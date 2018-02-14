В январе по подозрению в требовании и принятии взятки Госполиция задержала руководителя отдела организации торговли АО «Ригас централтиргус» Айво Бругиса, сообщили агентству ЛETA представители предприятия.

Сотрудники управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции задержали Бругиса 19 января в рамках расследования уголовного процесса.

В качестве меры пресечения в отношении него была избрана подписка о невыезде и запрет исполнять служебные обязанности.

Бругис работал в АО «Ригас централтиргус» с мая 2011 года. По взаимному соглашению трудовые правовые отношения с ним прекращены.

С 12 февраля отделом организации торговли АО «Ригас централтиргус» руководит Владимир Казаринов.