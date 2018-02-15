Почему не надо бояться критики

Большинство людей работают анонимно: машинист не представляется в начале поездки, кондитер не подписывает торт, на сайте не указано имя верстальщика. Если результат плохой, об этом знает только начальник. Чем это опасно и почему конструктивная критика необходима в любом деле?

Когда нашу работу никто не может оценить, это безопасно для нас самих. Но вырасти как специалист мы не сможем. В своей компании мы, возможно, лучший профи, а за ее пределами оказывается, что люди знают и умеют гораздо больше. Выходить за пределы зоны комфорта страшно. А не выходить — навсегда остаться «середнячком».

Зачем делиться

Чтобы создать что-то стоящее, работу необходимо показывать. Если мы творим в одиночестве, теряем курс. Застреваем в процессе и не видим работу со стороны.

Оноре де Бальзак в «Неведомом шедевре» описал историю. Художник Френхофер десять лет работал над картиной, которая, по его замыслу, должна была навсегда изменить искусство. За это время Френхофер никому не показывал шедевр. Когда он закончил работу, пригласил коллег в мастерскую. Но в ответ услышал лишь сконфуженную критику, а потом взглянул на картину глазами зрителей и понял, что работа ничего не стоит.

Такое бывает и в жизни. У вас появляется идея, как привлечь новых клиентов в компанию. Вы собираете информацию и составляете подробный план реализации. Идете к начальству в предвкушении. Представляете, что босс выпишет премию или предложит новую должность. Показываете идею руководителю и слышите: «Мы это уже пробовали два года назад, только зря деньги потратили».

Чтобы такого не случилось, дизайнер и автор книги «Кради как художник» Остин Клеон советует постоянно показывать свою работу: от первых черновиков до результата. Делать это публично и каждый день. Чем больше вы получите отзывов и критики, тем проще будет держаться верного курса.

Мало кто хочет слышать резкую критику, поэтому прячется в мастерской и ждет подходящего момента. Но этот момент никогда не наступает, потому что работа не станет идеальной, особенно без замечаний.

Добровольно показать работу — единственный способ профессионально расти. Но делать это нужно аккуратно, чтобы потом не пожалеть и не бросить творить вообще.

Почему боимся

Бояться критики — это нормально. Страх — защитный механизм, который бережет нас от опасности, как панцирь у броненосца.

В одном некоммерческом журнале авторам не платили, но они все равно присылали статьи. Им нравилась редакционная политика — без цензуры и ограничений. Ради такой свободы они работали бесплатно. Но многие статьи не доходили до публикации. Не потому что были плохими, наоборот.

Авторы пользовались общей папкой «На линч»: складывали в нее готовые статьи, чтобы остальные комментировали. Чем лучше статья, тем больше критики — все старались помочь. Пару первых замечаний автор исправлял, но после еще десятка решал, что статья никуда не годится, и бросал ее. Папка «На линч» стала кладбищем лучших статей. Плохо, что авторы не доводили дело до конца, но игнорировать замечания они тоже не могли.

Проблема этой системы была в том, что авторы показывали работу сразу всем. То есть шли напролом, вместо того чтобы сначала заручиться поддержкой.

Сначала получите критику профессионала. Это способ обойти страх: вы не боитесь показывать свою работу редактору и в то же время не лишаете себя критики. А значит, растете в профессиональном плане.

Группа поддержки

Собрать группу поддержки — более продвинутый способ. Отличие в том, что автор показывает работу не одному человеку, а нескольким. Но выбирает их сам, причем необязательно из числа профессионалов. Этот прием придумал американский публицист Рой Питер Кларк. Он собрал вокруг себя команду друзей, коллег, экспертов и наставников. Сначала он показывал работу им и только потом — остальному миру.

Помощники Кларка критикуют деликатно, но твердо. Он исправляет недостатки и публикует работу без страха.

Группа поддержки бывает разной. Возможно, вам нужен злой наставник. Или, наоборот, фанат, который ценит каждую вашу работу. Главное — чтобы вы доверяли каждому из ее участников.

Позиция ученика

Самые полезные критики бывают заносчивы. Они стали профессионалами, потому что не терпят плохой работы. Теперь относятся к вам так же требовательно, как всегда относились к себе. А еще они не стараются понравиться, поэтому грубят. Столкнуться с таким критиком неприятно, но от него можно получить пользу.

Если начнете защищаться, злой критик распалится и пойдет в атаку. Или хуже — решит, что вы безнадежны, и замолчит. Если решите не связываться, то не узнаете важное. Попробуйте другую тактику — займите позицию ученика. Не защищайте свою работу, а задавайте вопросы. Тогда даже самый заносчивый критик постарается помочь:

— Вы бездарны: делаете черно-белые фото, потому что не умеете работать с цветом!

— Посоветуйте, что почитать про цвет в фотографии.

— Ты неправильно бегаешь, поэтому сбиваешь дыхание.

— Правда? Расскажи поподробнее.

Это успокоит критика, и он постарается помочь — расскажет все, что знает. Профессионалы ищут людей, с которыми могут поделиться опытом. И чем дольше он наставляет, тем вернее станет вашим поклонником. А вы все лучше разбираетесь в теме. Критик будет следить за вашими успехами и считать их немножко своими. Ведь это он вас научил.

Научитесь терпеть

Если сделаете что-то заметное, набежит много критиков. Отнеситесь к этому как к упражнению: если продержитесь, станете сильнее.

Дизайнер Майк Монтейро рассказал, что умение держать удар — самый ценный навык, который он получил в художественной школе. Раз в неделю студенты выставляли работы, а остальные придумывали самые жестокие замечания. Говорить можно было что угодно — ученики потрошили друг друга, доводили до слез. Такое упражнение помогало нарастить толстую кожу.

Оправдания сделают только хуже

Если чувствуете в себе силы, добровольно идите на линч. Отправьте свою работу в профессиональный блог и попросите коллег разобрать ее. Повторяйте упражнение до тех пор, пока не набьете мозоль.

Позовите друга, который всегда на вашей стороне, и вместе почитайте комментарии. Самые несправедливые обсудите: после разговора станет легче. Скоро вы заметите, что критики повторяют друг друга. Вы перестанете злиться, а потом научитесь держать удар.