Минземледелия уже запросило у Еврокомиссии информацию о методологии, использовавшейся в других странах региона, чтобы сравнить их.
Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) Латвии ранее заявила, что отличия между доступными в Латвии иностранными продуктами питания и этими продуктами, доступными в других странах, есть, но это не противоречит действующим нормативным актам в сфере безвредности, безопасности и маркировки продовольствия.
«Пока в ЕС не будет единых стандартов для конкретных продуктов питания и единой методологии их исследования, мы не сможем говорить о нарушениях и проблемах», — пояснил гендиректор ПВС Марис Балодис.
Сейчас Еврокомиссия разрабатывает такую единую методологию, добавил он.
Как сообщалось, ответственный за вопросы здравоохранения и безопасность продуктов питания еврокомиссар Витянис Повилас Андрюкайтис заявил, что данных о том, что в страны Восточной и Центральной Европы поставляются продукты питания худшего качества, чем в страны Западной Европы, нет.
это никто иной как Витя - Паша.« ответить
Так вот Витя ты мой, Паша, еврокомиссар с тебя, как с зубной щётки - веник.
Тот, кто нене выдел пустые полки и длинные очереди во время советии, тот не поймёт, как вкусно всё, если даже пять раз качество меньше, чем в другом месте.« ответить
Тот, кто не выдел пустые полки и длинные очереди во время советии, тот не поймёт, как вкусно всё, если даже пять раз качество меньше, чем в другом месте.« ответить
может объясняться выбором другой методологии исследования продуктов питания,........:))))))« ответить
потому что им заплатили.« ответить