По Риге бродит русский Дед Мороз: нацпатриоты в шоке(11)

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И это у музея оккупации!
Тимур Пушкарев
15:55 25.12.2017
Наша Латвия / Наша латвия

Казалось бы, праздничная пора должна менять людей в лучшую сторону. Именно в это время люди чаще улыбаются, делясь положительными эмоциями с прохожими. Казалось бы…

Увы, но, похоже, зимнее правило распространяется в Латвии далеко не на всех. Уж точно не на представителей нацблока, выискивающих идеологических врагов в любое время, пишет ru.focus

 

Так, свое национальное предпраздничное негодование в соцсетях сегодня высказал председатель Рижского отделения нацблока Дайнис Лоцис. Политика возмутило, что у стен Рижской думы на радость детям трудится российский сказочный герой – Дед Мороз.

 

“Сегодня у Рижской думы наткнулся на Рождественского старичка. Однако, подойдя ближе, констатировал, что это не местный старичок, а приехавший из Восточных земель Дед Мороз!!!”, — написал Лоцис в своем микроблоге Твиттер

press.lv / Фото twitter
Комментарии (11)
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Ьми)ен 16:02 25:12:2017

Вот и стоит вопрос,а с кем русским Латвии объединяться?С теми,кто их презирает?С теми,кто их готов уничтожить?С теми,кто полностью желает их искоренить и ограничить в свободе?

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П у т и н 18:24 25:12:2017

Мы хохлы педики , любим РУССКИХ , любим ПУТИНА , только не выгоняйте нас на годину

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П у т и н 16:09 25:12:2017

Интересно, что просят у Деда Мороза русские геи?

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помощник Д.М. 16:17 25:12:2017

Местные нацисты должны зарубить себе на носу, что русские Латвии живут не в гостях, а у себя на родине. И имеют полное право отмечать праздники согласно своей русской традиции. Так что всякие лоцисы пусть не падают в обморок при виде Деда Мороза.

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Варзилову-биомусору 16:20 25:12:2017

Дебил-гермофродит, где ты тут геев увидел? Вот же ты быдло тупорылое! Пидор ты!

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Интересно, что просят у Деда Мороза русские геи? 16:20 25:12:2017

Как трахнуть тебя и не задеть твоё эго.

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думаю, 16:25 25:12:2017

что просят то же, что и ты. У вас, геев, вкусы схожи.

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Ha-ha 18:36 25:12:2017

Что просят? Трахнуть хохла.

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Шаусмас! 16:14 25:12:2017

По Риге ходит русский Дед Мороз! Это же ужас! Этот просоветский сказочный герой разрушит нашу призму латышности, он говорит на вражеском нам языке, он пропагандирует дружбу народов, что нам не нужно здесь.
Мы -латыши и других не потерпим. Латвия только для латышей. Умрём, но не пустим русских сказочных героев сюда: ни Деда Мороза, ни Машеньку, ни Медведя.
Они грозят нашей латышности!

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Сергей 16:53 25:12:2017

Они как то выборочно ненавидят! Пьют русскую водку,Машу и Медведя смотрят! Едят Российский сыр.

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Латыш 17:38 25:12:2017

Он же без ружья. Добрый, и посох у него чтобы злых духов отгонять.

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Мнение
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Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (1)

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