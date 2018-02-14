По подозрению во взяточничестве задержан руководитель отдела организации торговлиь Центрального рынка(8)

Лента новостей
МОК ошибочно не пригласил двух российских спортсменов на ОИ-2018 В Латвии сыграли в «голый хоккей». Есть победители! Нарушители прячутся от фоторадаров Почему не надо бояться критики Чиновников замучил бумажный зуд НАТО поддерживает наращивание войск США в Европе Латвийские саночники заняли 6-е и 14-е место в Пхенчхане Рост цен спрятался за статистику Тим Кук предсказал деньгам скорую смерть
Eще в разделе
Тим Кук предсказал деньгам скорую смерть Эксперт: инфляция в 2019-2021 гг. будет выше прогнозируемой Минфином ABLV ответил американцам Премьер удивлен ростом цен за электроэнергию Война против ABLV Bank: новые подробности
Виталий Вавилкин
11:00 14.02.2018
Экономика / Компании

В январе по подозрению в требовании и принятии взятки Госполиция задержала руководителя отдела организации торговли АО «Ригас централтиргус» Айво Бругиса, сообщили агентству ЛETA представители предприятия.

Сотрудники управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции задержали Бругиса 19 января в рамках расследования уголовного процесса.

 

В качестве меры пресечения в отношении него была избрана подписка о невыезде и запрет исполнять служебные обязанности.

 

Бругис работал в АО «Ригас централтиргус» с мая 2011 года. По взаимному соглашению трудовые правовые отношения с ним прекращены.

 

С 12 февраля отделом организации торговли АО «Ригас централтиргус» руководит Владимир Казаринов.

LETA / Фото
Комментарии (8)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Janka 11:11 14:02:2018

neporjadok. eto ruka Kremlja. Aivo Brugis ze latish i znacit po defoltu ne mozet bitj vzjatocnikom i plohim parnem.

« ответить
Profile_default
ЛАТВИЕШУ ПЕДУАРДИЕМ 11:11 14:02:2018

ТЕ ИР МУСУ ЛАТВИЯ....ТЕ ИР МУСУ ДЗИМТЕНЕ.....

« ответить
Profile_default
Дедки 11:18 14:02:2018

Бругис должен класть бругис,они все там такие,штаны протирают за сумасшедшие бабки.

« ответить
Profile_default
ПРИВЕТ из ПСКОВА 11:56 14:02:2018

ДА ШЕФ КРИМИНАЛЬНОЙ КОНТОРЫ - ООО"RĪGAS DOME"
ГНИЛЬМЫСТОБОЙ,
ЧЕРЕЗ
"ПРАЧЕЧНУЮ" РИГАС ЦЕНТРАЛА ТИРГУС","РИГАС ПИЛСЕТБУВНИЕКС",
ОТМЫВАЕТ ВМЕСТЕ СО СВОИМ ПОДЕЛЬНИКОМ
АМЭРИКСОМ.
СОТНИ МИЛЛИОНОВ ЕВРО в ГОД,ДЕЛИТ МЕЖДУ СВОИМИ
И
ВЫВОДЯТ в ЗАПАДНЫЕ ОФФШОРЫ!!!!
ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ФИНАНСОВОЙ КОМИССИИ.
В
ЛАТВИИ,ПРАВЯЩАЯ МАФИЯ ЛАТЫШСКИХ НАЦИСТОВ,
РАЗВОРОВЫВАЕТ
БЮДЖЕТ ЛАТВИИ на БОЛЕЕ ЧЕМ 5 МИЛЛИАРДОВ ЕЙРО в ГОД!!!!
ЛАТВИЯ-ЛАТВИЕШЕМ,НЕ?!

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 12:21 14:02:2018

Как власть над базаром перешла к согласосам, так и началось.
Сначала Толика провели в наручниках через все павильоны, теперь вот очередь Айво настала.
Они там все жульё на жулье в этой администрации, носы от халявных взяток так в верх вздёрнуты, что при ходьбе за потолок задевают.
Был там не раз и не два и в советское время и после - запах там внутри какой то противный что ли.

« ответить
12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)