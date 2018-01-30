Почему «Шантарам» — главный бестселлер всех времен?

Роман Грегори Дэвида Робертса «Шантарам» без преувеличения можно назвать настоящей сенсацией в книжном мире. Это произведение возглавило все списки бестселлеров и в общей сложности разошлось тиражом в 6 миллионов экземпляров.

Сегодня его сравнивают с произведениями лучших писателей нового времени от Брэдбери до Хемингуэя. По рейтингу Readrate (основан на читательском выборе миллионов пользователей ридеров PocketBook) «Шантарам» находится на втором месте после «451 градусов по Фаренгейту» и опережает такие культовые книги, как «Над пропастью во ржи», «Портрет Дориана Грея», «Три товарища» и «Бойцовский клуб».

Роман представляет собой приключенческую авантюрную исповедь бывшего наркомана, отсидевшего в тюрьме и сбежавшего в Индию, где ему приходится буквально выживать, упав на самое дно. Трудно поверить в то, что на долю одного человека могло выпасть столько похождений, странствий и испытаний. Любовь читателей завоевали дружелюбие и открытость главного героя, который быстро заводит знакомых и приятелей в Индии, а мама его ближайшего друга нарекает его индийским именем Шантарам.

Книга отличается пронзительным динамичным сюжетом, который тесно переплетен с духовными преображениями, философскими высказываниями, мудростями и афоризмами героев, вдохновляя на принятие происходящего таким, как оно есть.

10 фактов о «Шантараме»

1. Роман является автобиографией Грегори Дэвида Робертса о его 10-летнем пребывании в индийском городе Мумбаи (Бомбей) в 80-х годах.

2. Автор писал книгу во время своего второго пребывания в австралийской тюрьме строгого режима.

3. Робертсу пришлось три раза начинать писать книгу с самого начала, так как рукописи два раза уничтожались тюремными надзирателями.

4. В переводе с языка маратхи слово «шантарам» означает «мирный человек» или «человек, которому Бог даровал мирную судьбу», что является своеобразной философской иронией, так как судьба главного героя складывается местами сложно и даже трагично.

5. Все герои романа являются вымышленными, но описываемые события реальны. Так, в Бомбее работает кафе «Леопольд» с мраморными залами, действительно существует болливудский фильм «Paanch Papi», в котором появляется главный герой (и в нем легко узнается сам писатель). Кроме того, в городе можно очутиться в трущобах, где жил Грегори Дэвид Робертс и увидеть Рукхмабаи — женщину, которая и дала ему имя Шантарам.

6. Компании Anonymous Content и Paramount Television займутся съемками сериала по «Шантараму», что было встречено Робертсом с огромной радостью. По его словам, телевидение — идеальная среда для его книги.

7. После тюремного заключения писатель жил в Австралии (Мельбурн), Германии и Франции, но все же вернулся обратно в Индию, Мумбаи. Там он основал благотворительный фонд помощи и ухода за бедными.

8. В 2015 году вышла вторая часть романа — Робертс написал продолжение своих приключений в книге «Тень горы».

9. Многие книжные и тревел-блогеры считают, что чтение «Шантарама» является самым молниеносным погружением в настоящую Индию.

10. Сегодня в Мумбаи проводят экскурсии по местам «Шантарама»: туристам предлагают посетить самые колоритные места города от трущоб до роскошных отелей.

Цитаты из книги:

«Один воин-моджахед как-то сказал мне, что судьба дарует нам в нашей жизни трех учителей, трех друзей, трех врагов и три большие любви. Но все двенадцать предстают в других обличьях, и мы никогда их не распознаем, пока не влюбимся, не бросим и не сразимся с ними».

«Истина в том, что нет хороших или плохих людей. Добро и зло не в людях, а в их поступках. Люди остаются просто людьми, а с добром или злом их связывает то, что они делают — или отказываются делать. Истина в том, что в одном мгновении настоящей любви, в сердце любого человека — и благороднейшего из всех, и самого пропащего — заключена, как в чашечке лотоса, вся жизнь, весь ее смысл, содержание и назначение. Истина в том, что все мы — каждый из нас, каждый атом, каждая галактика и каждая частица материи во Вселенной — движемся к Богу».

«Мужчина становится мужчиной только после того, как он завоюет любовь женщины, заслужит ее уважение и сохранит ее доверие, а без этого он не мужчина».

«Единственное королевство, которое делает человека королем, — это царство его души. Единственная сила, которая имеет какой-то реальный смысл, — это сила, способная улучшить мир».