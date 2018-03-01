Почему иногда полезно побыть в тишине

Тишина снимает стресс и нервное напряжение
Еще в 19 веке доктора считали, что лишний шум мешает скорейшему выздоровлению.
Действительно, шумовое загрязнение приводит к повышению кровяного давления и учащенному сердцебиению.
Громкие звуки повышают уровень стресса, активируя область мозга, отвечающую за эмоциональные реакции и за генерацию страха.
А поскольку шум становится одной из причин стресса и напряжения, тишина оказывает противоположный эффект.
В результате исследований 2006 года, опубликованных в журнале Heart, было обнаружено, что две минуты тишины действуют на организм лучше, чем прослушивание расслабляющей музыки.
Тишина восстанавливает внимание
Звуковые раздражители, которые окружают нас в современной жизни, оказывают дополнительную нагрузку на префронтальную кору головного мозга, которая задействована в мышлении и принятии решений.
Из-за «шумового загрязнения» наши ресурсы постепенно истощаются, мы становимся невнимательными, легко отвлекаемся, не можем сосредоточиться, чаще совершаем ошибки, неспособны решать проблемы и генерировать идеи.
Однако, в тишине, например, во время прогулок в одиночестве, мозг начинает активно восстанавливать ресурсы внимания.
Тишина – это способ найти вдохновение
Тишина — один из способов добраться до глубин нашего ума. Когда мозг освобождается от внешних раздражителей, он переключается на работу с внутренним миром. Мы прислушиваемся к потоку собственных мыслей, эмоций и воспоминаний. Это помогает нам лучше разобраться в себе, чаще размышлять, фантазировать, анализировать свое психическое и эмоциональное состояние, появляется способность сочувствовать другим, развивается творческий потенциал.
Не зря считается, что самые гениальные идеи рождаются в тишине.
Тишина восстанавливает клетки мозга
В 2013 году проводилось исследование, в результате которого ученые обнаружили, что 2 часа тишины каждый день приводят к образованию новых клеток в гиппокампе, области мозга, связанной с обучением, памятью и эмоциями.
Эти данные свидетельствуют о том, что тишина может быть полезна для таких состояний, как депрессия и болезнь Альцгеймера, которые связаны со снижением скорости регенерации нейронов в гиппокампе.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.