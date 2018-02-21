По подозрению в торговле людьми в Великобритании задержано четверо латвийцев (6)

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Виталий Вавилкин
10:00 21.02.2018
В мире

Во вторник латвийские и британские полицейские, проводя операцию по борьбе с торговлей людьми, провели одновременно в Латвии и Великобритании несколько обысков и задержали пять человек, в том числе четверых латвийских подданных, по подозрению в вербовке так называемых современных рабов на работу в Великобритании.

 

Как сообщила агентству ЛЕТА специалист Госполиции по общественным отношениям Симона Гравите, сотрудники отдела по борьбе с торговлей людьми и сутенерством Управления по борьбе с организованной преступностью вместе со следователями из Великобритании провели операцию по задержанию в Рижском районе.

 

В 2017 году в Великобритании и Латвии был начат уголовный процесс по ч. 3 ст. 154.1 Уголовного закона о торговле людьми в составе организованной группы. В сентябре в Великобритании было задержано шесть человек и выявлено 10 «рабов» из Латвии.

 

Во вторник латвийские и британские полицейские провели обыски в пяти жилых домах в Рижском регионе. Арестовано три автомашины и несколько объектов недвижимости.

 

Задержаны мужчины 1993 и 1978 г. рожд., женщины 1994 и 1984 г. рожд. Еще одна женщина 1985 г. рожд. задержана в Великобритании.

 

Суд примет решение о выдаче латвийцев Великобритании, где они будут привлечены к ответственности по британским законам.

LETA / Фото
Комментарии (6)
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ПРИВЕТ из ПСКОВА 10:20 21:02:2018

а если бы в Латвии была бы РАБОТА не менее 10 евро в час,
то
никто и никогда бы из Латвии не уезжал...
И никого бы не надо было бы СУДИТЬ...

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Пскабскому 11:56 21:02:2018

А што в Пскове, скока там в час мусолят?

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Вы фсё врёти 10:33 21:02:2018

Однозначно, это подстава Пyтина. Вот же, гад, атакует Латвию даже по мелочам.

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janka 10:41 21:02:2018

Putin vinovat, russkie hackeri, podstava Kremlja, feik....

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dave 10:56 21:02:2018

В Латвию каждый день прибывают шмары из Украины.Они сами просят чтобы их продали в рабство в Англию.Поэтому Латвийцев надо отпустить.

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согласен 14:42 21:02:2018

поржал

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (18)

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