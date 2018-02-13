По–прежнему худшие(1)

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газета Сегодня
17:30 13.02.2018
газета Сегодня / Налоги

Налоговая реформа, как известно, затевалась в том числе и для того, чтобы «догнать и перегнать» Литву и Эстонию, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ». Однако на поверку оказалось, что по налогам на труд мы по–прежнему самые худшие.

То есть у нас и после налоговой реформы работающие жители отдают государству со своих зарплат больше, чем жители остальных двух балтийских стран! 

 

В Латвии и ставка подоходного налога выше, чем в Литве, и главное — в два раза меньше необлагаемый минимум. Если в Латвии с этого года необлагаемый минимум составил 200 евро, то в Литве он уже 380 евро, а в Эстонии — аж 500 евро. А поскольку наши власти обещали в ближайшие два–три года наловые ставки не трогать, то ситуация с налогами на труд фактически будет законсервирована. То есть у латвийцев по–прежнему на руках после уплаты налогов будет оставаться меньше денег, чем у литовцев и эстонцев. Так держать!

 

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
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Profile_default
ин-на 17:52 13:02:2018

тупые аборигены, выбирайте и дальше эти жирные чиновничьи свино-рыла

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)

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