Почему мы сплетничаем и так ли это плохо?

Нам с детства внушали, что распускать и собирать сплетни плохо. Однако кто из нас не испытывал необъяснимого удовольствия, обсуждая неприличное поведение общей знакомой? Кто не сообщал по секрету подруге, что X сделал предложение Y, но «это, конечно, пока тайна, так что ты никому не передавай». Почему же мы сплетничаем?

Психологи давно изучают эту проблему и даже установили, что сплетни могут быть полезны. Так, специалисты Гронингенского университета смогли на практике доказать, что «хорошие» сплетни стимулируют в нас желание совершенствоваться, а отрицательные случаи из жизни других усиливают стремление к самозащите.

К тому же «дурные» сплетни о других (даже о знаменитостях) нам льстят и греют душу. Ведь на их фоне мы сразу выглядим успешнее, счастливее, привлекательнее. Одновременно такие сплетни — сигнал тревоги, напоминание, как легко стать жертвой недоброжелателей.

А что еще заставляет нас делиться не всегда проверенной и приятной информацией?

1. Пережиток прошлого

Профессор Фрэнк Макэндрю из богословского колледжа Нокс в Торонто предлагает взглянуть на сплетни с точки зрения теории эволюции. Он напоминает, что наши далекие предки жили небольшими группами (по сути, стаями), и выживание зависело от каждого из членов. Если кто-то стал слабым или, наоборот, затевает переворот, пытаясь захватить власть, лучше, чтобы все члены коллектива сразу узнали об этом.

В древнем мире сплетни были своеобразным защитным механизмом. Поэтому любовь к слухам профессор Макэндрю предлагает воспринимать не как черту характера, а как социальный навык, доставшийся нам по наследству.

2. Способ снять стресс

Согласно исследованиям Стэнфордского университета, сплетни — способ снизить уровень тревожности. В рамках эксперимента ученые наблюдали за человеком, который узнал что-то нехорошее о коллеге. У него тут же повысился уровень стрессовых гормонов и участилось сердцебиение. И лишь обсуждение сложившейся ситуации с другими помогло привести самочувствие в норму.

Похожую теорию выдвигают и ученые из Университета Павии. Они провели эксперимент с участием 22 женщин. Выяснилось, что, когда девушки сплетничали, у них повышался уровень гормона окситоцина, который еще называют гормоном любви. Он снимает ощущение стресса и беспокойства. А еще окситоцин способствует укреплению любовных и родственных связей, формирует эмоциональную связь между матерью и ребенком. Отсюда плавно вытекает и следующая причина сплетен.

3. Способ сплотить коллектив

Преподаватель Северо-Восточного университета в Бостоне доктор Джек Левин, автор книги «Сплетни: внутри сенсации», считает, что досужие пересуды — залог здоровых отношений в коллективе. Объединенные общей секретной информацией, сотрудники больше доверяют друг другу и ощущают, что находятся по одну сторону баррикад. Поэтому начальникам не стоит переживать, когда подчиненные обсуждают их решения, внешний вид или даже детали личной жизни. Пусть говорят, зато на работе это сказывается положительно.

Исключение составляют слухи, которые вредят чьей-то репутации. И еще важно, чтобы они не переросли в ложные домыслы и не вышли за пределы компании.

4. Способ стать своим

Сплетни обладают важной интеграционной функцией. Это один из самых простых способов стать своим, например, на новой работе. Вы наверняка замечали, что с новичком в первую неделю все стараются не обсуждать деликатные рабочие моменты или личные проблемы: он еще не прошел проверку временем. А поделившись с коллегой секретом, мы выказываем доверие. Обмен слухами свидетельствует об определенном сходстве иерархических ценностей, потребностей или характеров. Это своеобразный сигнал: «Мы с тобой в одной лодке!»

Джон Левин подчеркивает, что, нарочито избегая участия в обсуждении других, легко попасть в социальную изоляцию. Так что не стоит бояться безобидных сплетен. В крайнем случае, можно посплетничать о знаменитостях. Вреда никакого, а разговаривать интереснее, чем о погоде.

5. Способ повысить авторитет

Все тот же доктор Левин утверждает, что обладание конфиденциальной информацией «из проверенных источников» повышает нашу значимость и помогает оказаться в центре внимания. А это положительно сказывается на самооценке.

6. Способ заполнить эмоциональный вакуум

И наконец, что такое сплетня? Праздное развлечение, когда в собственной жизни ничего не происходит. Порой нам просто необходимо удовлетворять свой эмоциональный голод с помощью ничего не значащей, порой бесполезной лично для нас информации. Именно поэтому многим так интересны слухи из жизни звезд, а таблоиды и папарацци исправно зарабатывают себе на хлеб.