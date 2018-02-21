Как сообщила агентству ЛЕТА специалист Госполиции по общественным отношениям Симона Гравите, сотрудники отдела по борьбе с торговлей людьми и сутенерством Управления по борьбе с организованной преступностью вместе со следователями из Великобритании провели операцию по задержанию в Рижском районе.
В 2017 году в Великобритании и Латвии был начат уголовный процесс по ч. 3 ст. 154.1 Уголовного закона о торговле людьми в составе организованной группы. В сентябре в Великобритании было задержано шесть человек и выявлено 10 «рабов» из Латвии.
Во вторник латвийские и британские полицейские провели обыски в пяти жилых домах в Рижском регионе. Арестовано три автомашины и несколько объектов недвижимости.
Задержаны мужчины 1993 и 1978 г. рожд., женщины 1994 и 1984 г. рожд. Еще одна женщина 1985 г. рожд. задержана в Великобритании.
Суд примет решение о выдаче латвийцев Великобритании, где они будут привлечены к ответственности по британским законам.
а если бы в Латвии была бы РАБОТА не менее 10 евро в час,« ответить
то
никто и никогда бы из Латвии не уезжал...
И никого бы не надо было бы СУДИТЬ...
А што в Пскове, скока там в час мусолят?« ответить
Однозначно, это подстава Пyтина. Вот же, гад, атакует Латвию даже по мелочам.« ответить
Putin vinovat, russkie hackeri, podstava Kremlja, feik....« ответить
В Латвию каждый день прибывают шмары из Украины.Они сами просят чтобы их продали в рабство в Англию.Поэтому Латвийцев надо отпустить.« ответить
поржал« ответить