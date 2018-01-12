По ошибке СГД в списки должников попали обычные латвийцы

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Виталий Вавилкин
22:15 12.01.2018
Экономика / Социальная экономика

Служба государственных доходов (СГД) вскоре полностью восстановит свою базу данных о налоговых должниках, сообщили в учреждении.

В начале этого года в подсчете налогов в информационной налоговой системе были обнаружены ошибки, поэтому раздел «Налоговые должники» базы публикуемых данных СГД был временно закрыт.

 

Сегодня работа раздела «Налоговые должники» возобновлена, но подсчет налогов за 7 января 2018 года пока недоступен. Сейчас СГД проверяет, все ли ошибки устранены, и как только проверка будет закончена, список налоговых должников будет опубликован полностью.

 

В начале недели газета «Латвияс авизе» сообщила о том, что в опубликованном СГД списке налоговых должников за декабрь прошлого года появились имена многих бывших и действующих судебных исполнителей, нотариусов, администраторов процесса неплатежеспособности и адвокатов.

 

Как пояснила СГД, опыт показывает, что большинство представителей этих профессий в список налоговых должников не попадает, так как платит налоги в установленный срок и в установленном размере. Те же из них, кто оказался в этом списке, вовремя не уплатили налоги.

LETA / Фото
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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (9)

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