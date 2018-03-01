Почему иногда полезно побыть в тишине

Подумайте, сколько минут в день вам удается провести в полной тишине. Вероятно, очень мало. Мы живем в шумном мире, где звуки не умолкают даже ночью. Мы постоянно слушаем музыку, следим за новостями по радио и телевизору. Мы боимся остаться в тишине, а между тем, наука доказывает, что это очень важно и благоприятно воздействует на наше состояние.

Тишина снимает стресс и нервное напряжение

Еще в 19 веке доктора считали, что лишний шум мешает скорейшему выздоровлению.

Действительно, шумовое загрязнение приводит к повышению кровяного давления и учащенному сердцебиению.

Громкие звуки повышают уровень стресса, активируя область мозга, отвечающую за эмоциональные реакции и за генерацию страха.

А поскольку шум становится одной из причин стресса и напряжения, тишина оказывает противоположный эффект.

В результате исследований 2006 года, опубликованных в журнале Heart, было обнаружено, что две минуты тишины действуют на организм лучше, чем прослушивание расслабляющей музыки.

Тишина восстанавливает внимание

Звуковые раздражители, которые окружают нас в современной жизни, оказывают дополнительную нагрузку на префронтальную кору головного мозга, которая задействована в мышлении и принятии решений.

Из-за «шумового загрязнения» наши ресурсы постепенно истощаются, мы становимся невнимательными, легко отвлекаемся, не можем сосредоточиться, чаще совершаем ошибки, неспособны решать проблемы и генерировать идеи.

Однако, в тишине, например, во время прогулок в одиночестве, мозг начинает активно восстанавливать ресурсы внимания.

Тишина – это способ найти вдохновение

Тишина — один из способов добраться до глубин нашего ума. Когда мозг освобождается от внешних раздражителей, он переключается на работу с внутренним миром. Мы прислушиваемся к потоку собственных мыслей, эмоций и воспоминаний. Это помогает нам лучше разобраться в себе, чаще размышлять, фантазировать, анализировать свое психическое и эмоциональное состояние, появляется способность сочувствовать другим, развивается творческий потенциал.

Не зря считается, что самые гениальные идеи рождаются в тишине.

Тишина восстанавливает клетки мозга

В 2013 году проводилось исследование, в результате которого ученые обнаружили, что 2 часа тишины каждый день приводят к образованию новых клеток в гиппокампе, области мозга, связанной с обучением, памятью и эмоциями.

Эти данные свидетельствуют о том, что тишина может быть полезна для таких состояний, как депрессия и болезнь Альцгеймера, которые связаны со снижением скорости регенерации нейронов в гиппокампе.