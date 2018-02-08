Вздремнуть полчасика после обеда — неосуществимая мечта для большинства взрослых людей. Хотя специалисты хором утверждают: спать днем полезно. Это улучшает память и творческие способности.

С конца 1990-х годов психолог Билл Энтони, директор Центра психиатрической реабилитации Гарвардского университета, изучает пользу дневного сна. Он установил, что 20-минутная сиеста способствует «перезагрузке» клеток мозга, в результате чего улучшается память и человек эффективнее усваивает новые данные. Другие исследования утверждают, что дневной сон на 20% ускоряет умственную деятельность.

Неслучайно многие гении от Архимеда и Исаака Ньютона до Виктора Гюго и Андре Жида практиковали послеобеденный сон. Как говорится, могли себе это позволить. Нам остается им только позавидовать.

Сиеста — это традиция жарких стран. Само слово происходит от латинского «sexta», то есть «шестой». В данном случае имеется в виду шестой час дня. Считается, что именно через шесть часов после пробуждения нам снова хочется заснуть.

Мишель Тиберг, невролог Центра изучения сна в Тулузе, подтверждает: «Человек генетически запрограммирован засыпать в 14-15 часов дня. В это время внимание снижается, веки начинают слипаться, голова тяжелеет. Некоторые клюют носом, другие начинают хуже соображать».

«На послеобеденный период приходится пик дорожно-транспортных происшествий», — предупреждает Энн-Мари Малабр, биолог Парижского научного музея «Дворец открытий» и куратор выставки «Сон, искусство жить».

Признак слабости или зрелости?

Мы воспринимаем дневное желание вздремнуть как маленькую слабость. Стараемся на нее не реагировать и взбодриться разными способами. Однако специалисты утверждают, что пытаться прогонять сонливость с помощью кофе — значит идти против природы. Мозг повторит сигнал чуть позже.

Злоупотреблять дневным сном не стоит — это может вызвать ночную бессонницу или даже депрессию

«Каждые час-полтора открывается так называемое «окно на сон» — интервал в 1-2 минуты, когда человеку проще всего заснуть, — объясняет Мишель Тиберг. — Этот архаичный ритм заложен в нас природой. Первобытный человек спал мало, но часто. Чтобы не стать добычей диких зверей, нельзя было долго находиться на одном месте».

Леонардо да Винчи тоже практиковал полифазный сон — по 15 минут каждые два часа. Возможно, в этом и заключался секрет его работоспособности.

Люсиль Гарма, психоневролог из Франции, утверждает, что умение получать удовольствие и извлекать пользу из дневного сна — признак зрелости: «Человек становится взрослым, когда начинает любить дневной сон. Ведь маленьких детей спать заставляют. А в подростковом возрасте большинство предпочитает поздно ложиться и поздно вставать».

Тем не менее, злоупотреблять дневным сном не стоит — это может вызвать ночную бессонницу или даже депрессию. Так что нужно ограничивать себя 20-30 минутами.

Сон по правилам и без

Итак, спать днем естественно и полезно. Но к сожалению, доступно это удовольствие только тем, кто работает из дома — за сон в офисе легко получить выговор. А вот в Китае и Японии работодатели, наоборот, выделяют время на полуденный сон, после которого сотрудник начинает работать более эффективно. В большинстве крупных компаниях предусмотрены специальные комнаты для отдыха.

В американских офисах Facebook и Google пошли еще дальше: там установили капсулы для медитации. Всего 20 минут — столько длится один сеанс — помогают восстановить душевное равновесие и наполняют организм энергией. Релакс-эффект достигается за счет цветотерапии, успокаивающих мелодий и воздействия пластин микрокристаллина, блокирующих вредные электромагнитные волны.

Двухминутная пауза

В целом, чтобы перезагрузить мозг, достаточно подремать всего 2 минуты. Можно даже в рабочем кресле. Проведите подготовительную работу: выключите монитор, отключите телефон. Если у вас отдельный кабинет, закройте жалюзи и погасите свет. Если нет, просто закройте глаза.

Можете положить перед собой какие-то документы, как будто внимательно изучаете их и задумались.

Мысленно скажите себе: «Я хочу отдохнуть и могу позволить себе полностью отключиться от дел. А потом я смогу работать еще лучше»

Расслабьте лицо, руки и ноги. Представьте какой-то приятный момент. Например, вы лежите в шезлонге на пляже или сидите дома в любимом кресле. Следите за своим дыханием. Ощутите, как с каждым вдохом вас наполняют свежие силы и энергия, а с каждым выдохом вас покидают усталость, напряжение, тревога и забота.

Выполняйте это упражнение, ориентируясь на заранее определенное вами время или на свои ощущения.

Если вы будете повторять его регулярно, то скоро научитесь извлекать максимум пользы из этих двух минут. А дневная сонливость будет отступать без кофе и энергетиков.