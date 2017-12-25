И это у музея оккупации!

Казалось бы, праздничная пора должна менять людей в лучшую сторону. Именно в это время люди чаще улыбаются, делясь положительными эмоциями с прохожими. Казалось бы…

Увы, но, похоже, зимнее правило распространяется в Латвии далеко не на всех. Уж точно не на представителей нацблока, выискивающих идеологических врагов в любое время, пишет ru.focus

Так, свое национальное предпраздничное негодование в соцсетях сегодня высказал председатель Рижского отделения нацблока Дайнис Лоцис. Политика возмутило, что у стен Рижской думы на радость детям трудится российский сказочный герой – Дед Мороз.

“Сегодня у Рижской думы наткнулся на Рождественского старичка. Однако, подойдя ближе, констатировал, что это не местный старичок, а приехавший из Восточных земель Дед Мороз!!!”, — написал Лоцис в своем микроблоге Твиттер