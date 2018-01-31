Наталья, Лига, Ольга, Айвар, Ивита – это лишь несколько имен раковых пациентов Латвии, которые были вынуждены просить помощи у соотечественников после отказа чиновников помогать им в лечении онкологии.

В каких-то отдельных случаях государство помогает онкобольным, но этих денег хватает лишь на часть необходимых препаратов.

Суммы, которые приходится тратить раковым пациентам, измеряются тысячами. Почти все пациенты получают ответ от консилиума, где говорится о необходимости использования современных препаратов. Данные лекарства являются основным методом лечения онкологии в Европе, но только не в Латвии.

В конце минувшего года помочь в лечении тяжелой болезни попросил музыкант Валтер Фриденбергс, и люди за короткий период времени пожертвовали более 100 тысяч евро. Сейчас музыкант проходит лечение в Германии. Друзья же артиста тем временем организуют благотворительный концерт “Музыка и жизнь. Объединенные возможностью”, во время которого пройдет сбор средств для помощи еще 30 латвийским онкобольным, которым государство также отказало.

Согласно данным ziedot.lv, в 2015 году добровольными пожертвованиями удалось помочь 11 раковым больным, которым были необходимы 198 060 евро. В 2016 число пациентов увеличилось до 27, а на лечение было собрано 743 343 евро. За первые же 9 месяцев 2017 года латвийцам удалось помочь 46 пациентом, а собранная сумма достигла уже 1 318 633 евро. Средний возраст таких пациентов варьируется от 19 до 73 лет, однако большая часть людей находится в трудоспособном возрасте. Треть пациентов составляют несовершеннолетние дети.

Тем временем, Латвия по-прежнему является единственной страной ЕС, где на лечение, к примеру, меланомы, не выделяются ни на одно из современных медикаментов. Похожая картина наблюдается и в “помощи” пациентов с метастазами после рака груди. А ведь современные лекарства, действительно, помогают в лечении этих заболеваний.

В общей сложности наша страна оплачивает 6 из 30 “новых” медикаментов, которые во многих странах, включая Литву и Эстонию, более не считаются инновативными, но скорее стандартной процедурой. При этом, дела в нашей стране, похоже не будут быстро меняться в лучшую сторону. С этого года Минздрав планирует внести в списки лекарств лишь 3 препарата.

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30 января в Arēnā Rīga пройдет концерт популярной музыки, во время которого посетителям будет предложено позвонить по телефону 90067003, чтобы пожертвовать латвийским раковым больным 1,42 евро.