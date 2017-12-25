Увы, но, похоже, зимнее правило распространяется в Латвии далеко не на всех. Уж точно не на представителей нацблока, выискивающих идеологических врагов в любое время, пишет ru.focus
Так, свое национальное предпраздничное негодование в соцсетях сегодня высказал председатель Рижского отделения нацблока Дайнис Лоцис. Политика возмутило, что у стен Рижской думы на радость детям трудится российский сказочный герой – Дед Мороз.
“Сегодня у Рижской думы наткнулся на Рождественского старичка. Однако, подойдя ближе, констатировал, что это не местный старичок, а приехавший из Восточных земель Дед Мороз!!!”, — написал Лоцис в своем микроблоге Твиттер
Вот и стоит вопрос,а с кем русским Латвии объединяться?С теми,кто их презирает?С теми,кто их готов уничтожить?С теми,кто полностью желает их искоренить и ограничить в свободе?« ответить
Мы хохлы педики , любим РУССКИХ , любим ПУТИНА , только не выгоняйте нас на годину« ответить
Интересно, что просят у Деда Мороза русские геи?« ответить
Местные нацисты должны зарубить себе на носу, что русские Латвии живут не в гостях, а у себя на родине. И имеют полное право отмечать праздники согласно своей русской традиции. Так что всякие лоцисы пусть не падают в обморок при виде Деда Мороза.« ответить
Дебил-гермофродит, где ты тут геев увидел? Вот же ты быдло тупорылое! Пидор ты!« ответить
Как трахнуть тебя и не задеть твоё эго.« ответить
что просят то же, что и ты. У вас, геев, вкусы схожи.« ответить
Что просят? Трахнуть хохла.« ответить
По Риге ходит русский Дед Мороз! Это же ужас! Этот просоветский сказочный герой разрушит нашу призму латышности, он говорит на вражеском нам языке, он пропагандирует дружбу народов, что нам не нужно здесь.« ответить
Мы -латыши и других не потерпим. Латвия только для латышей. Умрём, но не пустим русских сказочных героев сюда: ни Деда Мороза, ни Машеньку, ни Медведя.
Они грозят нашей латышности!
Они как то выборочно ненавидят! Пьют русскую водку,Машу и Медведя смотрят! Едят Российский сыр.« ответить
Он же без ружья. Добрый, и посох у него чтобы злых духов отгонять.« ответить