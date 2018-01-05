То, что в Латвии в отличие от других стран региона не выявлены проблемы в связи с поставкой продуктов питания более низкого качества, чем в страны Западной Европы, может объясняться выбором другой методологии исследования продуктов питания, сообщила представитель Министерства земледелия Дагния Муцениеце.

Минземледелия уже запросило у Еврокомиссии информацию о методологии, использовавшейся в других странах региона, чтобы сравнить их.

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) Латвии ранее заявила, что отличия между доступными в Латвии иностранными продуктами питания и этими продуктами, доступными в других странах, есть, но это не противоречит действующим нормативным актам в сфере безвредности, безопасности и маркировки продовольствия.

«Пока в ЕС не будет единых стандартов для конкретных продуктов питания и единой методологии их исследования, мы не сможем говорить о нарушениях и проблемах», — пояснил гендиректор ПВС Марис Балодис.

Сейчас Еврокомиссия разрабатывает такую единую методологию, добавил он.

Как сообщалось, ответственный за вопросы здравоохранения и безопасность продуктов питания еврокомиссар Витянис Повилас Андрюкайтис заявил, что данных о том, что в страны Восточной и Центральной Европы поставляются продукты питания худшего качества, чем в страны Западной Европы, нет.