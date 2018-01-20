В суде по делу о трагедии в Золитуде на минувшей неделе выступил в качестве эксперта председатель Латвийского совета по строительству, строительный инженер Артис Дзиркалис, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

По его словам, крыша здания торгового цента в Золитуде обрушилась из–за неправильного, ошибочного или некомпетентного решения нижнего узла соединения несущей стропильной фермы.

Для проведения экспертизы его приглашала госполиция. Оценив строительный проект и процесс проектирования, Артис Дзиркалис выявил также некоторые недочеты в документах и несоответствия нормативным актам.

В декабре 2017 года другой эксперт, Айгар Удрис, также заявил в суде: если бы монтаж ферм проводился в соответствии с законодательными требованиями, трагедии можно было бы избежать.

По словам Удриса, имеющиеся в распоряжении экспертной группы по расследованию причин золитудской трагедии свидетельствуют, что компания Vikom Industries изготовила полуфермы 28 февраля, а их монтаж начался еще в начале февраля. Это, по словам Удриса, заставляет усомниться в аутентичности документов. Удрис также отметил, что госполиция извещена об этом несоответствии документов, поскольку именно она заказывала экспертизу.

Что еще важно: как пояснил Удрис, заметить неправильность конструкции крыши могли практически все вовлеченные стороны — от проектировщиков и строителей до надзирающих за строительством и комиссии по приему здания в эксплуатацию. Но это никого не заинтересовало.

Напомним: уголовное дело об обрушении кровли в супермаркете Maxima на улице Приедайнес ушло в суд Земгальского предместья Риги 9 октября 2015 года, его материалы обобщены в 80 томах. По делу привлечены 144 свидетеля, десятки экспертов. В ходе следствия установлено, что как минимум 30 раз можно было приостановить строительный процесс, так как были констатированы те или иные нарушения, подчеркивают прокуроры. Обвинения предъявлены девяти лицам.

Обрушение кровли в магазине на ул. Приедайнес, 20, произошло вечером 21 ноября 2013 года, когда в торговом зале было много людей. Несколько раз до этого срабатывала сигнализация, но посетители не были эвакуированы. Через час после первой сирены обвалилась кровля здания, погребя под собой людей. Погибли 54 человека, десятки получили ранения различной степени тяжести.

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.