На утреннее заседание депутаты сейма шли вчера под звуки школьного звонка и стихи Райниса, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Латвийских парламентариев по дороге на рабочее место встречали сотни протестующих против законопроекта о переводе русских школ на латышский язык обучения. Мороз не помешал участникам акции: они собрались за полчаса до заседания и скандировали на двух языках лозунги: «Законопроект — в мусорник!» и «Руки прочь от русских школ!». Однако решением латышского большинства сейма (67:21) законопроект все же был передан комиссиям. Чуда не случилось. Увы, так у нас в стране выглядит демократия…

Штаб защиты русских школ приурочил митинг у парламента к рассмотрению депутатами в нулевом чтении правительственных законопроектов о переводе русского образования на латышский язык. Все выступающие призывали парламентариев отказаться от рассмотрения законопроектов в нулевом чтении.

Сопредседатель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов в своем выступлении охарактеризовал законопроект как некачественный, даже токсичный продукт, место которому — в мусорной корзине.

— Инициаторы идеи уверяют нас, что учиться на неродном языке для русских школьников полезнее, чем на родном, — взял слово штабист Илья Козырев. — Если они искренне верят в свои заблуждения, то мы должны им терпеливо объяснять, учить их и лечить. Если же они осознанно намерены снизить таким образом конкурентоспособность наших детей, тогда они просто подлецы и мерзавцы. И тут уж совсем другой разговор…

У сейма на латышском и русском языках звучали стихи Яна Райниса — истинного, а не национально–озабоченного патриота Латвии. Известный правозащитник и юрист Александр Кузьмин призвал депутатов вспомнить историю — как латыши в революционные 1905–1907 годы сами боролись за право учиться в школе на родном, латышском, языке. Перечислил Александр и примеры европейского дву— и даже трехязычия в образовании: в целом ряде стран эта модель не мешает согласию в обществе.

— Как повлияет на страну закрытие возможности обучаться на родном языке? Для многих это будет лишний аргумент не заводить семью, детей, — считает один из протестующих. — Для другой части населения это станет толчком к отъезду из города, из страны. Ясно, что речь идет о наиболее энергичных и способных людях. С другой стороны, латышские дети оказались в более слабой позиции, ведь на рынке труда, как ни крути, нужны три языка, включая русский. И получается, теперь надо «притормозить» наших детей, чтобы те отстали по предметам, чтобы выровнять шансы? А какие еще аргументы? Что за 25 лет не могут поставить нормально обучение латышскому языку? Найти и обучить учителей? Ну а те из родителей, кто столкнется с проблемами своих детей в школах, кто потом будет жаловаться, или соберется уезжать, вспомните эти дни, дни когда вы не пришли сказать свое слово!

…Когда митингующим стало известно, что парламентарии все–таки дисциплинированно проголосовали за то, чтобы дать дальнейший ход законопроектам, по Старой Риге прокатился гул возмущения. Хотя в общем–то это решение не стало ни для кого сюрпризом.

Мирослав Митрофанов тут же в микрофон пообещал, что акции протеста против перевода образования на латышский язык продолжатся до тех пор, пока государство не услышит требования народа и не оставит в покое образование нацменьшинств.

Активист Штаба защиты русских школ Александр Ливчак уточнил: уже на конец февраля запланирован массовый митинг, приуроченный ко дню основания в Риге первой русской школы. Произошло это ни много ни мало в феврале 1789 года…

Элина ЧУЯНОВА.