Сотрудники управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции задержали Бругиса 19 января в рамках расследования уголовного процесса.
В качестве меры пресечения в отношении него была избрана подписка о невыезде и запрет исполнять служебные обязанности.
Бругис работал в АО «Ригас централтиргус» с мая 2011 года. По взаимному соглашению трудовые правовые отношения с ним прекращены.
С 12 февраля отделом организации торговли АО «Ригас централтиргус» руководит Владимир Казаринов.
neporjadok. eto ruka Kremlja. Aivo Brugis ze latish i znacit po defoltu ne mozet bitj vzjatocnikom i plohim parnem.« ответить
ТЕ ИР МУСУ ЛАТВИЯ....ТЕ ИР МУСУ ДЗИМТЕНЕ.....« ответить
Бругис должен класть бругис,они все там такие,штаны протирают за сумасшедшие бабки.« ответить
ДА ШЕФ КРИМИНАЛЬНОЙ КОНТОРЫ - ООО"RĪGAS DOME"« ответить
ГНИЛЬМЫСТОБОЙ,
ЧЕРЕЗ
"ПРАЧЕЧНУЮ" РИГАС ЦЕНТРАЛА ТИРГУС","РИГАС ПИЛСЕТБУВНИЕКС",
ОТМЫВАЕТ ВМЕСТЕ СО СВОИМ ПОДЕЛЬНИКОМ
АМЭРИКСОМ.
СОТНИ МИЛЛИОНОВ ЕВРО в ГОД,ДЕЛИТ МЕЖДУ СВОИМИ
И
ВЫВОДЯТ в ЗАПАДНЫЕ ОФФШОРЫ!!!!
ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ФИНАНСОВОЙ КОМИССИИ.
В
ЛАТВИИ,ПРАВЯЩАЯ МАФИЯ ЛАТЫШСКИХ НАЦИСТОВ,
РАЗВОРОВЫВАЕТ
БЮДЖЕТ ЛАТВИИ на БОЛЕЕ ЧЕМ 5 МИЛЛИАРДОВ ЕЙРО в ГОД!!!!
ЛАТВИЯ-ЛАТВИЕШЕМ,НЕ?!
Как власть над базаром перешла к согласосам, так и началось.« ответить
Сначала Толика провели в наручниках через все павильоны, теперь вот очередь Айво настала.
Они там все жульё на жулье в этой администрации, носы от халявных взяток так в верх вздёрнуты, что при ходьбе за потолок задевают.
Был там не раз и не два и в советское время и после - запах там внутри какой то противный что ли.