Почему эксперты не заметили, что в Латвию поступают товары худшего качества?(5)

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Виталий Вавилкин
20:40 05.01.2018
Политика

То, что в Латвии в отличие от других стран региона не выявлены проблемы в связи с поставкой продуктов питания более низкого качества, чем в страны Западной Европы, может объясняться выбором другой методологии исследования продуктов питания, сообщила представитель Министерства земледелия Дагния Муцениеце.

Минземледелия уже запросило у Еврокомиссии информацию о методологии, использовавшейся в других странах региона, чтобы сравнить их.

 

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) Латвии ранее заявила, что отличия между доступными в Латвии иностранными продуктами питания и этими продуктами, доступными в других странах, есть, но это не противоречит действующим нормативным актам в сфере безвредности, безопасности и маркировки продовольствия.

 

«Пока в ЕС не будет единых стандартов для конкретных продуктов питания и единой методологии их исследования, мы не сможем говорить о нарушениях и проблемах», — пояснил гендиректор ПВС Марис Балодис.

 

Сейчас Еврокомиссия разрабатывает такую единую методологию, добавил он.

 

Как сообщалось, ответственный за вопросы здравоохранения и безопасность продуктов питания еврокомиссар Витянис Повилас Андрюкайтис заявил, что данных о том, что в страны Восточной и Центральной Европы поставляются продукты питания худшего качества, чем в страны Западной Европы, нет.

LETA / Фото
Комментарии (5)
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Витянис Повилас 21:02 05:01:2018

это никто иной как Витя - Паша.
Так вот Витя ты мой, Паша, еврокомиссар с тебя, как с зубной щётки - веник.

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Александр Шерстобитов 22:02 05:01:2018

Тот, кто нене выдел пустые полки и длинные очереди во время советии, тот не поймёт, как вкусно всё, если даже пять раз качество меньше, чем в другом месте.

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Александр Шерстобитов 22:02 05:01:2018

Тот, кто не выдел пустые полки и длинные очереди во время советии, тот не поймёт, как вкусно всё, если даже пять раз качество меньше, чем в другом месте.

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тьфу на вас клоуны из подсоса 22:25 05:01:2018

может объясняться выбором другой методологии исследования продуктов питания,........:))))))

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анонимс 22:41 05:01:2018

потому что им заплатили.

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