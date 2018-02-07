Летчик, работавший в паре с Романом Филиповым, рассказал о попытках прикрыть с воздуха своего командира. Об этом он рассказал корреспонденту газеты «Красная звезда». Из его рассказа стало ясно, что летчик погиб не сразу. Но спасательный отряд так и не появился ...

Пилот второго Су-25 пояснил, что первым заметил момент атаки и предупредил ведущего, что по тому «работают». «А потом так спокойно, словно это было сказано о чём-то обыденном и второстепенном: «В меня попали. Хорошо попали, пожар правого [двигателя], и левый становится...»», — процитировал пилот переговоры в небе, добавив, что последним приказом Филипова было требование уходить в облака и вызывать поисково-спасательный отряд.

Второй пилот в нарушение приказа продолжил прикрывать командира. «Остался в этом районе и выполнил несколько атак, отработал по машинам, которые приближались к оливковой роще, где был Роман. Уничтожил два автомобиля. Место приземления командира я видел, но самого боя — нет, были сумерки… Уходить пришлось с аварийным остатком топлива», — рассказал летчик.

Имя напарника Филипова не раскрывается.

Из его рассказа следует, что Филипов приземлился в оливкой роще, куда вскоре прибыли боевики на автомобилях. Ему удалось даже некотрое время прикрывать своего командира. То есть время для спасательной операции было, но она не состоялась. Видимо российские военные не решились провести высадку с вертолетов на место приземления летчика. Тем более, что тело летчика и обломки машины также не были вывезены.

Напомним, что Филипов погиб 3 февраля в Идлибе после того, как его штурмовик Су-25 был сбит боевиками при помощи переносного зенитного ракетного комплекса. Летчик катапультировался и приземлился, а затем принял бой. Он некоторое время отстреливался из штатного оружия и в итоге подорвал себя гранатой, чтобы избежать плена. Ему посмертно присвоено звание Героя России.

6 февраля тело Филипова было возвращено в Россию из Турции.