина был замечен в Лиепае, но данная информация не подтверждена.
Семья Анатолия отчаянно ищет мужчину, призывая людей помочь какой-либо информацией. Дома его ждет супруга и дети.
Kas daļas par pazudušiem krieviem..« ответить
латыши в латвии вообще есть? или все в англии за англиками толчки моют« ответить
Глист латыша сназвал Россияниным?« ответить
Pilna Rīga.« ответить
На ограны попилили.« ответить
Тебя падлу давно на органы пора бы и никто даже не икал бы -подонок« ответить
Латвия это только Рига??« ответить
Precizēju - pilna Latvija.« ответить
Добрый молодец! Найдись скорее. Тебя в добром и тёплом доме жду любимые жена и дети. Давай скорей позвони.« ответить
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1. Если на машине был, надо бы указать, какого цвета машина, гос.номер
2. Сейчас ведь вроде есть такие технологии (у спецслужб) - если у человека с собой мобильник (даже выключенный), можно точно определить его местоположение. Почему бы не применить эту методику для поиска человека.
как там ПБ - все "ушли на фронт" мифической борьбы за дрошибу, на реальную помощь ресурса уже нет?
Семье хочу выразить поддержку и искренне желаю, чтобы благополучно всё закончилось
Drošības Policijai ir citi uzdevumi, kā visādu švaļu meklēšana.« ответить
Man ne viens ne mekles, ta ka esmi debils un slims uz visu galvu idiots.« ответить