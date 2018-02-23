«Ведь даже аналитики ЦРУ не могли предсказать этого!» — говорит один из самых известных российских публицистов, депутат Госдумы трех созывов Александр Хинштейн

Признанный мастер журналистских расследований, а ныне советник директора Росгвардии, Александр Хинштейн представил в международном информационном агентстве «Россия сегодня» свою новую книгу «Конец Атлантиды. Почему Путин никогда не станет Горбачевым», а также ответил в том числе и на вопросы нашей газеты.

По словам автора нового политического бестселлера, если бы в марте 1985 года лидером СССР стал не слабохарактерный и мятущийся Михаил Сергеевич Горбачев, а последовательный в своих действиях Владимир Владимирович Путин, то великая страна до сих пор бы продолжала существовать.

Социально–экономическая ситуация в Союзе при всей своей критичности вовсе не была настолько плохой, как ее часто описывают. Однако отцу перестройки хватило всего 5 лет, чтобы СССР забился в предсмертных конвульсиях, а сам лидер одной из могущественных держав мира превратился в униженного побирушку. Зато когда в Москве у руля встал Владимир Путин, то уже через 5 лет Россия смогла выйти из крутого пике, людям вернули позабытое чувство стабильности и национального достоинства.

Американцы ликовали

Впрочем, даже сейчас, спустя многие годы после совершенно незаконной ликвидации Советского Союза, его недруги продолжают утверждать, что он был обречен по неким абстрактных объективным причинам. Однако Александр Хинштейн убежден в обратном: если даже при отрицательных стартовых позициях (та же нефть начнет подниматься в цене лишь в 2004 году) Владимир Путин смог добиться столь радикальных социально–экономических успехов, то в 1985 году это тем более было возможным.

Накопленный за десятилетия своего существования запас прочности позволял советскому руководству начинать актуальные реформы, не ломая при этом всю систему до основания. Просто Горбачев оказался недостойным выпавшей ему великой миссии. Вот и говорите после этого о роли личности в истории.

По словам автора исследования, любая уважающая себя империя не может развалиться сама по себе. Обычно ее уничтожают сознательно. И когда морозным вечером 25 декабря 1991 года в Москве над Кремлем навсегда был спущен красный флаг с серпом и молотом, то больше всех радовались в Вашингтоне: американцы посчитали это своей личной заслугой.

— Почему вы сравниваете СССР с Атлантидой?

— В моем понимании Советский Союз был попыткой строительства некой мифической Атлантиды. Прежде всего речь шла о государстве всеобщей социальной справедливости. Мы видим, что эта попытка была не совсем удачной, однако при этом нужно признать: многое из того, что воплотил в жизнь СССР, было сделано по уму. Отсюда и вполне законная ностальгия, которую жители бывшей необъятной сверхдержавы, занимавшей, как известно, одну шестую часть суши, испытывают и по сей день. К счастью, что–то сегодня восстанавливается.

Причем без всяких идеологических догм, а в силу того, что это проверено временем. А значит, хорошо и в современных реалиях. Проанализировав в своей книге деятельность Путина, я пришел к выводу, что он столкнулся с абсолютно теми же проблемами, которые оказались не по плечу Горбачеву. Однако Владимир Владимирович, в отличие от Михаила Сергеевича, их успешно решил. При этом Россия не лишилась четверти своих территорий, как СССР. Люди попросту оказались за рубежами своей родины. Это касается и исконно русских земель, освоенных нашими предками. Ясно, что в 91–м году союзные республики чисто механически превратились в независимые страны за счет передела России.

Лучшее — враг хорошего

— Не может ситуация повториться после окончательного ухода Путина в 2024 году?

— Конечно, может. Моя книга не только о том, что было, но и о том, что может с нами статься, если мы не будем делать выводов из нашей собственной истории. Сейчас лозунг «Россия без Путина!» звучит как «СССР без коммунистов!». Наш так называемый креативный класс ищет простые ответы на сложные вопросы. Многие, кто сегодня выходит на демонстрации, родом из 80–х. Им все время нужны перемены, «которые требуют наши сердца». Какие перемены? Мы забываем о том, что лучшее — это всегда враг хорошего. В 1985 году именно неосознанное желание перемен и развалили СССР. Никто не спорит, что перемены были нужны. Однако под их эгидой произошло уничтожение страны. К тому времени Советский Союз имел вторую экономику на планете. Дефицит бюджета составлял всего 2,5%. Объем внешнего долга не превышал 15 миллиардов долларов США. По многим показателям мы не уступали ведущим западным странам. То есть в целом у нас были отличные позиции для дальнейшего развития.

Если бы СССР не развалился

— История не терпит сослагательного наклонения. Тем не менее вы смогли в своей книге «поменять» Горбачева на Путина. На ваш взгляд, каким сегодня был бы Советский Союз, если бы его не развалили?

— Не знаю, сохранилось бы в названии слово «советский», но совершенно очевидно, что страна по–прежнему существовала бы в рамках своих исторически сложившихся границ. Большинство союзных республик до последнего момента даже не помышляло о каком–либо выходе из СССР. Как известно, во время референдума в марте 1991 года 76% жителей поддержали обновленный Союз. При этом очевидно, что он был поделен на административные единицы чисто условно.

Территории союзных республик формировались зачастую весьма произвольно. Самый характерный пример, конечно, это Украина. Донецк, Луганск, Харьков были освоены русскими переселенцами. А возьмите Сибирь и оренбургские степи. Алма–Ата — это бывшая крепость Верный, Астана — уездный город Акмолинск. Крым был получен Екатериной еще в XVIII веке вместе с Таманским островом и «всей Кубанской стороной». Никакого отношения к Украине никогда не имел, пока Никита Сергеевич Хрущев не «подарил» его в 54–м.

Когда говорят о некоем незыблемом праве нации на самоопределение, то нужно вспомнить, что в СССР накануне развала страны было 22 народа–миллионника. Однако далеко не все имели свои союзные республики. Начался разогрев межнациональных отношений. Осенью 1999 года уже Российская Федерация оказалась на краю скорого развала. В США потирали руки: в ЦРУ на полном серьезе прогнозировали, что к 2020 году Россия распадается на 7–8 самостоятельных стран. Все должно было произойти в соответствии с заветами бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс. Именно она как–то посетовала на то, что «Сибирь слишком большая и не может принадлежать одному государству». Зато сегодня уже никто не говорит о том, что Россия — это тюрьма народов и прочее.

Хотя что изменилось? Какая разница между «советским народом» и «россиянами»? Что изменилось для татарина, якута или карела? Русский по–прежнему остается средством межнационального общения, а Москва — главный город. И даже гимн написан тем же поэтом на ту же музыку. И все это благодаря одной личности в истории. Понятно, кого я имею в виду.

Дмитрий МАРТ,

собкор газеты «СЕГОДНЯ»

в Москве.

Фото ТАСС — Предоставлено Фондом ВАРП.