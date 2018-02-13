Налоговая реформа, как известно, затевалась в том числе и для того, чтобы «догнать и перегнать» Литву и Эстонию, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ». Однако на поверку оказалось, что по налогам на труд мы по–прежнему самые худшие.

То есть у нас и после налоговой реформы работающие жители отдают государству со своих зарплат больше, чем жители остальных двух балтийских стран!

В Латвии и ставка подоходного налога выше, чем в Литве, и главное — в два раза меньше необлагаемый минимум. Если в Латвии с этого года необлагаемый минимум составил 200 евро, то в Литве он уже 380 евро, а в Эстонии — аж 500 евро. А поскольку наши власти обещали в ближайшие два–три года наловые ставки не трогать, то ситуация с налогами на труд фактически будет законсервирована. То есть у латвийцев по–прежнему на руках после уплаты налогов будет оставаться меньше денег, чем у литовцев и эстонцев. Так держать!

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.